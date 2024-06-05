Украина U-23 – Италия U-21. Анонс и прогноз матча международного турнира на 06.06.2024

Завтра подопечных Ротаня ожидает настоящее испытание на международном турнире Мориса Ревелло, ведь они встретятся с Италией U-21. Обе команды в первом туре очков не теряли, поэтому ожидаем интересную и конкурентную борьбу.

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Tournoi Maurice Revello

Украина U-23 - Италия U-21

06.06.2024. 16:00. Марсель

Трансляция - Общественное Спорт

Италия U-21: последние новости

Итальянцы в первом матче на турнире устроили настоящую голевую феерию. Подопечные Кармине Нунциати переиграли Японию U-19 - 4:3. К игре в нападении вопросов нет, а вот с защитой у итальянцев были существенные проблемы. С наилучшей стороны себя проявил 20-летний нападающий Антонио Раймондо, отличившийся дублем.Отметим, что на Евро-2023 U-21 сборная неожиданно не вышла из группы. Кроме этого матча в 2024 году итальянцы сыграли вничью с Турцией и обыграли Латвию.

Среди игроков этой сборной в первую очередь стоит отметить 21-летнего центрального защитника Николо Бертоло, 21-летнего правого защитника Маттиа Дзанотти, 19-летнего центрального полузащитника Шера Ндура и 21-летнего центрального нападающего Себастьяно Эспозито. У этой сборной мощный кадровый потенциал, но стабильности и баланса в игре зачастую не хватает. Молодые итальянцы иногда заигрываются и дают соперникам много свободных зон.

Украина U-21: последние новости

Подопечные Ротаня стартовали с уверенной победы над Индонезией U-20 – 3:0. Таким образом это дебютная в истории победа нашей олимпийской сборной. Было заметно, что это сборные совершенно разного уровня. Как только наши ребята включали скорости, у индонезийцев были существенные проблемы. Футболисты олимпийской сборной Украины играли не на 100% своих возможностей, но и этого хватило для победы. С самой лучшей стороны себя проявил 17-летний дебютант Геннадий Синчук, отличившийся голом и результативной передачей. Руслан Ротань стартовым составом удивил, ведь Сикан, Салюк, Батагов, Рубчинский и Хлань остались в запасе. Ожидаем, что эти игроки с первых минут выйдут уже в противостоянии с итальянцами. Ротань на этом турнире должен проверить всех игроков, поэтому ротации точно не избежать.

По словам Ротаня, этот турнир важен, ведь неизвестно кто поедет на Олимпиаду. "Сегодня еще не понимаем, кто из игроков поедет на Олимпийские игры, кого отпустят, а кого нет. Это станет известно именно после соревнований во Франции. Тогда мы и объявим окончательный состав на олимпийский турнир. Будут еще дебаты, но очень хотелось бы, чтобы наша олимпийская сборная была представлена ​​самым сильным составом"

Против сборной Индонезии украинцы играли в привычный для себя футбол с позиции силы, но смогут ли подопечные Ротаня навязать свою игру грозным итальянцам?

Факты и цифры

Это будет третья игра в истории олимпийской сборной Украины;

Против Индонезии U-20 подопечные Ротаня одержали дебютную победу в истории олимпийской сборной Украины;

Молодежная сборная Италии сыграла три матча в 2024 году: две победы и ничья;

Своим дебютным голом отличился 17-летний Геннадий Синчук

Ставка и коэффициенты на матч

Украина U23 – Италия U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол

Это будет настоящее испытание для нашей сборной. Ожидаем, что в старте появятся лидеры олимпийской сборной Украины, которые смогут навязать борьбу. Итальянцы немало моментов создают, но и дают играть сопернику. Ожидаем, что подопечные Ротаня сыграют достойно. Прогноз – обе команды забьют (1.59).