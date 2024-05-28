Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024

Судьба одной из двух путевок в рамках стыковых матчей будет решаться в киевском дерби. Представитель УПЛ в лице "Оболони" встретится с "Левым Берегом" из Первой лиги. Первый поединок в рамках этого противостояния пройдет на домашней арене "пивоваров".

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Плей-офф УПЛ

Среда, 29-е мая

Киев, "Оболонь Арена"

Арбитр: Козыряцкий Максим

"Оболонь" 18:00 "Левый Берег"

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"Оболонь": последние новости

"Пивовары" в заключительном туре УПЛ, откровенно, разочаровали. Против далеко не самого сильного соперника в лице "Александрии" киевская команда действовала максимально безыдейно и инертно. Да, подопечные Валерия Иващенко выдали неплохие по интенсивности первые 15 минут поединка, но дальше как отрезало

В матче против команды Руслана Ротаня "зеленым" очень не хватало задора и желания. Хотя, это всегда был козырь именно столичного коллектива. Тем не менее, благодаря фиаско конкурентов по борьбе за выживание, "Оболонь" сохранила за собой место в стыках.

Конечно, представитель элитного дивизиона в паре против команды из низшей лиги является фаворитом. Более качественный подбор исполнителей и опыт выступлений в УПЛ, это все говорит в пользу "Оболони".

Интересно, будут ли подопечные Иващенко играть против заведомо более слабого по статусу соперника первым номером. Поскольку "пивовары" также не любят действовать подобным образом и строить позиционные атаки, но здесь скорее всего придется. Поэтому наставнику "Оболони" придется придумать новую формацию на эти два матча, так как его команда не привыкла к такому сценарию в рамках УПЛ.

Нужно будет действовать с позиции силы и доказывать свой статус-кво. А это достаточно нетривиальная, мягко говоря, задача для команды, которая весь сезон боролась за сохранение прописки и банально отвыкла от этого плейстайла.

Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Грисьо, Карась, Дубко, Чернов, Черненко, Мороз, Суханов, Мединский, Тарануха, Краснопир.

"Левый Берег": последние новости

Очевидно, что даже на фоне аутсайдера УПЛ "Левый Берег", как представитель Первой лиги, выглядит андердогом. В первом матче команде Виталия Первака будет тяжеловато, поскольку "желто-зеленые" выглядят сильно прежде всего в родных стенах. В определенном смысле, "Левый Берег" имеет подобный игровой стиль с "пивоварами", то есть пытается зажать своего оппонента в первые минуте.

На выезде же, ожидаемо, что подопечные Первака отойдут назад и будут действовать вторым номером. К тому же, "Левому Берегу" сложно даются игры против соперников, которые выше его классом.

Обычно, киевский коллектив делает ставку на короткие и средние передачи, однако это не всегда получается у игроков "Левого Берега". Команде довольно часто не хватает баланса в структуре и позиционировании, из-за чего возникает много ошибок в защите. Чем и могут воспользоваться быстрые фланги "Оболони", подловив команду Первой лиги на контратаках.

Кроме того, "Левый Берег" хорошо показывает себя на стандартах и часто забивает именно с них. По сути, основным преимуществом команды Виталия Первака может стать правильный настрой, как и в принципе у "Оболони". Однако, вопрос в том, у кого этого желания и вдохновения будет больше.

Но, в целом, на бумаге "пивовары" выглядят солиднее, и по ростеру, и по тренерской мысли.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Чеботарев, Дударенко, Соколов. Слотюк, Швец, Спиваков, Дедух, М. Когут, Синица, Сухоручко, Войцеховский.

"Оболонь" - "Левый Берег". Последние матчи

Шах"Оболонь":

"Левый Берег":

"Оболонь" - "Левый Берег". Личные встречи

По ряду известных причин эти команды не провели ни одного официального поединка в своем истории. "Оболонь" и "Левый Берег" пересекались на футбольном поле лишь однажды - в рамках товарищеской игры. Она состоялась прошлым летом и закончилась поражением "пивоваров" со счетом 0:2.

Статистика очных поединков:

Победы: 0 - 1

Забитые мячи: 0 - 2

В среднем голов за матч: 0.00 - 2.00

Самая большая победа: 0:2

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"Оболонь" - "Левый Берег". Ставка и коэффициенты

"Оболонь" - турнирное положение

"Пивовары" пробились в стыки, заняв итоговое 14-е место в таблице УПЛ сезона 2023/24.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 30 22 5 3 63 - 24 71 2 Динамо 30 22 3 5 72 - 28 69 3 Кривбасс 30 17 6 7 51 - 30 57 4 СК Днепр-1 30 14 10 6 40 - 27 52 5 Поле сье 30 14 8 8 39 - 30 50 6 Рух 30 12 13 5 44 - 31 49 7 ЛНЗ 30 11 8 11 31 - 34 41 8 ФК Александрия 30 8 10 12 30 - 38 34 9 Ворскла 30 9 6 15 30 - 46 33 10 Зоря 30 7 11 12 29 - 37 32 11 Колос 30 7 11 12 22 - 31 32 12 Черноморец 30 10 2 18 38 - 47 32 13 Верес 30 6 10 14 31 - 46 28 14 Оболонь 30 5 11 14 18 - 41 26 15 ФК Минай 30 5 10 15 27 - 50 25 16 Металлист 1925 30 5 8 17 32 - 57 23

"Левый Берег" - турнирное положение

Право на игру в переходных матчах "Левому Берегу" дала 3-я позиция в чемпионской группе Первой лиги.

# КОМАНДА И В Н П О 1 Карпаты 28 20 5 3 65 2 Ингулец 28 20 4 4 64 3 Левый Берег 28 16 6 6 54 4 Эпицентр 28 11 11 6 44 5 Кудровка-Нива 28 11 10 7 43 6 Прикарпатье 28 10 10 8 40 7 Виктория 28 10 9 9 39 8 Агробизнес 28 10 8 10 38 9 СК Полтава 28 10 7 11 37 10 ФСК Мариуполь 28 8 13 7 37

"Оболонь" - "Левый Берег". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:0. Ожидаемо, что фаворитом выступает именно команда из высшего дивизиона. Вопрос в том, как "пивовары" смогут реализовать свое преимущество. Букмекеры считают фаворитом именно команду Валерия Иващенко. "Левому Берегу", традиционно, тяжеловато играть на выезде, поэтому в первом поединке этой пары поставим на триумф представителя от УПЛ.