Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левый Берег - Оболонь. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 2.06.2024
Левый Берег - Оболонь: Прогноз и анонс матча ⋉ 2.06.2024 ⋊ Плей-офф УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В воскресенье украинских болельщиков ожидает развязка киевского дерби в рамках плей-офф за выход в УПЛ. На этот раз хозяином матча уже выступит именно "Левый Берег" - команда Виталия Первака будет принимать подопечных Валерия Иващенко. Первый поединок, в котором коллективы показали мало креатива и сделали ставку на верховые подачи, закончился минимальной победой "пивоваров".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Левый Берег" 16:00 "Оболонь"
- "Левый Берег": последние новости
- "Оболонь": последние новости
- "Левый Берег" - "Оболонь". Последние матчи
- "Левый Берег" - "Оболонь". Личные встречи
- "Левый Берег" - "Оболонь". Ставка и коэффициенты
- "Левый Берег" - турнирное положение
- "Оболонь" - турнирное положение
- "Левый Берег" - "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол
Плей-офф УПЛ
Воскресенье, 2-е июня
Киевская область, "Арена Левый берег"
Арбитр: Балакин Николай
"Левый Берег" 16:00 "Оболонь"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Левый Берег": последние новости
Достаточно прогнозируемо, в первом матче этого плей-офф "аисты" не показали ничего сенсационного. Как в плане результата, так и в игровом контексте. Ставка на быстрые фланги и верховые подачи, вот и все. И ничего плохого в этом нет, единственная проблема заключается в плоскости того, что "Оболонь", имея опыт выступлений в элитном дивизионе, банально делает это лучше.
Первая встреча с "пивоварами" показала, что к сожалению, "Левому Берегу" на данном этапе развития нечего предложить УПЛ... И дело даже не в игровой стилистике. Можно играть максимально просто, но при этом эффективно. А подопечным Виталия Первака не удалось создать проблемы даже такой безыдейной в плане атакующих действий "Оболони".
Для победы и получения путевки в элитный дивизион нужны оригинальные решения от коуча "Левого Берега". Как показал первый поединок в Киеве, одного желания и энтузиазма мало.
Особенно, в глаза бросалось огромное количество брака от футболистов представителя Первой лиги в достаточно простых игровых эпизодах. К тому же ставка на закрытый сценарий также уже не пройдет, поскольку команде Первака стопроцентно нужно забивать хотя бы один. Конечно, если они хотят попасть в УПЛ...
Ориентировочный состав "Левого Берега": Механов, Сидней, Самар, Слотюк, Спиваков, Дедух, Войцеховский, М. Когут, Синица, Астахов, Сухоручко.
"Оболонь": последние новости
Подачи, подачи и еще раз подачи... Примерно вот так можно описать действия подопечных Валерия Иващенко в первой встрече против представителя Первой лиги. Если подобный игровой стиль в исполнении "Левого Берега", на правах команды из низшего дивизиона, еще можно понять. То от "Оболони", в качестве фаворита, все же ожидаешь большего разнообразия.
Да, "пивовары" победили в том поединке, однако ни о какой доминации даже речи не было. Как уже было упомянуто выше, единственный забитый мяч пришел после углового. И это на самом деле, в определенном смысле разочаровывает, поскольку разница между аутсайдером УПЛ и одним из лидеров Первой лиги достаточно формальная.
Если же возвращаться к результату, то "пивоварам" по факту нечего и менять. "Зеленые" не демонстрировали интересных решений в атаке, однако при этом методично и планомерно нивелировали угрозу, которая поступала от соперника (опять же в большинстве своем после стандартов).
В общем, наставник "Оболони" в лице Валерия Иващенко сделал правильную ставку на сильные стороны своих футболистов в этом двухматчевом противостоянии. Однако, как-то не солидно закрываться в матче с командой из Первой лиги...
Ориентировочный состав "Оболони": Рыбка, Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Мединский, Мороз, Черненко, Груша, Суханов, Краснопир.
"Левый Берег" - "Оболонь". Последние матчи
"Левый Берег":
Ш"Оболонь":
"Левый Берег" - "Оболонь". Личные встречи
Между собой "аисты" и "пивовары" провели две встречи. Одна состоялась в рамках товарищеского матча летом прошлого года, другая - официальная. В частности, речь идет о первом поединке "Левого Берега" и "Оболони" в этом плей-офф за выход в УПЛ.
Статистика очных поединков:
- Победы: 1 - 1
- Забитые мячи: 2 - 1
- В среднем голов за матч: 1.00 - 0.50
- Самая большая победа: 2:0 - 0:1
"Левый Берег" - "Оболонь". Ставка и коэффициенты
"Левый Берег" - турнирное положение
Право на игру в переходных матчах "Левому Берегу" дала 3-я позиция в чемпионской группе Первой лиги.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|
Ингулец
|28
|21
|4
|3
|67
|2
|28
|20
|5
|4
|65
|3
|28
|16
|6
|6
|54
|4
|28
|11
|11
|6
|44
|5
|28
|10
|10
|8
|40
|6
|
Кудровка-Нива
|28
|10
|10
|8
|40
|7
|28
|10
|9
|9
|39
|8
|28
|10
|8
|10
|38
|9
|28
|8
|13
|11
|37
|10
|28
|10
|7
|11
|37
"Оболонь" - турнирное положение
"Пивовары" пробились в стыки, заняв итоговое 14-е место в таблице УПЛ сезона 2023/24.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|30
|22
|5
|3
|63 - 24
|71
|2
|Динамо
|30
|22
|3
|5
|72 - 28
|69
|3
|Кривбасс
|30
|17
|6
|7
|51 - 30
|57
|4
|СК Днепр-1
|30
|14
|10
|6
|40 - 27
|52
|5
|Полесье
|30
|14
|8
|8
|39 - 30
|50
|6
|Рух
|30
|12
|13
|5
|44 - 31
|49
|7
|ЛНЗ
|30
|11
|8
|11
|31 - 34
|41
|8
|ФК Александрия
|30
|8
|10
|12
|30 - 38
|34
|9
|Ворскла
|30
|9
|6
|15
|30 - 46
|33
|10
|Заря
|30
|7
|11
|12
|29 - 37
|32
|11
|Колос
|30
|7
|11
|12
|22 - 31
|32
|12
|Черноморец
|30
|10
|2
|18
|38 - 47
|32
|13
|Верес
|30
|6
|10
|14
|31 - 46
|28
|14
|Оболонь
|30
|5
|11
|14
|18 - 41
|26
|15
|ФК Минай
|30
|5
|10
|15
|27 - 50
|25
|16
|Металлист 1925
|30
|5
|8
|17
|32 - 57
|23
"Левый Берег" - "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 0:1. Несмотря на домашний статус матча "Левого Берега", букмекеры оценивают шансы обеих команд на триумф как более-менее равные. Команды Виталия Первака и Валерия Иващенко на данном этапе своего развития являются примерно равными по своему классу и обе делают ставку на простой футбол, однако именно "пивовары" действуют в этом плане немного эффективнее.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги чемпионов
- "Никто из них не сказал, что мы против убийств украинцев". Гутцайт – о допуске россиян на Олимпиаду
- Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников
- Оболонь - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2024
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО