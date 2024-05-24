Черноморец - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 мая 2024

В 30-м, заключительном туре УПЛ "Черноморец" примет "Днепр-1".

Для "моряков" этот матч не несет никакой турнирной нагрузки. Команда Григорчука докатывает сезон и уже может думать о летнем отдыхе на пляжах Одессы.

А вот у днепрян турнирная составляющая присутствует. Борьба за еврокубки продолжается, и хоть в ней "Днепр-1" перед последним туром выглядит фаворитом, расслабляться в Одессе точно не стоит.

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Разбираемся, с чем соперники подходят к своему последнему матчу сезона.

"Черноморец" (Одесса) – "Днепр-1" (Днепр)

VBET Лига. 30-й тур

25 мая, Одесса, стадион "Черноморец", 15:30

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Черноморец", последние новости:

"Черноморцу" матч последнего тура с "Днепром-1" фактически не нужен. Команда обезопасила от вылета и до зоны еврокубков очень далеко. 10-е место – золотая середина, но вряд ли оно может радовать болельщиков "моряков".

Однако игра и место команды в таблице – не самая большая проблема клуба. В последнее время в футбольном сообществе активно муссируются слухи о том, что чуть ли не весь основной состав может летом покинуть команду.

Генеральный директор одесского клуба Анатолий Мисюра подтвердил, что летом точно уйдут Путря в ЛНЗ, а Брагару – в "Динамо".

Аванимян на контракте в "Александрии", и где он начнет следующий сезон – непонятно. Кузык, по слухам, уже договорился с "Карпатами".

Ну и главный вопрос – останется ли в Одессе Роман Григорчук? Слухи о возможном уходе тренера также постоянно муссируются в СМИ. И Романа Иосифовича можно понять. Если команда развалится, а будущее клуба видится очень туманным – кто согласиться тянуть этот проблемный воз на себе, когда главной задачей будет не вылететь?

В любом случае, сезон нужно доиграть, а затем уже рассуждать о команде и клубе. Не сомневаюсь, что на матч с "Днепром-1" Григорчук выпустит основу и даже постарается ее мотивировать. Вот только насколько игроки будут мотивированы играть последний матч в сезоне, а может и последний матч в составе "Черноморца" - риторический вопрос.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн, Бойчук, Штогрин, Бадибанга, Авагимян

"Днепр-1", последние новости:

"Днепр-1" продолжает свою борьбу за зону еврокубков. На два места в квалификации Лиги конференций кроме днепрян также претендуют "Рух" и "Полесье", но именно днепряне в этой борьбе выглядят фаворитами. Для этого нужно просто выигрывать немотивированный "Черноморец". Можно даже играть вничью или проигрывать, но при этом оглядываться на конкурентов.

Но все это выглядит гладко на бумаге, так как в последнее время все сильнее в СМИ пробиваются новости о том, что внутри команды целая куча проблем.

В СМИ только и слышно, кто из игроков летом хочет покинуть команду. Проще наверное назвать фамилии, которые в этот список не входят. Пихаленок, Гуцуляк, Рубчинский, Сарапий, Сваток, Леднев, Филиппов, даже молодые Гаджиев и Кивинда.

В итоге, после матча прошлого тура даже Юрий Максимов заявил, что 70% игроков уже договорились с другими командами, и это заявление тренера вызвало большой резонанс.

"Что будет с "Днепром-1" в следующем сезоне? Как вам сказать. Еще в зимний период мы владели определенной информацией. Есть вопросы по этому поводу. Как вы понимаете, мы, команда, зависим от одного человека. Не знаем, что будет. Но уже около 70% игроков договорились с другими командами, подписали контракты. В феврале собрались и решили вместе доиграть чемпионат, а что будет потом – будет потом. Все уже все понимали. Что означает слово "доиграете" вы понимаете. Кто-то боится получить травму, у кого-то под футболкой "Днепра-1" уже другая футболка", - сказал Юрий Вильевич.

Очень бы не хотелось, чтобы эти опасения стали реальностью, но сначала нужно доиграть чемпионат, а потом уже рассуждать о судьбе клуба.

