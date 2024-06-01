Левый Берег - Оболонь. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 2.06.2024

В воскресенье украинских болельщиков ожидает развязка киевского дерби в рамках плей-офф за выход в УПЛ. На этот раз хозяином матча уже выступит именно "Левый Берег" - команда Виталия Первака будет принимать подопечных Валерия Иващенко. Первый поединок, в котором коллективы показали мало креатива и сделали ставку на верховые подачи, закончился минимальной победой "пивоваров".

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Плей-офф УПЛ

Воскресенье, 2-е июня

Киевская область, "Арена Левый берег"

Арбитр: Балакин Николай

"Левый Берег" 16:00 "Оболонь"

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"Левый Берег": последние новости

Достаточно прогнозируемо, в первом матче этого плей-офф "аисты" не показали ничего сенсационного. Как в плане результата, так и в игровом контексте. Ставка на быстрые фланги и верховые подачи, вот и все. И ничего плохого в этом нет, единственная проблема заключается в плоскости того, что "Оболонь", имея опыт выступлений в элитном дивизионе, банально делает это лучше.

Первая встреча с "пивоварами" показала, что к сожалению, "Левому Берегу" на данном этапе развития нечего предложить УПЛ... И дело даже не в игровой стилистике. Можно играть максимально просто, но при этом эффективно. А подопечным Виталия Первака не удалось создать проблемы даже такой безыдейной в плане атакующих действий "Оболони".

Для победы и получения путевки в элитный дивизион нужны оригинальные решения от коуча "Левого Берега". Как показал первый поединок в Киеве, одного желания и энтузиазма мало.

Особенно, в глаза бросалось огромное количество брака от футболистов представителя Первой лиги в достаточно простых игровых эпизодах. К тому же ставка на закрытый сценарий также уже не пройдет, поскольку команде Первака стопроцентно нужно забивать хотя бы один. Конечно, если они хотят попасть в УПЛ...

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механов, Сидней, Самар, Слотюк, Спиваков, Дедух, Войцеховский, М. Когут, Синица, Астахов, Сухоручко.

"Оболонь": последние новости

Подачи, подачи и еще раз подачи... Примерно вот так можно описать действия подопечных Валерия Иващенко в первой встрече против представителя Первой лиги. Если подобный игровой стиль в исполнении "Левого Берега", на правах команды из низшего дивизиона, еще можно понять. То от "Оболони", в качестве фаворита, все же ожидаешь большего разнообразия.

Да, "пивовары" победили в том поединке, однако ни о какой доминации даже речи не было. Как уже было упомянуто выше, единственный забитый мяч пришел после углового. И это на самом деле, в определенном смысле разочаровывает, поскольку разница между аутсайдером УПЛ и одним из лидеров Первой лиги достаточно формальная.

Если же возвращаться к результату, то "пивоварам" по факту нечего и менять. "Зеленые" не демонстрировали интересных решений в атаке, однако при этом методично и планомерно нивелировали угрозу, которая поступала от соперника (опять же в большинстве своем после стандартов).

В общем, наставник "Оболони" в лице Валерия Иващенко сделал правильную ставку на сильные стороны своих футболистов в этом двухматчевом противостоянии. Однако, как-то не солидно закрываться в матче с командой из Первой лиги...

Ориентировочный состав "Оболони": Рыбка, Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Мединский, Мороз, Черненко, Груша, Суханов, Краснопир.

"Левый Берег" - "Оболонь". Последние матчи

"Левый Берег":

Ш "Оболонь":

"Левый Берег" - "Оболонь". Личные встречи

Между собой "аисты" и "пивовары" провели две встречи. Одна состоялась в рамках товарищеского матча летом прошлого года, другая - официальная. В частности, речь идет о первом поединке "Левого Берега" и "Оболони" в этом плей-офф за выход в УПЛ.

Статистика очных поединков:

Победы: 1 - 1

Забитые мячи: 2 - 1

В среднем голов за матч: 1.00 - 0.50

Самая большая победа: 2:0 - 0:1

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"Левый Берег" - "Оболонь". Ставка и коэффициенты

"Левый Берег" - турнирное положение

Право на игру в переходных матчах "Левому Берегу" дала 3-я позиция в чемпионской группе Первой лиги.

# КОМАНДА И В Н П О 1 Ингулец 28 21 4 3 67 2 Карпаты 28 20 5 4 65 3 Левый Берег 28 16 6 6 54 4 Эпицентр 28 11 11 6 44 5 Прикарпатье 28 10 10 8 40 6 Кудровка-Нива 28 10 10 8 40 7 Виктория 28 10 9 9 39 8 Агробизнес 28 10 8 10 38 9 ФСК Мариуполь 28 8 13 11 37 10 Полтава 28 10 7 11 37

"Оболонь" - турнирное положение

"Пивовары" пробились в стыки, заняв итоговое 14-е место в таблице УПЛ сезона 2023/24.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 30 22 5 3 63 - 24 71 2 Динамо 30 22 3 5 72 - 28 69 3 Кривбасс 30 17 6 7 51 - 30 57 4 СК Днепр-1 30 14 10 6 40 - 27 52 5 Полесье 30 14 8 8 39 - 30 50 6 Рух 30 12 13 5 44 - 31 49 7 ЛНЗ 30 11 8 11 31 - 34 41 8 ФК Александрия 30 8 10 12 30 - 38 34 9 Ворскла 30 9 6 15 30 - 46 33 10 Заря 30 7 11 12 29 - 37 32 11 Колос 30 7 11 12 22 - 31 32 12 Черноморец 30 10 2 18 38 - 47 32 13 Верес 30 6 10 14 31 - 46 28 14 Оболонь 30 5 11 14 18 - 41 26 15 ФК Минай 30 5 10 15 27 - 50 25 16 Металлист 1925 30 5 8 17 32 - 57 23

"Левый Берег" - "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 0:1. Несмотря на домашний статус матча "Левого Берега", букмекеры оценивают шансы обеих команд на триумф как более-менее равные. Команды Виталия Первака и Валерия Иващенко на данном этапе своего развития являются примерно равными по своему классу и обе делают ставку на простой футбол, однако именно "пивовары" действуют в этом плане немного эффективнее.