Эпицентр – Верес. Анонс и прогноз на матч плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024

Уже завтра всех болельщиков украинского футбола ожидает первый матч плей-офф за возможность следующего сезона играть в УПЛ. "Эпицентр" будет принимать "Верес". Стадион "имени Тонкочеева" пока не получил аттестат для проведения матчей уровня УПЛ, поэтому "Эпицентр" вынужденно свой домашний матч сыграет в Киеве на "Арене Левый берег".

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Плей-офф за выход в УПЛ. Первый матч

29 мая, 15:30. "Арена Левый Берег" (Киевская область)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

"Эпицентр": последние новости

Коллектив из Каменца-Подольского своими выступлениями заслужил возможность сыграть в плей-офф за повышение в классе. "Эпицентр" ни разу не играл в элитном дивизионе, потому важность этого двухматчевого противостояния сложно переоценить. Подопечные Сергея Нагорняка в Первой лиге запомнились своим желанием играть в современный футбол. Футболисты "Эпицентра" пытаются играть за счет коротких-средних передач, быстро доходить до заключительной трети поля. Это та команда, за которой было интересно наблюдать.

Среди лидеров команды Нагорняка стоит отметить: 22-летнего нападающего Даниила Кравчука, 22-летнего хавбека Сергея Стеня, а также 32-летнего капитана Андрея Беженара. Тренерский штаб почти не использует ротацию в составе, но это не значит, что нет игроков, способных усилить игру со скамейки запасных. Подопечные Нагорняка качественно используют свободные зоны, поэтому на это следует обратить внимание их соперникам. В последнем туре против "Левого берега" ряд игроков из-за дисквалификации и повреждений не играли, но по словам Нагорняка, все они будут готовы к противостоянию плей-офф. Предыдущие три матча "Эпицентр" не смог выиграть.

Ориентировочный состав "Эпицентра": Жмурко – Алибеков, Григоращук, Климец, Жмуйда, Липовуз, Миронюк, Стень, Беженар, С. Кристин, Кравчук

"Верес": последние новости

Ровенский коллектив завершил сезон в УПЛ на тринадцатом месте. Если учитывать первый круг, то это еще более-менее приличный результат. Стоит отметить, что под руководством Шандрука "Верес" прогрессирует. Клуб из Ровно выигрывал у прямых конкурентов, и это помогло избежать прямого вылета. Под руководством Шандрука футболисты "Вереса" играют больше на атаку, пытаются высоко прессинговать соперников и быстро доставлять мяч в заключительную треть поля.

Существенные проблемы у "Вереса" с защитой, но в большинстве матчей удавалось это компенсировать за счет комбинационного футбола. Отметим, что в матче с "Металлистом 1925" в состав вернулся опытный голкипер Богдан Когут, сыгравший надежно и который помог удержать победу. После последнего тура УПЛ Шандру сказал, что все игроки эмоционально опустошенные, но времени на отдых нет. Смогут ли гости подтвердить статус фаворитов?

Ориентировочный состав "Верес": Когут – Морозко, Кучеренко, Вовченко, Смеян – Кучеров, Кухарук – Дахновский, Яго, Шастал – Гайдучик

Последние пять матчей "Эпицентра" и "Вереса"

Последние пять матчей гостей

25.05. "Металлист 1925" - "Верес" 1:2 (УПЛ)

19.05. Верес - Александрия 2:2 (УПЛ)

13.05. Заря - Верес 1:1 (УПЛ)

06.05. Верес - Минай 3:1 (УПЛ)

01.05. Динамо - Верес 3:0 (УПЛ)

Последние пять матчей хозяев

24.05. "Левый берег" – "Эпицентр" 2:1

18.05. "Эпицентр" – "Ингулец" 1:3

10.05. "Виктория" – "Эпицентр" 1:1

04.05. "Эпицентр" – "Полтава" 3:2

28.04. "Мариуполь" – "Эпицентр" 0:1

Факты и цифры

"Эпицентр" не выигрывает три матча подряд: два поражения и ничья;

Завершилась голевая серия Даниила Кравчука, которая к прошлому туру длилась четыре игры - четыре гола;

9-й из 14-ти в УПЛ реализованный пенальти в ворота Богдана Когута ("Верес");

Пропускная серия "Вереса" длится 8 игр – 13 голов.

Личные встречи

Команды между собой сыграли всего один матч. В 1/16 финала Кубка Украины "Верес" обыграл "Эпицентр" - 3:1. Эта игра прошла в августе 2023 года.

Ставки и коэффициенты на матч "Эпицентр" - "Верес"

Прогноз на матч "Эпицентр" - "Верес" от UA-Football

Безусловно, фаворитами двухматчевого противостояния считают ровенский "Верес". Однако недооценивать представителя Первой лиги точно не стоит. Для подопечных Сергея Нагорняка это матч всей жизни, и они будут грызть землю для того, чтобы осуществить свою мечту. Больше шансов на победу у гостей, но забить "Эпицентр" точно может. Прогноз – обе забьют (1.96).