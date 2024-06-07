Украина U-23 – Панама U-23. Анонс и прогноз матча международного турнира на 08.06.2024

Завтра наша олимпийская сборная сыграет свой третий матч на международном турнире Морисса Ревелло. Пока что подопечные Ротаня играют очень уверенно. Наши ребята выиграли оба матча и еще не пропускали. В этот раз украинцы встретятся с Панамой U-23.

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Tournoi Maurice Revello

Украина U-23 - Панама U-23

08.06.2024. 18:30

Трансляция - Общественное Спорт

Украина U-23: последние новости

Подопечные Руслана Ротаня оставили приятное впечатление от двух стартовых туров. Украинцы уверенно обыграли Индонезию U-20 (3:0), а в четверг разгромили молодежную сборную Италии (4:0). В матче с итальянцами тренерский штаб произвел существенную ротацию в составе. С первых минут на поле вышли почти все лидеры, которые находятся в распоряжении Руслана Ротаня. Если сравнивать с матчем против Индонезии, то в старте остался только Илья Крупский.

Против итальянцев наша подопечная Руслана Ротаня играла уверенно и солидно. Украинцы придерживались своего игрового стиля, пытались быстро доставлять мяч в заключительную треть поля. Стоит отметить игру в защите, ведь соперники почти ничего не смогли создать. Пара Батагов – Салюк сыграла качественно. С лучшей стороны себя проявил Максим Хлань, шикарным голом открывший счет в матче. Также обращаем внимание на 22-летнего левого защитника "Александрии" Александра Мартынюка, забившего в своей дебютной игре за сборную. Украинцы стали единоличными лидерами группы и с оптимизмом могут смотреть в будущее. Напомним, что лидер группы сразу выходит в финал соревнований.

Панама U-23: последние новости

Сборная Панамы вчера сыграла свой дебютный матч на турнире – разгромная победа над Индонезией U-20 (4:0). Хет-трик в свой актив записал 23-летний вингер Анхель Орелин. Анхель играет за клуб французской Лиги 2 "Дюнкерк". Это была первая игра сборной в 2024 году. Отметим, что в конце 2023 года панамцы играли против своих сверстников из Парагвая и оба матча проиграли – 0:1 и 1:2.

В 2023 году Панама U-23 победила на турнире Мориса Ревелло. В финальном матче панамцы в серии пенальти победили Марокко U-20. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Эта сборная тоже пытается играть за счет коротких-средних передач, но в индивидуальном мастерстве они безусловно уступают украинцам.

Факты и цифры

Олимпийская сборная Украины выиграла два матча подряд;

Украинцы на этом турнире пока не пропустили ни одного мяча;

Панама U-23 в прошлом году победили на турнире во Франции;

За три предыдущих матча Панама U-23 выиграла только один

Ставка и коэффициенты на матч

Украина U23 – Панама U-23. Прогноз на матч от UA-Футбол

Подопечные Руслана Ротаня пока играют солидно и уверенно. Тренерский штаб использует ротацию в составе, но это не мешает добиваться результата. Украинцы являются единоличным лидером в группе и настроены одержать третью победу подряд. Прошлогодний победитель турнира в этом году стартовал с победы и тоже не собирается останавливаться на достигнутом. Легко нашим ребятам не будет, но все же они должны побеждать. Прогноз – обе команды забьют (1.85).