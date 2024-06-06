Польша - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 7.06.2024

Второй контрольный матч в рамках подготовки к форуму в Германии. На этот раз команда под руководством Сергея Реброва сыграет против сборной Польши в Варшаве.

В отличие от нас, для "белых орлов" это будет первый поединок с марта, когда они добыли путевку на Евро-2024 в серии пенальти матча с Уэльсом. Последний раз эти сборные встречались в уже далеком 2020-м году, также в рамках контрольного матча. Тогда, сильнее оказались именно поляки - со счетом 2:0.

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Товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2024

Пятница, 7-е июня

Варшава, Национальный стадион

Арбитр: Эндрю Мэдли (Англия)

Польша 21:45 Украина

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Польша: последние новости

Польша стала последней командой, которая получила путевку на предстоящий ЧЕ. Как и наша сборная, поляки пробились на Евро через плей-офф, одолев Уэльс. Тогда, в Кардиффе "драконы" и "белые орлы" за 120 минут так и не сумели размочить счет, а в серии пенальти путевку на европейский форум получили именно поляки - благодаря сейву Щенсного.

В итоге, можно сказать, что команда Михала Пробежа попала в группу смерти с Германией, Францией и Австрией. Объективно, что в матчах против "Бундестим" и "Ле Бле" сборная Польши будет действовать от обороны и надеяться на контратаки.

Поэтому, хотя и поляки проведут встречу с подопечными Сергея Реброва в домашних стенах, стоит ожидать, что они в одном из таймов захотят отработать именно этот сценарий игры. А нам в свою очередь, после немцев, как раз необходимо немного вдохнуть свежего воздуха и поиграть на атаку.

Ориентировочный состав сборной Польши: Щенсный, Беднарек, Давидович, Кивер, Франковский, Слиш, Зелинский, Пйотровски, Залевский, Свидерский, Левандовский.

Украина: последние новости

На матч с полякам в распоряжении Сергея Станиславовича имеется абсолютно полная обойма исполнителей. В расположение национальной команды вернулся новоиспеченный победитель главного еврокубка Андрей Лунин, а после повреждения оправился Георгий Судаков. К тому же, Виталий Миколенко находится на завершающей стадии в плане восстановления.

Главным вопросом перед очным поединком с "белыми орлами" будет вопрос физических кондиций и тонуса. Поскольку, будет откровенны, немцы нас очень здорово загоняли в Нюнгберге. Очень трудно играть весь матч вторым номером, особенно, когда на тебя так давят футболисты "Бундестим".

В контрольной встрече с командой Юлиана Нагельсманна "сине-желтые" прежде всего продемонстрировали хорошую организацию игры в обороне и более-менее четкую структуру. В матче же с соперником максимально близким к нам по общему классу в лице Польши под руководством Михала Пробежа хочется увидеть уже атакующие действия Украины. Так как, если против Бельгии нам наверняка придется действовать в подобном стиле, как и с немцами, то против Словакии и Румынии именно нам, скорее всего, достанется роль первого номера. И именно нам уже нужно будет строить позиционные атаки, а не делать ставку на контрвыпады.

Если же говорить об изменениях в составе, по сравнению с матчем против хозяина будущего Евро, то прежде всего ожидаем увидеть с первых минут в воротах Лунина, а в центре поля Судакова.

Ориентировочный состав сборной Украины: Лунин, Конопля, Забарный, Сваток, Матвиенко, Судаков, Бражко, Зинченко, Ярмоленко, Довбик, Мудрик.

Польша - Украина. Последние матчи

Польша:

Украина:

Польша - Украина. Личные встречи

Национальные сборные Польши и Украины провели между собой 4 товарищеские игры, а также 4 раза встречались в рамках квалификации к мундиалю. При этом, на крупных форумах эти команды пересекались лишь однажды - на злосчастном для нас чемпионате Европы 2016-го года.

В общем, поляки и украинцы имеют примерно равную статиску очных противостояний, хотя и у "белых орлов" в активе есть на одну победу больше. Нужно исправлять эту ситуацию в пятницу, на "Национальном стадионе" в Варшаве.

Статистика очных поединков:

Победы: 4 - 3

Забитые мячи: 11 - 9

В среднем голов за матч: 1.22 - 1.00

Самая большая победа: 3:1 - 1:3

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Польша - Украина. Ставка и коэффициенты

Польша - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Верим, что в поединке против поляков в их столице наши ребята продемонстрируют атакующий футбол и сумеют поразить ворота соперника несколько раз. При этом, несмотря даже на гостевой статус матча для нас, букмекеры оценивают шансы обеих сборных на триумф как практически равные.