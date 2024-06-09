Украина U-23 – Япония U-19. Анонс и прогноз матча международного турнира на 10.06.2024

В понедельник, 10 июня, олимпийская сборная Украины сыграет свой последний матч группового этапа на турнире Морисса Ревелло. Соперником украинцев станет сборная Японии U-19. Подопечные Ротаня три предыдущих игры выиграли.

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Tournoi Maurice Revello

Украина U-23 - Япония U-19

10.06.2024. 15:30

Трансляция - Общественное Спорт

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Япония U-19: последние новости

Юноши из Японии на этом турнире сыграли два матча: уступили Италии (3:4) и без проблем разобрались с Индонезией (4:1). В игре против Индонезии U-20 дублем отметился 18-летний нападающий Сома Канда, представляющий "Кавасаки Фронтале". Также стоит отметить 18-летнего нападающего Кенто Шиогаи, забившего три гола в ворота Италии U-21. Эта сборная, прежде всего, пытается играть в комбинационный футбол. Скоростных футболистов хватает, потому нашим защитникам будет непросто. Однако найти баланс в игре японцам пока не удается.

В 2023 году юношеская команда Японии сыграла шесть контрольных матчей: две победы, три поражения и ничья. В прошлом году на турнире Мориса Ревелло выступили неудачно и заняли десятое место. Кстати, японцы победили Марокко U-20, дошедшие до финала соревнований.

Тренером этой сборной является 64-летний Ацуси Утияма, который на профессиональном уровне не имел особых достижений. В качестве тренера он с Японией в 2016 году выиграл Юношеский кубок Азии.

Украина U-23: последние новости

В первых двух матчах на турнире украинцы даже превзошли ожидания болельщиков. Сначала "сине-желтые" разобрались с Индонезией U-20 (3:0), а затем довольно неожиданно разгромили Италию U-21 – 4:0. Это были дебютные победы олимпийской сборной Украины в истории. На игру с Панамой U-23 вышли футболисты, которые играли в первом туре. Таким образом тренерский штаб полностью обновил состав команды, если сравнивать с игрой против итальянцев.

В первой половине встречи наши ребята доминировали, но довести свои атаки до логического завершения не могли. На фоне партнеров выделялся Назар Волошин. Именно игрок "Динамо" после перерыва смог открыть счет в матче. В итоге игра против прошлогоднего победителя турнира завершилась третьей подряд победой украинцев. Подопечные Ротаня на этих соревнованиях пока не пропускали.

Факты и цифры

Японцы на этом турнире забили уже семь мячей за две игры;

В прошлом году юношеская команда Японии заняла всего десятое место на турнире;

Три матча подряд выиграла олимпийская сборная Украины;

Подопечные Ротаня еще не пропускали на этом турнире;

Украинцы впервые за три тура не забили до перерыва;

В сравнении с матчем против Италии U-21 Руслан Ротань полностью обновил состав.

Група B. Турнирная таблица

И П Н П М О 1. Украина 3 3 0 0 9—0 9 2. Япония 2 1 0 1 7—5 3 3. Панама 2 1 0 1 4—2 3 4. Италия 2 1 0 1 4—7 3 5. Индонезия 3 0 0 3 1—11 0

Ставка и коэффициенты на матч

Украина U23 - Япония U-19. Прогноз на матч от UA-Футбол

Подопечные Руслана Ротаня пока не теряют очки и не пропускают. В прошлом матче против Панамы до перерыва "сине-желтые" не могли довести свои атаки до логического завершения, но во втором тайме все же добились своего. Очень качественный матч провел Назар Волошин, подтвердивший свой высокий уровень. Ожидаем, что в последнем матче на групповом этапе наши ребята сыграют в привычный для себя футбол и добьются максимального результата. Японцы играют сами и дают много шансов для атак соперников. Прогноз - тотал больше 2.5 (1.57).