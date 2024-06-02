Германия - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 3.06.2024

Финишная прямая перед чемпионатом Европы. Поединком против хозяина Евро национальная сборная Украины под руководством Сергея Реброва начнет свою серию контрольных поединков. Несмотря на грозный статус "Бундестим", все же это товарищеская игра, которая несет прежде всего подготовительный характер к официальным матчам предстоящего форума. Предыдущая встреча между этими командами завершилась результативной ничьей - 3:3.

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Товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2024

Понедельник, 3-е июня

Нюрнберг, стадион "Макс Морлок"

Арбитр: Вальтер Альтманн (Австрия)

Германия 21:45 Украина

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Германия: последние новости

Сборная Германии уже давно не имела возможности выступать на официальном уровне. Из-за статуса хозяина Евро, немцы готовились к предстоящему форуму через различные контрольные матчи.

Статистика команды Юлиана Нагельсманна в последний период не впечатляет, хотя и в этом календарном году "Бундестим" удалось одержать две громкие победы. В частности, в марте немецкая команда обыграла Нидерланды (2:1) и Францию (2:0). При этом, немцы в тех встречах именно по игре выглядели очень мощно.

В матче с Украиной наставник Германии не сможет рассчитывать на игроков дортмундской "Боруссии" и мадридского "Реала". А это очень серьезные потери. С одной стороны, это может намекать на определенные эксперименты с составом в игре с нашей сборной. С другой стороны - все же Нагельсманн точно захочет проверить основную обойму своего ростера.

Перед этим поединком 36-летний специалист прежде всего говорил о роли этого спарринга для Украины, как страны, и пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы матч в Нюрнберге был интересным именно с точки наполнения игры.

"Вы постоянно читаете, что украинская сборная пытается использовать любой момент, чтобы привлечь внимание к своей стране и немного отвлечь свой народ. Это самое важное. Они это делают и будут делать, а мы поддержим. Футбол - это фактор, который может помочь вам думать о других вещах, по крайней мере в течение 90 минут. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы игра была интересной. Это не зависит от результата. Мы сделаем все возможное, чтобы 90 минут были не страданием, а прекрасными моментами", - заявил Юлиан Нагельсманн.

Ориентировочный состав сборной Германии: тер Штеген, Киммих, Та, Раум, Миттельштедт, Андрих, Фюрих, Гюндоган, Сане, Вирц, Хаверц.

Украина: последние новости

Украинская сборная начала свой первый тренировочный сбор 30-го мая. В распоряжении Сергея Реброва находятся все футболисты, кроме победителя Лиги чемпионов в лице Андрея Лунина, по понятным причинам. Сергей Станиславович позволил голкиперу "сливочных" отдохнуть и отпраздновать триумф в главном еврокубке, после чего украинский страж ворот присоединится к своим соотечественникам уже в лагере в Варшаве.

Также в матче с немцами скорее всего не смогут принять участие защитник "Эвертона" Виталий Миколенко и хавбек донецкого "Шахтера" Георгий Судаков. Фулбек "ирисок" и полузащитник "горняков" продолжают в расположении сборной завершать свое восстановление после травм по индивидуальной программе.

В целом, конечно же, главной целью этой встречи является поддержка игровых кондиций и избежание повреждений у игроков. Возможно, наставник нашей команды захочет попробовать увидеть в действии какую-то новую формацию. Однако, все же мы поставим на то, что "сине-желтые" будут наигрывать что-то максимально похожее на то, что мы сможем увидеть на форуме на полях Германии.

Как уже было вышеупомянуто, последний раз украинская сборная встречалась с немцами чуть меньше года назад. Тогда, на "Везерштадион" команды разошлись миром, расписав результативную ничью - 3:3. Однако, это была совсем другая команда, еще под руководством Ханси Флика. Этот тезис подтверждает и сам Ребров.

"Немецкая сборная имеет нового тренера. По моему мнению, команда стала более дисциплинированной, имеет хороших исполнителей и в защите, и в атаке. По сравнению с нашим прошлым матчем Германия прибавила, показывает результат. К сожалению, она завтра не сможет использовать игроков из "Реала" и дортмундской "Боруссии". Однако у немцев есть широкий выбор исполнителей на каждую позицию", - рассказал Сергей Ребров.

Ориентировочный состав сборной Украины: Трубин, Матвиенко, Сваток, Забарный, Конопля, Бражко, Шапаренко, Зинченко, Мудрик, Цыганков, Довбик.

Германия - Украина. Последние матчи

Германия:

Украина:

Германия - Украина. Личные встречи

Немецкая и украинская национальные сборные пересекались между собой 7 раз на официальном уровне, и еще дважды проводили товарищеские игры. Общая статистика полностью на стороне Германии, поскольку "сине-желтым" ни разу в своей истории не удалось обыграть "Бундестим".

Статистика очных поединков:

Победы: 5 - 0

Забитые мячи: 20 - 10

В среднем голов за матч: 2.22 - 1.11

Самая большая победа: 4 - 1

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Германия - Украина. Ставка и коэффициенты

Германия - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Абсолютно ожидаемо, особенно учитывая домашний статус поединка, букмекеры считают явным фаворитом именно команду под руководством Юлиана Нагельсманна. Однако, верим в наших ребят, поэтому поставим на боевую ничью - при этом, обе стороны сумеют отличиться забитыми голами. Тем более, немецкая сборная выйдет на эту встречу без финалистов Лиги чемпионов.