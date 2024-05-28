  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024

Украина
Обновлено

Оболонь - Левый Берег: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.05.2024 ⋊ Плей-офф УПЛ на UA-Футбол

Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Судьба одной из двух путевок в рамках стыковых матчей будет решаться в киевском дерби. Представитель УПЛ в лице "Оболони" встретится с "Левым Берегом" из Первой лиги. Первый поединок в рамках этого противостояния пройдет на домашней арене "пивоваров".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
СОДЕРЖАНИЕ

Плей-офф УПЛ

Среда, 29-е мая

Киев, "Оболонь Арена"

Арбитр: Козыряцкий Максим

"Оболонь" 18:00 "Левый Берег"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Оболонь": последние новости

"Пивовары" в заключительном туре УПЛ, откровенно, разочаровали. Против далеко не самого сильного соперника в лице "Александрии" киевская команда действовала максимально безыдейно и инертно. Да, подопечные Валерия Иващенко выдали неплохие по интенсивности первые 15 минут поединка, но дальше как отрезало

В матче против команды Руслана Ротаня "зеленым" очень не хватало задора и желания. Хотя, это всегда был козырь именно столичного коллектива. Тем не менее, благодаря фиаско конкурентов по борьбе за выживание, "Оболонь" сохранила за собой место в стыках.

Конечно, представитель элитного дивизиона в паре против команды из низшей лиги является фаворитом. Более качественный подбор исполнителей и опыт выступлений в УПЛ, это все говорит в пользу "Оболони".

Интересно, будут ли подопечные Иващенко играть против заведомо более слабого по статусу соперника первым номером. Поскольку "пивовары" также не любят действовать подобным образом и строить позиционные атаки, но здесь скорее всего придется. Поэтому наставнику "Оболони" придется придумать новую формацию на эти два матча, так как его команда не привыкла к такому сценарию в рамках УПЛ.

Нужно будет действовать с позиции силы и доказывать свой статус-кво. А это достаточно нетривиальная, мягко говоря, задача для команды, которая весь сезон боролась за сохранение прописки и банально отвыкла от этого плейстайла.

Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Грисьо, Карась, Дубко, Чернов, Черненко, Мороз, Суханов, Мединский, Тарануха, Краснопир.

"Левый Берег": последние новости

Очевидно, что даже на фоне аутсайдера УПЛ "Левый Берег", как представитель Первой лиги, выглядит андердогом. В первом матче команде Виталия Первака будет тяжеловато, поскольку "желто-зеленые" выглядят сильно прежде всего в родных стенах. В определенном смысле, "Левый Берег" имеет подобный игровой стиль с "пивоварами", то есть пытается зажать своего оппонента в первые минуте.

На выезде же, ожидаемо, что подопечные Первака отойдут назад и будут действовать вторым номером. К тому же, "Левому Берегу" сложно даются игры против соперников, которые выше его классом.

Обычно, киевский коллектив делает ставку на короткие и средние передачи, однако это не всегда получается у игроков "Левого Берега". Команде довольно часто не хватает баланса в структуре и позиционировании, из-за чего возникает много ошибок в защите. Чем и могут воспользоваться быстрые фланги "Оболони", подловив команду Первой лиги на контратаках.

Кроме того, "Левый Берег" хорошо показывает себя на стандартах и часто забивает именно с них. По сути, основным преимуществом команды Виталия Первака может стать правильный настрой, как и в принципе у "Оболони". Однако, вопрос в том, у кого этого желания и вдохновения будет больше.

Но, в целом, на бумаге "пивовары" выглядят солиднее, и по ростеру, и по тренерской мысли.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Чеботарев, Дударенко, Соколов. Слотюк, Швец, Спиваков, Дедух, М. Когут, Синица, Сухоручко, Войцеховский.

