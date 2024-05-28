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Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024
Оболонь - Левый Берег: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.05.2024 ⋊ Плей-офф УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Судьба одной из двух путевок в рамках стыковых матчей будет решаться в киевском дерби. Представитель УПЛ в лице "Оболони" встретится с "Левым Берегом" из Первой лиги. Первый поединок в рамках этого противостояния пройдет на домашней арене "пивоваров".
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
- "Оболонь" 18:00 "Левый Берег"
- "Оболонь": последние новости
- "Левый Берег": последние новости
- "Оболонь" - "Левый Берег". Последние матчи
- "Оболонь" - "Левый Берег". Личные встречи
- "Оболонь" - "Левый Берег". Ставка и коэффициенты
- "Оболонь" - турнирное положение
- "Левый Берег" - турнирное положение
- "Оболонь" - "Левый Берег". Прогноз на матч от UA-Футбол
Плей-офф УПЛ
Среда, 29-е мая
Киев, "Оболонь Арена"
Арбитр: Козыряцкий Максим
"Оболонь" 18:00 "Левый Берег"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Оболонь": последние новости
"Пивовары" в заключительном туре УПЛ, откровенно, разочаровали. Против далеко не самого сильного соперника в лице "Александрии" киевская команда действовала максимально безыдейно и инертно. Да, подопечные Валерия Иващенко выдали неплохие по интенсивности первые 15 минут поединка, но дальше как отрезало
В матче против команды Руслана Ротаня "зеленым" очень не хватало задора и желания. Хотя, это всегда был козырь именно столичного коллектива. Тем не менее, благодаря фиаско конкурентов по борьбе за выживание, "Оболонь" сохранила за собой место в стыках.
Конечно, представитель элитного дивизиона в паре против команды из низшей лиги является фаворитом. Более качественный подбор исполнителей и опыт выступлений в УПЛ, это все говорит в пользу "Оболони".
Интересно, будут ли подопечные Иващенко играть против заведомо более слабого по статусу соперника первым номером. Поскольку "пивовары" также не любят действовать подобным образом и строить позиционные атаки, но здесь скорее всего придется. Поэтому наставнику "Оболони" придется придумать новую формацию на эти два матча, так как его команда не привыкла к такому сценарию в рамках УПЛ.
Нужно будет действовать с позиции силы и доказывать свой статус-кво. А это достаточно нетривиальная, мягко говоря, задача для команды, которая весь сезон боролась за сохранение прописки и банально отвыкла от этого плейстайла.
Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Грисьо, Карась, Дубко, Чернов, Черненко, Мороз, Суханов, Мединский, Тарануха, Краснопир.
"Левый Берег": последние новости
Очевидно, что даже на фоне аутсайдера УПЛ "Левый Берег", как представитель Первой лиги, выглядит андердогом. В первом матче команде Виталия Первака будет тяжеловато, поскольку "желто-зеленые" выглядят сильно прежде всего в родных стенах. В определенном смысле, "Левый Берег" имеет подобный игровой стиль с "пивоварами", то есть пытается зажать своего оппонента в первые минуте.
На выезде же, ожидаемо, что подопечные Первака отойдут назад и будут действовать вторым номером. К тому же, "Левому Берегу" сложно даются игры против соперников, которые выше его классом.
Обычно, киевский коллектив делает ставку на короткие и средние передачи, однако это не всегда получается у игроков "Левого Берега". Команде довольно часто не хватает баланса в структуре и позиционировании, из-за чего возникает много ошибок в защите. Чем и могут воспользоваться быстрые фланги "Оболони", подловив команду Первой лиги на контратаках.
Кроме того, "Левый Берег" хорошо показывает себя на стандартах и часто забивает именно с них. По сути, основным преимуществом команды Виталия Первака может стать правильный настрой, как и в принципе у "Оболони". Однако, вопрос в том, у кого этого желания и вдохновения будет больше.
Но, в целом, на бумаге "пивовары" выглядят солиднее, и по ростеру, и по тренерской мысли.
Ориентировочный состав "Левого Берега": Чеботарев, Дударенко, Соколов. Слотюк, Швец, Спиваков, Дедух, М. Когут, Синица, Сухоручко, Войцеховский.
"Оболонь" - "Левый Берег". Последние матчи
Шах"Оболонь":
"Левый Берег":
"Оболонь" - "Левый Берег". Личные встречи
По ряду известных причин эти команды не провели ни одного официального поединка в своем истории. "Оболонь" и "Левый Берег" пересекались на футбольном поле лишь однажды - в рамках товарищеской игры. Она состоялась прошлым летом и закончилась поражением "пивоваров" со счетом 0:2.
Статистика очных поединков:
- Победы: 0 - 1
- Забитые мячи: 0 - 2
- В среднем голов за матч: 0.00 - 2.00
- Самая большая победа: 0:2
"Оболонь" - "Левый Берег". Ставка и коэффициенты
"Оболонь" - турнирное положение
"Пивовары" пробились в стыки, заняв итоговое 14-е место в таблице УПЛ сезона 2023/24.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|30
|22
|5
|3
|63 - 24
|71
|2
|Динамо
|30
|22
|3
|5
|72 - 28
|69
|3
|Кривбасс
|30
|17
|6
|7
|51 - 30
|57
|4
|СК Днепр-1
|30
|14
|10
|6
|40 - 27
|52
|5
|Полесье
|30
|14
|8
|8
|39 - 30
|50
|6
|Рух
|30
|12
|13
|5
|44 - 31
|49
|7
|ЛНЗ
|30
|11
|8
|11
|31 - 34
|41
|8
|ФК Александрия
|30
|8
|10
|12
|30 - 38
|34
|9
|Ворскла
|30
|9
|6
|15
|30 - 46
|33
|10
|Зоря
|30
|7
|11
|12
|29 - 37
|32
|11
|Колос
|30
|7
|11
|12
|22 - 31
|32
|12
|Черноморец
|30
|10
|2
|18
|38 - 47
|32
|13
|Верес
|30
|6
|10
|14
|31 - 46
|28
|14
|Оболонь
|30
|5
|11
|14
|18 - 41
|26
|15
|ФК Минай
|30
|5
|10
|15
|27 - 50
|25
|16
|Металлист 1925
|30
|5
|8
|17
|32 - 57
|23
"Левый Берег" - турнирное положение
Право на игру в переходных матчах "Левому Берегу" дала 3-я позиция в чемпионской группе Первой лиги.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|28
|20
|5
|3
|65
|2
|28
|20
|4
|4
|64
|3
|28
|16
|6
|6
|54
|4
|28
|11
|11
|6
|44
|5
|28
|11
|10
|7
|43
|6
|28
|10
|10
|8
|40
|7
|28
|10
|9
|9
|39
|8
|28
|10
|8
|10
|38
|9
|28
|10
|7
|11
|37
|10
|28
|8
|13
|7
|37
"Оболонь" - "Левый Берег". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:0. Ожидаемо, что фаворитом выступает именно команда из высшего дивизиона. Вопрос в том, как "пивовары" смогут реализовать свое преимущество. Букмекеры считают фаворитом именно команду Валерия Иващенко. "Левому Берегу", традиционно, тяжеловато играть на выезде, поэтому в первом поединке этой пары поставим на триумф представителя от УПЛ.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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