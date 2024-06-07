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Украина U-23 – Панама U-23. Анонс и прогноз матча международного турнира на 08.06.2024
Украина U23 – Панама U-23: Прогноз и анонс матча ⋉ 08.06.2024 ⋊ Олимпийская сборная Украина на UA-Футбол
Фото прес-служби УАФ
Завтра наша олимпийская сборная сыграет свой третий матч на международном турнире Морисса Ревелло. Пока что подопечные Ротаня играют очень уверенно. Наши ребята выиграли оба матча и еще не пропускали. В этот раз украинцы встретятся с Панамой U-23.
Tournoi Maurice Revello
Украина U-23 - Панама U-23
08.06.2024. 18:30
Трансляция - Общественное Спорт
Украина U-23: последние новости
Подопечные Руслана Ротаня оставили приятное впечатление от двух стартовых туров. Украинцы уверенно обыграли Индонезию U-20 (3:0), а в четверг разгромили молодежную сборную Италии (4:0). В матче с итальянцами тренерский штаб произвел существенную ротацию в составе. С первых минут на поле вышли почти все лидеры, которые находятся в распоряжении Руслана Ротаня. Если сравнивать с матчем против Индонезии, то в старте остался только Илья Крупский.
Против итальянцев наша подопечная Руслана Ротаня играла уверенно и солидно. Украинцы придерживались своего игрового стиля, пытались быстро доставлять мяч в заключительную треть поля. Стоит отметить игру в защите, ведь соперники почти ничего не смогли создать. Пара Батагов – Салюк сыграла качественно. С лучшей стороны себя проявил Максим Хлань, шикарным голом открывший счет в матче. Также обращаем внимание на 22-летнего левого защитника "Александрии" Александра Мартынюка, забившего в своей дебютной игре за сборную. Украинцы стали единоличными лидерами группы и с оптимизмом могут смотреть в будущее. Напомним, что лидер группы сразу выходит в финал соревнований.
Панама U-23: последние новости
Сборная Панамы вчера сыграла свой дебютный матч на турнире – разгромная победа над Индонезией U-20 (4:0). Хет-трик в свой актив записал 23-летний вингер Анхель Орелин. Анхель играет за клуб французской Лиги 2 "Дюнкерк". Это была первая игра сборной в 2024 году. Отметим, что в конце 2023 года панамцы играли против своих сверстников из Парагвая и оба матча проиграли – 0:1 и 1:2.
В 2023 году Панама U-23 победила на турнире Мориса Ревелло. В финальном матче панамцы в серии пенальти победили Марокко U-20. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Эта сборная тоже пытается играть за счет коротких-средних передач, но в индивидуальном мастерстве они безусловно уступают украинцам.
Факты и цифры
Олимпийская сборная Украины выиграла два матча подряд;
Украинцы на этом турнире пока не пропустили ни одного мяча;
Панама U-23 в прошлом году победили на турнире во Франции;
За три предыдущих матча Панама U-23 выиграла только один
Ставка и коэффициенты на матч
Украина U23 – Панама U-23. Прогноз на матч от UA-Футбол
Подопечные Руслана Ротаня пока играют солидно и уверенно. Тренерский штаб использует ротацию в составе, но это не мешает добиваться результата. Украинцы являются единоличным лидером в группе и настроены одержать третью победу подряд. Прошлогодний победитель турнира в этом году стартовал с победы и тоже не собирается останавливаться на достигнутом. Легко нашим ребятам не будет, но все же они должны побеждать. Прогноз – обе команды забьют (1.85).
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