"Оболонь" - "Левый Берег". Последние матчи

Оболонь Шах"Оболонь":

Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024 - изображение 2

Лівий Берег "Левый Берег":

Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024 - изображение 4

"Оболонь" - "Левый Берег". Личные встречи

По ряду известных причин эти команды не провели ни одного официального поединка в своем истории. "Оболонь" и "Левый Берег" пересекались на футбольном поле лишь однажды - в рамках товарищеской игры. Она состоялась прошлым летом и закончилась поражением "пивоваров" со счетом 0:2.

Статистика очных поединков:

  • Победы:Оболонь 0 - 1 Лівий Берег
  • Забитые мячи:Оболонь 0 - 2 Лівий Берег
  • В среднем голов за матч:Оболонь 0.00 - 2.00 Лівий Берег
  • Самая большая победа:Оболонь 0:2 Лівий Берег

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

"Оболонь" - "Левый Берег". Ставка и коэффициенты

Favbet
1.85
3.55
4.80
Узнать больше

"Оболонь" - турнирное положение

"Пивовары" пробились в стыки, заняв итоговое 14-е место в таблице УПЛ сезона 2023/24.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ
1 Шахтар Шахтер 30 22 5 3 63 - 24 71
2 Динамо Динамо 30 22 3 5 72 - 28 69
3 Кривбас Кривбасс 30 17 6 7 51 - 30 57
4 СК Дніпро-1 СК Днепр-1 30 14 10 6 40 - 27 52
5 Полісся Полесье 30 14 8 8 39 - 30 50
6 Рух Рух 30 12 13 5 44 - 31 49
7 ЛНЗ ЛНЗ 30 11 8 11 31 - 34 41
8 ФК Олександрія ФК Александрия 30 8 10 12 30 - 38 34
9 Ворскла Ворскла 30 9 6 15 30 - 46 33
10 Зоря Зоря 30 7 11 12 29 - 37 32
11 Колос Колос 30 7 11 12 22 - 31 32
12 Чорноморець Черноморец 30 10 2 18 38 - 47 32
13 Верес Верес 30 6 10 14 31 - 46 28
14 Оболонь Оболонь 30 5 11 14 18 - 41 26
15 ФК Минай ФК Минай 30 5 10 15 27 - 50 25
16 Металіст 1925 Металлист 1925 30 5 8 17 32 - 57 23

"Левый Берег" - турнирное положение

Право на игру в переходных матчах "Левому Берегу" дала 3-я позиция в чемпионской группе Первой лиги.

# КОМАНДА И В Н П О
1
Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024 - изображение 29Карпаты
 28 20 5 3 65
2
Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024 - изображение 30Ингулец
 28 20 4 4 64
3
Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024 - изображение 31Левый Берег
 28 16 6 6 54
4
Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024 - изображение 32Эпицентр
 28 11 11 6 44
5
Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024 - изображение 33Кудровка-Нива
 28 11 10 7 43
6
Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024 - изображение 34Прикарпатье
 28 10 10 8 40
7
Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024 - изображение 35Виктория
 28 10 9 9 39
8
Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024 - изображение 36Агробизнес
 28 10 8 10 38
9
Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024 - изображение 37СК Полтава
 28 10 7 11 37
10
Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024 - изображение 38ФСК Мариуполь
 28 8 13 7 37

"Оболонь" - "Левый Берег". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:0. Ожидаемо, что фаворитом выступает именно команда из высшего дивизиона. Вопрос в том, как "пивовары" смогут реализовать свое преимущество. Букмекеры считают фаворитом именно команду Валерия Иващенко. "Левому Берегу", традиционно, тяжеловато играть на выезде, поэтому в первом поединке этой пары поставим на триумф представителя от УПЛ.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Эпицентр – Верес. Анонс и прогноз на матч плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024
yellow-arrow
Черноморец - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 мая 2024
yellow-arrow
Рух – Динамо. Анонс и прогноз матча 30-го тура Украинской Премьер-лиги на 25.05.2024
Оболонь (Киев) Прогнозы Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости