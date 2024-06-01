Верес – Эпицентр. Анонс и прогноз на матч плей-офф за выход в УПЛ на 02.06.2024

На "Арене Левый берег" команды не смогли выявить победителя. Игра завершилась вничью 1:1. Многие ожидали победы от "Вереса", но не так произошло, как предполагалось. Ожидаем интересное и интригующее противостояние на стадионе "Авангард".

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Плей-офф за выход в УПЛ. Второй матч

"Верес" - "Эпицентр"

02 июня, 17:00. "Авангард". Ровно

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

"Верес": последние новости

Подопечные Олега Шандрука большую часть первого матча играли не слишком уверенно, но замены сработали. Во второй половине второго тайма "Верес" доминировал и заслуженно сравнял счет. Выход Гайдучика и Шарая повлияли на ход встречи. Тем не менее, к представителю УПЛ остается много вопросов. Особенно это касается первого тайма, в котором "Верес" сыграл явно ниже собственных возможностей. Коллектив из Ровно много ошибался, давал много свободного пространства для контратак соперника. Гости проиграли центр поля и именно поэтому они и пропустили. Если бы не Богдан Когут, то еще до перерыва "Верес" должен был проигрывать 0:2. Команде не удалось должным образом войти в игру.

Подопечные Шандрука 52% игрового времени владели мячом, но всего один удар в створ ворот. Над завершением атака еще предстоит много работать, если "Верес" хочет и в следующем сезоне играть в УПЛ. Также стоит отметить очень слабую игру Мрвальевича, которого после первого тайма заменили.

Ориентировочный состав "Верес": Когут, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Кухарук, Яго, Шарай, Дахновский, Гайдучик

"Эпицентр": Последние новости

Подопечные Сергея Нагорняка могут быть удовлетворены собой. Большую часть игрового времени представители Первой лиги играли качественно, но в конце встречи им не хватило сил и как следствие пропустили после стандарта. Также отметим вынужденную замену Владислава Мороза. Владислав был одним из лидеров на поле и его потеря отразилась на игре команды. В первой половине встречи "Эпицентр" играл смело, не прижимался к собственным воротам и при первой возможности выбегал в атаку. Если бы забил Кравчук, то не факт, что "Верес" смог бы отыграться с 0:2. Не хватило хладнокровия и мастерства.

Отметим работу тренерского штаба, который очень качественно изучил все сильные и слабые стороны "Вереса"."Эпицентр" все считали аутсайдером противостояния, но команда не отходила от собственного игрового стиля. Представители Первой лиги дорожили мячом, четко действовали на подборах и использовали свободные зоны.

Ориентировочный состав "Эпицентра": Чернобай, Мороз, Григоращук, В. Крыстин, Климец, Липовуз, Миронюк, Беженар, Стень, Бендера, Кравчук

Последние пять матчей "Эпицентра" и "Вереса"

Последние пять матчей хозяев

29.05. "Эпицентр" - "Верес" 1:1 (Плей-офф)

25.05. "Металлист 1925" - "Верес" 1:2 (УПЛ)

19.05. "Верес" - "Александрия" 2:2 (УПЛ)

13.05. "Заря" - "Верес" 1:1 (УПЛ)

06.05. "Верес" - "Минай" 3:1 (УПЛ)

Последние пять матчей гостей

29.05. "Эпицентр" - "Верес" 1:1 (Плей-офф)

24.05. "Левый берег" – "Эпицентр" 2:1

18.05. "Эпицентр" – "Ингулец" 1:3

10.05. "Виктория" – "Эпицентр" 1:1

04.05. "Эпицентр" – "Полтава" 3:2

Факты и цифры

"Эпицентр" не выигрывает четыре матча подряд: две ничьи и два поражения;

"Эпицентр" - первый клуб из Хмельницкой области, играющий плей-офф за выход в УПЛ;

Лучший бомбардир "Эпицентра" Даниил Кравчук в сезоне-2023/2024 забил 11 голов;

"Верес" пропускает девять матчей подряд - 13 голов;

"Верес" дома в 2024 году проиграл всего два матча.

Личные встречи

Команды между собой сыграли два матча. В августе прошлого года в Кубке Украины победил ровенский клуб – 3:1. В эту среду игра на "Арене Левый берег" завершилась вничью 1:1.

Ставки и коэффициенты на матч "Верес" - "Эпицентр"

Прогноз на матч "Верес" - "Эпицентр" от UA-Football

У букмекеров очевидными фаворитами считаются хозяева, но первая игра доказала, что недооценивать представителя Первой лиги не стоит. На "Авангарде" ровенский коллектив всегда пытается играть мощно, поэтому легко подопечным Нагорняка точно не будет. Можно не сомневаться в том, что футболисты "Эпицентра" будут грызть землю и сделают все, чтобы добиться своей мечты. Разгрома здесь не должно быть и свои шансы гости должны найти.Прогноз – индивидуальный тотал "Эпицентра" более 0.5 (1.88).