Хватит ли у игроков "Днепра-1" мотивации на матч с "Черноморцем"? Должно хватить, ведь многие говорят, что Максимов отличный мативатор.

Да и попадание в еврокубки должно значительно повысить эмоциональный фон как в клубе и команде в целом, так и у отдельных игроков.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Мирошниченко, Леднев, Филлипов

Турнирная таблица

"Черноморец" идет на 10-м месте в таблице, имея в активе 32 очка и команде Григорчука уже ничего не нужно. Кроме морального удовлетворения перед отпуском.

У "Днепра-1", положение несколько сложнее. Команда борется за еврокубковое место, но в этой борьбе выглядит фаворитом. Напомним, что и 4-е и 5-е место дает право на второй раунд квалификации Лиги конференций. Разницы между 4 и 5 местом у нас нет.

При равенстве очков у двух команд считаются личные встречи, если равенство очков у трех команд, то минитурнир между тремя (сначала - набранные очки).

У днепрян 4-е место в таблице и 49 очков. У "Руха" также 49 очков, но львовяне уступают днепрянам по личным встречам. В последнем туре "Рух" сыграет на выезде с немотивированным "Динамо". Есть еще "Полесье", которое отстает от "Днепра-1" и "Руха" на два очка и играет дома с также немотивированным "Шахтером".

Другими словами, днепрян в еврокубки могут вывести все три исхода матча с "Черноморцем". Выигрыш – "Днепр-1" в еврокубках. Ничья или поражение – смотреть на исходы матчей конкурентов.

Также важно, что матч проходит в Одессе, где часто звучат воздушные тревоги. Если матч затянется, а "Рух" и "Полесье" свои матчи доиграют, днепряне смогут корректировать свое турнирное положение уже по ходу игры.

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 29 22 5 2 63 - 22 71 2 Динамо 29 21 3 5 70 - 27 66 3 Кривбасс 29 16 6 7 48 - 30 54 4 СК Днепр-1 29 13 10 6 38 - 27 49 5 Рух 29 12 13 4 43 - 29 49 6 Полесье 29 13 8 8 37 - 30 47 7 ЛНЗ 29 10 8 11 30 - 34 38 8 Ворскла 29 9 6 14 30 - 45 33 9 Заря 29 7 11 11 29 - 36 32 10 Черноморец 29 10 2 17 38 - 45 32 11 ФК Александрия 29 7 10 12 27 - 38 31 12 Колос 29 6 11 12 21 - 31 29 13 Оболонь 29 5 11 13 18 - 38 26 14 Верес 29 5 10 14 29 - 45 25 15 ФК Минай 29 5 10 14 27 - 47 25 16 Металлист 1925 29 5 8 16 31 - 55 23

Последние матчи

В шести последних матчах у "Черноморца" 1 победа и 5 поражений при разнице мячей 5:13.

"Черноморец" - "Кривбасс" 1:2

"Минай" - "Черноморец" 2:0

"Черноморец" - "Шахтер" 1:4

"Шахтер" - "Черноморец" 3:0

"Черноморец" - "Металлист 1925" 3:0

"Рух" - "Черноморец" 2:0

"Днепр-1" в последних шести матчах добыл 1 победу, 3 ничьи и 2 поражения. Разница мячей – 5:6.

"Металлист 1925" – "Днепр-1" 1:1

"Верес" – "Днепр-1" 1:1

"Днепр-1" – "Динамо" 1:2

"Днепр-1" – "Кривбасс" 1:0

"Александрия" – "Днепр-1" 1:0

"Днепр-1" – "Шахтер" 1:1

В матче 14-го тура в Днепре "Днепр-1" обыграл "Черноморец" со счетом 5:2.

"Черноморец" - "Днепр-1": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Черноморец" - "Днепр-1" от UA-Футбол

Букмекеры видят явным фаворитом матча "Днепр-1", и такой подход вполне оправдан – днепрянам нужно больше. С другой стороны, оглядываясь на параллельные матчи, днепряне вполне могут себе позволить сыграть вничью или даже проиграть.

Также можно предположить, что матч будет результативным, поэтому верхний тотал при хороших коэффициентах – очень интересный вариант.

Прогноз UA-Футбол: Тотал больше 2.5 за 1.97.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.