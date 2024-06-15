Завтра украинцы и ивуарийцы определят победителя международного турнира Мориса Ревелло. Наша олимпийская сборная проводит качественный турнир и заслуживает победы.

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Tournoi Maurice Revello. Финал

Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20

16.06.2024. 19:15

Трансляция - Общественное Спорт

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Україна U-23 - Кот-д'Івуар U-20 Смотреть трансляцию

Украина U-23: последние новости

Наша олимпийская сборная радует своими результатами на этом турнире. Подопечные Ротаня выиграли все свои четыре игры на групповом этапе и пропустили всего один гол. Украинцы выиграли у Индонезии U-20, Италии U-21, Панамы U-23 и Японии U-19. Единственный мяч "сине-желтые" пропустили в конце встречи с японцами. Безусловно, не всегда удается эффективно играть в атаке, но коллектив Руслана Ротаня придерживается своего игрового стиля. На этом турнире со всеми соперниками наши ребята играют с позиции силы. В позиционной игре возникают проблемы, особенно это касается заключительной трети поля. Однако стоит также отметить эффективный высокий прессинг подопечных Ротаня.

С лучшей стороны себя на этих соревнованиях проявляют Назар Волошин и Владислав Велетень, уже забившие по два гола. Тренерский штаб распределяет игровое время между всеми футболистами. Наша сборная играла двумя составами на групповом этапе. В финальном матче ожидаем увидеть состав, выходивший с первых минут против Италии и Японии. Место в воротах вероятнее всего займет Кирилл Фесюн.

Ориентировочный состав Украины U-23: Фесюн - Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк - Федор, Рубчинский, Шостак - Велетень, Сикан, Хлань

Кот-д'Ивуар U-20: последние новости

Ивуарийцы выиграли свою группу, но последний матч все же проиграли. Ближайший соперник сборной Украины сенсационно победил Францию ​​(2:0), не оставил шансов Мексике (4:1), а также дожал Южную Корею (2:1). В последнем туре уже без турнирной мотивации ивуарийцы уступили Саудовской Аравии (0:1).

По два гола в свой актив на групповом турнире записали: хавбек Гилберт Бандама, нападающий Христ Вава, а также нападающий Патрик Уотро. Отметим, что Уотро играет за "Страсбург". Ивуарийцы очень хорошо играют за счет флангов. В составе этой сборной быстрые футболисты в группе атаки, которые способны за счет индивидуальных действий решить судьбу матча. В последний раз на турнире Мориса Ревелло Кот-д'Ивуар U-20 играл еще в 2017 году. Тогда в финале ивуарийцы в серии пенальти уступили англичанам.

Факты и цифры

Украинцы выиграли четыре матча подряд и пропустили всего один гол;

Ивуарийцы за четыре матча на групповом турнире пропустили три гола;

У сборной Кот-д'Ивуара мощная линия атаки - Вава и Уотро забили по два гола;

Последний раз сборная Кот-д'Ивуара играла на этом турнире в 2017 году и тогда тоже дошла до финала.

Последние матчи команд

Олимпийская сборная Украины

Украина U-23 – Индонезия U-20 3:0;

Украина U-23 – Италия U-21 4:0;

Украина U-23 – Панама U-23 2:0;

Украина U-23 – Япония U-19 2:1

Кот-д'Ивуар U-20

Кот-д'Ивуар U-20 – Франция U-20 2:0;

Кот-д'Ивуар U-20 – Южная Корея U-21 2:1;

Кот-д'Ивуар U-20 – Мексика U-23 4:1;

Кот-д'Ивуар U-20 - Саудовская Аравия U-23 0:1

Ставка и коэффициенты на матч

Украина U23 – Кот-д'Ивуар U-20. Прогноз на матч от UA-Футбол

Легкой прогулки подопечным Ротаня точно не стоит ожидать. Ивуарийцы по праву выиграли свою группу и сделают все, чтобы победить в финале. Однако у нашей олимпийской сборной более опытный состав. Футболисты Украины U-23 уже успели о себе заявить на международной арене, поэтому "сине-желтые" по праву считаются фаворитами этого матча. Ожидаем, что ивуарийцы навяжут борьбу, но выиграют все-таки украинцы. Прогноз – победа Украины (1.88).