Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина U-23 – Япония U-19. Анонс и прогноз матча международного турнира на 10.06.2024
Украина U-23 - Япония U-19: Прогноз и анонс матча ⋉ 10.06.2024 ⋊ Олимпийская сборная Украины на UA-Футбол
Фото прес-служби УАФ
В понедельник, 10 июня, олимпийская сборная Украины сыграет свой последний матч группового этапа на турнире Морисса Ревелло. Соперником украинцев станет сборная Японии U-19. Подопечные Ротаня три предыдущих игры выиграли.
Tournoi Maurice Revello
Украина U-23 - Япония U-19
10.06.2024. 15:30
Трансляция - Общественное Спорт
Япония U-19: последние новости
Юноши из Японии на этом турнире сыграли два матча: уступили Италии (3:4) и без проблем разобрались с Индонезией (4:1). В игре против Индонезии U-20 дублем отметился 18-летний нападающий Сома Канда, представляющий "Кавасаки Фронтале". Также стоит отметить 18-летнего нападающего Кенто Шиогаи, забившего три гола в ворота Италии U-21. Эта сборная, прежде всего, пытается играть в комбинационный футбол. Скоростных футболистов хватает, потому нашим защитникам будет непросто. Однако найти баланс в игре японцам пока не удается.
В 2023 году юношеская команда Японии сыграла шесть контрольных матчей: две победы, три поражения и ничья. В прошлом году на турнире Мориса Ревелло выступили неудачно и заняли десятое место. Кстати, японцы победили Марокко U-20, дошедшие до финала соревнований.
Тренером этой сборной является 64-летний Ацуси Утияма, который на профессиональном уровне не имел особых достижений. В качестве тренера он с Японией в 2016 году выиграл Юношеский кубок Азии.
Украина U-23: последние новости
В первых двух матчах на турнире украинцы даже превзошли ожидания болельщиков. Сначала "сине-желтые" разобрались с Индонезией U-20 (3:0), а затем довольно неожиданно разгромили Италию U-21 – 4:0. Это были дебютные победы олимпийской сборной Украины в истории. На игру с Панамой U-23 вышли футболисты, которые играли в первом туре. Таким образом тренерский штаб полностью обновил состав команды, если сравнивать с игрой против итальянцев.
В первой половине встречи наши ребята доминировали, но довести свои атаки до логического завершения не могли. На фоне партнеров выделялся Назар Волошин. Именно игрок "Динамо" после перерыва смог открыть счет в матче. В итоге игра против прошлогоднего победителя турнира завершилась третьей подряд победой украинцев. Подопечные Ротаня на этих соревнованиях пока не пропускали.
Факты и цифры
Японцы на этом турнире забили уже семь мячей за две игры;
В прошлом году юношеская команда Японии заняла всего десятое место на турнире;
Три матча подряд выиграла олимпийская сборная Украины;
Подопечные Ротаня еще не пропускали на этом турнире;
Украинцы впервые за три тура не забили до перерыва;
В сравнении с матчем против Италии U-21 Руслан Ротань полностью обновил состав.
Група B. Турнирная таблица
|
И
|
П
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Украина
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9—0
|
9
|
2. Япония
|
2
|
1
|
0
|
1
|
7—5
|
3
|
3. Панама
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4—2
|
3
|
4. Италия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4—7
|
3
|
5. Индонезия
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1—11
|
0
Ставка и коэффициенты на матч
Украина U23 - Япония U-19. Прогноз на матч от UA-Футбол
Подопечные Руслана Ротаня пока не теряют очки и не пропускают. В прошлом матче против Панамы до перерыва "сине-желтые" не могли довести свои атаки до логического завершения, но во втором тайме все же добились своего. Очень качественный матч провел Назар Волошин, подтвердивший свой высокий уровень. Ожидаем, что в последнем матче на групповом этапе наши ребята сыграют в привычный для себя футбол и добьются максимального результата. Японцы играют сами и дают много шансов для атак соперников. Прогноз - тотал больше 2.5 (1.57).
Популярное сейчас
- Малиновский - о матче против Польши: Ребров был очень взбешен после этого поражения
- Украина U-23 – Япония U-19. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- Очередной триумф сборной Ротаня, победа Хорватии над Португалией и интерес к Ванату. Главные новости за 8 июня
- Украина U-23 – Италия U-21. Анонс и прогноз матча международного турнира на 06.06.2024
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО