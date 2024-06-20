Словакия - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 21.06.2024

Матч жизни или матч смерти - как хотите, так и называйте. По нашему мнению эту встречу для "сине-желтых" более уместно будет назвать "поединком чести и достоинства". Есть ли у нашей сборной не только миллионные ценники на Transfermarkt, но и характер и жажда победы? Ответ на этот вопрос увидим в Дюссельдорфе, где Сергей Ребров и компания будут пытаться реабилитироваться за катастрофу в матче с Румынией.

Во втором туре квартета E нашим соперником станет крепкая и прагматичная Словакия итальянского наставника, которая перед этим переиграла абсолютного фаворита группы в лице Бельгии.

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Второй тур группы E, Евро-2024

Пятница, 21-е июня

Дюссельдорф, Меркур Шпиль-Арена

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Словакия 16:00 Украина

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Словакия: последние новости

"Соколы" имеют вдвое ниже общую стоимость состава на портале Transfermarkt чем "сине-желтые". Однако, как показали первые поединки квартета E - числа и новомодные показатели в футбол не играют. И Украина, и Бельгия, будучи перед своими матчами в рангах фаворитов, потерпели фиаско. Команда Франческо Кальцона сотворила настоящую сенсацию в первом туре. Словаки сумели выжать максимум из своих моментов, и при этом хладнокровно нивелировали всю угрозу, которая поступала со стороны подопечных Доменико Тедеско.

Однако, никакой эйфории или переоценки собственных сил, в отличие от нас перед поединком с командой Эдварда Йорданеску, у словаков не прослеживается. Более того, абсолютно наоборот. Игроки сборной Словакии понимают, что в определенном смысле во Франкфурте все сошлось в пользу именно этой сборной.

Например, защитник Давид Ганцко после поединка с "красными дьяволами" сказал: "Несмотря на то, что мы набрали три очка против фаворита, пока ничего не решено". В свою очередь словацкий нападающий Лукаш Гараслин заявил, что украинскую сборную не следует недооценивать и что против нас они хотят сыграть еще лучше, чем против Бельгии. И нужно сказать, что подобный настрой и адекватность понимания в рядах "соколов" в определенном смысле настораживает и пугает. Особенно, на нашем текущем ментальном фоне.

Впрочем, не нужно и преуменьшать заслуги и игру самих футболистов Словакии. Кроме характера, в игре с Бельгией подопечные итальянского специалиста показали хорошую структуру и организацию. Нам точно будет непросто. Эта Словакия - очень неуступчивый и кусливый соперник абсолютно для всех команд. Она навязывает свой темп и загоняет своих оппонентов в некомфортное положение, умело переключая игровые стили по ходу встречи.

Что касается состава, то вряд ли 55-летний Кальцона будет что-то менять. Да и по большому счету, зачем?! Все и так прекрасно работает. Опять же, в отличие от нас...

Ориентировочный состав сборной Словакии: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриниар, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Боженик, Гараслин.

Украина: последние новости

Ну что, как дела у самой звездной сборной в истории Украины и тренера-мессии? На это было больно смотреть... Как сказал Руслан Малиновский: "После таких матчей извинения футболистов никому не нужны". Добавить нечего.

Хорошо, достаточно критики, давайте к конструктиву. Да, у нас еще есть все математические шансы выходить в плей-офф напрямую, однако в целом дела плохи. Разница мячей -3 после первого матча, триумф прямого конкурента над фаворитом и блеклая (назовем это так) игра "сине-желтых" не дает особого воодушевления и оптимизма, откровенно говоря.

На бумаге мы все еще спокойно можем обыгрывать близких к нам по уровню словаков. Однако, здесь главный вопрос в ментальном и психологическом состоянии нашей команды. И здесь, как кажется, все пока плохо. Переоценка собственных сил и возможностей, недооценка соперника и тотальный провал - это все в симбиозе дает взрывную бомбу негативных эмоций, которая может вылиться в непредсказуемый результат с огромной амплитудой. Как в большую мотивацию на положительные свершения, так и в падение в еще большую яму.

В любом случае, здесь на авансцену должен выходить главный тренер и доказывать свою квалификацию, и компетентность. Нужна огромная работа над ошибками и новые идеи. Кроме того, необходимо привести в чувства и взбодрить своих подопечных. Однако, почему-то после игры с румынами Сергей Станиславович, вместо того, чтобы полностью взять вину за результат на себя, еще больше морально надавил на и так разбитых футболистов.

Еще раз, что-то конкретное ожидать и прогнозировать в поединке со "словацкими соколами" невероятно сложно. Может быть как феерия, так и безыдейные мучения. Хорошо, что хоть, как будто украинские футболисты это понимают.

"Это очень хорошо сбалансированная команда, которая сильна в защите, как и Румыния. Так что будет очень тяжело. Против них будет даже сложнее, чем против Румынии", - поделился мыслями на счет команды Кальцона наш основной нападающий Довбик.

Если же говорить о стартовом составе, то зная упрямство Реброва, даже несмотря на фиаско в первом туре, не стоит ожидать какую-то грандиозную ротацию персоналий. Возможно, в воротах Лунина заменит Трубин, на фланге обороны Коноплю - Тымчик, а в опорной зоне Степаненко - Бражко. Вот что более вероятно, так это переход на схему в три номинальных центральных защитника с появлением на поле Сватка, как это было в первом контрольном спарринге против немцев. Тем более, Виталий Миколенко не успеет восстановиться после повреждения, чтобы закрыть традиционную линию в четыре защитника. А как показал Александр Зинченко, он все же не является номинальным чистым фулбеком, его тянет больше в центр.

Кстати, тогда это выглядело неплохо. Нам не нужно было ничего придумывать с теми 65% владения мячом (как против Румынии) - отбились, выбежали в контратаку, вернулись назад. Все просто. И поскольку, как видим, тренерскому штабу так и не удалось построить конкретную систему игры, да и очевидно даже определиться с ней до конца... То нам нужен простой и эффективный футбол - терпеть и ожидать свой шанс. Вот это у нас получается более-менее.

Мы любим всех наших футболистов, и верим в них. Но надо смотреть реальности в лицо и понимать ответственность. Вперед, докажите, что матч с румынами - это лишь случайность и помутнение на солнце!

Ориентировочный состав сборной Украины: Трубин, Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Бражко, Судаков, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Довбик.

Словакия - Украина. Последние матчи

Словакия:

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Словакия - Украина. Личные встречи

В своей истории эти сборные провели 4 товарищеские игры, а также 4 раза пересекались на официальном уровне. В частности, дважды в рамках отбора к Евро и дважды - в Лиге Наций. Общая статистика очных поединков с небольшим преимуществом именно на стороне "сине-желтых" - у Украины на одну победу больше.

Последний раз словаки и украинцы встречались в далеком ноябре 2018-го года. Тогда Словакия уничтожила сборную под руководством Андрея Шевченко со счетом 4:1.

Статистика очных поединков:

Победы: 2 - 3

Забитые мячи: 10 - 9

В среднем голов за матч: 1.25 - 1.13

Самая большая победа: 4:1 - 2:3

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Словакия - Украина. Положение в группе

EURO Grp. E # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Румыния 1 1 0 0 3-0 3 2 Словакия 1 1 0 0 1-0 3 3 Бельгия 1 0 0 1 0-1 0 4 Украина 1 0 0 1 0-3 0

Словакия - Украина. Ставка и коэффициенты

Словакия - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Несмотря на тотальное фиаско "сине-желтых" в матче с румынами и сенсационную победу Словакии над "красными дьяволами", букмекеры все еще считают фаворитом именно команду Сергея Реброва. Будет сложно, будет невероятно сложно! Верим в нашу сборную, однако за счет или благодаря чему мы все же сможем переиграть подопечных Франческо Кальцона трудно сказать. Поставим на победу украинцев, при этом обе стороны отметятся голами.