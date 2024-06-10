Молдова - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11.06.2024

Финальный аккорд. Контрольным матчем против сборной Молдовы команда под руководством Сергея Реброва завершит подготовку к чемпионату Европы 2024.

В матчах против немцев и поляков "сине-желтым" не удалось победить, поэтому в поединке против подопечных Сергея Клещенко нужно выжимать результат максимум. Это нужно прежде всего для хорошего психологического фона. Время для экспериментов закончилось, необходимо уже наигрывать тот состав, который мы и непосредственно увидим в основе на полях в Германии.

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Товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2024

Вторник, 11-е июня

Кишинев, стадион "Зимбру"

Арбитр: Андрей Чивулете (Румыния)

Молдова 19:00 Украина

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Молдова: последние новости

У Молдовы все просто. Команда в спокойном режиме готовится не к предстоящему Евро, а уже к следующей кампании Лиги Наций. Наставник молдован в лице Сергея Клещенко может спокойно подбирать и тасовать состав, пробуя различные тактики и схемы. Стартовала свою летнюю подготовку национальная команда Молдовы успешно, перестреляв в очной встрече Кипр - 3:2.

В общем, Молдова - это стандартный представитель команд третьего европейского эшелона. Без звезд, с четкой компактной структурой игры и ставкой на простой вертикальный футбол. Есть ли в этом что-то плохое? Да нет, конечно. Каждый отходит от того что имеет и делает ставку на свои сильные стороны.

Тем более, когда молдаване вообще не могут похвастаться такими исполнителями как лучший бомбардир Ла Лиги или стомиллионный вингер ведущего клуба Англии. Поэтому, вряд ли, команда Клещенко сумеет чем-то грандиозным или экстраординарным удивить в игровом плане.

Однако, нас это не должно волновать от слова совсем. Мы должны выходить и без сантиментов доказывать статус фаворита.

Ориентировочный состав сборной Молдовы: Аврам, Посмак, Бабогло, Крачун, Кожокар, Йонице, Раце, Ревенко, Моцпан, Каймаков, Николаеску.

Украина: последние новости

Время для проб и апробаций закончилось. В матче с Молдовой нужно уже наигрывать максимально боевой состав. Тем более, Сергей Станиславович явно сделал некоторые выводы на счет определенных кандидатов и формаций в игре против сборной Польши.

К тому же поединок с молдаванами идеально подходит в плане утверждения своего статус-кво. При всем уважении, учитывая наш кадровый подбор исполнителей, уровень соперника позволяет спокойно побеждать, и забивать сразу несколько мячей. Это очень хорошо сработает на настрой игроков основы.

Однако, и при этом очень важно все же провести эту последнюю встречу без травм. Максимально обидно будет потерять кого-то из футболистов прям перед самым стартом Евро. Верим, что в этом плане все будет хорошо.

Конечно, это товарищеская игра, но нам крайне необходимо снова почувствовать веру в собственные силы и в хорошем смысле покуражиться. По факту, это будет последняя возможность отточить атакующие действия перед поездкой в Германию. Поскольку там уже все будет упираться в результат.

Однако, самая большая проблема заключается именно в том, что есть определенное ощущение, что тренерский штаб украинской сборной до сих пор окончательно не определился с той моделью, которую он хочет видеть. С "Бундестим" мы неплохо держали структуру и оборонялись, но слишком тяжело выходили в атаку. В матче же с "белыми орлами" украинцы вообще действовали очень сумбурно и нестабильно, чередуя хорошие отрезки с провальными. Условно, нам не хватало оригинальных решений в последней трети поляков, но в то же время мы достаточно хорошо выходили из-под прессинга Польши. В любом случае, на исправление всех ошибок и решение всех проблем есть только один матч - против Молдовы.

Ориентировочный состав сборной Украины: Лунин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Судаков, Зинченко, Бражко, Цыганков, Мудрик, Довбик.

Молдова - Украина. Последние матчи

Молдова:

Украина:

Молдова - Украина. Личные встречи

Молдаване и украинцы пересекались на футбольном поле 5 раз. Трижды эти сборные встречались в рамках товарищеских игр, еще дважды - в отборах к мундиалям. Общая статистика, весьма ожидаемо, именно на стороне Украины. "Сине-желто-красным" еще ни разу не удалось обыграть украинскую команду.

При этом последний раз эти команды провели очный поединок аж в далеком 2014-м году. Тогда минимальную победу одержали именно мы.

Статистика очных поединков:

Победы: 0 - 3

Забитые мячи: 3 - 6

В среднем голов за матч: 0.60 - 1.20

Самая большая победа: 1:2

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Молдова - Украина. Ставка и коэффициенты

Молдова - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 0:3. Даже учитывая домашний статус поединка для подопечных Сергея Клещенко, явным фаворитом является именно сборная Украины. Закономерно, что букмекеры также разделяют данное распределение сил, учитывая подбор исполнителей украинской команды.

Нам безальтернативно необходимо побеждать. Нужен положительный импульс перед официальными поединками Евро, и желательно забивать сразу несколько мячей, чтобы вернуть веру в собственные силы. Тем более, статус соперника позволяет.