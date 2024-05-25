Полесье - Шахтер. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 25.05.2024

Украинская Премьер-лига, 30-й тур

25 мая 2024. Житомир, "Центральный городской стадион Полесья"

"Полесье" 15:30 "Шахтер"

Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В прошлом туре прервалась 15-матчевая серия побед "Шахтера". Однако надо учитывать обстоятельства – новый/старый чемпион играл полуосновным составом и игра в Днепре с "Днепром-1" растянулась на более чем четыре часа. А вот "Полесье" за потерю очков в игре с "Металлистом 1925" должно винить только себя.

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Новости Полесья

Несмотря на крайне досадную потерю очков, Сергей Шищенко был доволен тем, какое качество футбола его команда показывала в игре с "Металлистом 1925" (3:3).

"Я очень благодарен за ту игру, которую мы показали. Это был тот футбол, который я хочу видеть: агрессивный, хороший переход от обороны к атаке и так же из атаки в оборону. Счет, на самом деле должен был бы быть 10:1, или 12:1. Если бы мы забили все эти мячи, я думаю, это была бы закономерная победа и счет".

Два гола Ари в конце матча серьезно повлияли на шансы "Полесья" в борьбе за еврокубки. Действительно, два гола легионера "Металлиста 1925" иначе как "маленькой трагедией", по словам тренера житомирской команды, не назовешь.

Теперь "Полесью" надо только побеждать "Шахтер" в последнем туре и надеяться на неудачи "Днепра-1" и "Руха". "Пока будут шансы, мы будем бороться за еврокубки", – отметил Шищенко.

Новости Шахтера

В матче с "Днепром-1" в основе "Шахтера" играли дебютант в воротах Твардовский, Мироши, Педриньо, Назарина, Швед, Невертон – команда Марино Пушича выполнила все задачи в сезоне, поэтому игровые минуты могут получить те футболисты, которые играли не так много.

Игра с "Днепром-1" была тяжелой прежде всего не из-за ротации Пушича, а от специфических условий игры в Днепре – постоянные воздушные тревоги лишали команды ритма, и игра не оставила целостное впечатление. Тренеры были уставшие, раздраженные – Максимов выдал свой спич о "70% игроков", Пушич пытался осторожно говорить о том, что надо играть в других регионах.

Возможно, в игре с "Полесьем" Пушич продолжит экспериментировать с составом. Тем более команда вынуждена играть без Судакова, который восстанавливается после своей травмы.

Статистика команд, цифры и факты

Это будет первая в истории житомирская игра между "Полесьем" и "Шахтером" в УПЛ.

Беспроигрышная серия "Шахтера" в УПЛ длится уже 17 матчей (15 побед, две ничьи), на выезде серия без поражений длится 14 игр (десять побед и четыре ничьи).

"Шахтер" – единственная команда в УПЛ, которая не проиграла ни одного выездного матча.

С 27 августа прошлого года "Шахтер" в гостях больше одного гола за матч не пропускает.

С 8 декабря прошлого года игроки "Полесья" на своем поле больше одного гола за матч не забивают.

"Полесье" три раза в последних восьми матчах УПЛ пропустило три и более голов за 90 минут.

Последние пять матчей Полесья и Шахтера

Полесье

19.05 "Металлист 1925" (УПЛ)

12.05 "Кривбасс" 1:0 (УПЛ)

05.05 "Заря" 1:1 (УПЛ)

29.04 "Ворскла" 0:1 (УПЛ)

21.04 "Динамо" Киев 0:3 (УПЛ)

Шахтер

19.05 "Днепр-1" (УПЛ)

15.05 "Ворскла" 2:1 (Кубок Украины)

11.05 "Динамо" Киев 1:0 (УПЛ)

05.05 "Черноморец" 4:1 (УПЛ)

01.05 "ЛНЗ" 3:0 (УПЛ)

Личные встречи

Это будет вторая в истории встреча между "Полесьем" и "Шахтером". Первая завершилась ничьей 0:0.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 29 22 5 2 63-22 +41 71 0 2 Динамо Киев 29 21 3 5 70-27 +43 66 0 3 Кривбасс 29 16 6 7 48-30 +18 54 0 4 СК Днепр-1 29 13 10 6 38-27 +11 49 0 5 Рух 29 12 13 4 43-29 +14 49 0 6 Полесье 29 13 8 8 37-30 +7 47 0 7 ЛНЗ 30 11 8 11 31-34 -3 41 0 8 Ворскла 30 9 6 15 30-46 -16 33 0 9 Заря 29 7 11 11 29-36 -7 32 0 10 Черноморец 29 10 2 17 38-45 -7 32 0 11 ФК Александрия 29 7 10 12 27-38 -11 31 0 12 Колос 29 6 11 12 21-31 -10 29 0 13 Оболонь 29 5 11 13 18-38 -20 26 0 14 Верес 29 5 10 14 29-45 -16 25 0 15 ФК Минай 29 5 10 14 27-47 -20 25 0 16 Металлист 1925 29 5 8 16 31-55 -24 23 0

Ставки и Коэффициенты на матч Полесье – Шахтер

Прогноз на матч Полесье – Шахтер от UA-Football

Для "Полесья" этот матч имеет большое турнирное значение, для "Шахтера" – нет. Но команда Марино Пушича не может просто так раздавать очки. "Горнякам" никогда не нравилась роль Робин Гуда. Житомирской команде надо будет хорошо постараться, чтобы набрать очки, однако одних усилий как таковых будет мало. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.