Украина U-23 – Египет U-23. Анонс и прогноз контрольного матча на 14.07.2024

Во Франции идет подготовка олимпийской сборной Украины к футбольному турниру летних Игр-2024. Уже завтра подопечные Руслана Ротаня сыграют контрольный матч против олимпийской сборной Египта. Напомним, что на групповом турнире ОИ украинцы сыграют с Аргентиной, Марокко и Ираком.

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Контрольный матч

Украина U-23 – Египет U-23

14.07.2024. 19:00

Украина U-23: последние новости

Украина впервые в своей истории примет участие в олимпийском футбольном турнире. Тем не менее, кажется, что эта сборная нужна только Руслану Ротаню, который делал все возможное, чтобы клубы отпустили ключевых игроков для участия в престижных соревнованиях. К сожалению, клубы свои интересы поставили выше интересов страны. На словах все патриоты, все поддерживают футбол в Украине, а на самом деле все иначе. На Олимпиаде мы не увидим Бондаренко, Судакова, Волошина и т.д. Краснопира, Сыча и Батагова отпустят за несколько дней до начала ОИ. Почему молчит по этому поводу руководство УАФ? Даже, несмотря на кадровые проблемы, надеемся, что команда Руслана Ротаня сможет проявить себя на соревнованиях во Франции, ведь в составе есть игроки, заявившие о себе на молодежном Евро.

В июне наша олимпийская сборная с лучшей стороны проявила себя на турнире Мориса Ревелло. Украинцы выиграли на этих соревнованиях все матчи и пропустили всего три гола. Подопечные Ротаня играли с позиции силы, доминировали, но в заключительной трети поля все же ощущались проблемы. Над завершением атак еще следует работать. Во Франции украинцы 10-го и 11-го июля проводили по две тренировки, а дальше занимались в одноразовом режиме.

Египет U-23: последние новости

Лучшие результаты для олимпийской сборной Египта – четвертьфиналы на играх в Лондоне и Токио. Главным тренером этой команды является 55-летний бразильский специалист Рожерио Микале. С молодежной сборной Египта Микале работает с 2022 года. В 2024 году египтяне уже успели сыграть девять контрольных матчей: четыре победы, четыре поражения и одна ничья. В июне олимпийская сборная Египта дважды обыграла своих сверстников из Кот-д'Ивуара - 2:1 и 1:0. В марте египтяне участвовали в молодежном чемпионате Федерации футбола Западной Азии и заняли в этих соревнованиях четвертое место.

Среди лидеров этой сборной стоит отметить 22-летнего хавбека "Пайрамидса" Махмуда Сабера и 22-летнего нападающего ФК ЗЕД Мостафа Саада. На играх во Франции сборная Египта U-23 будет играть в одной группе с Испанией, Узбекистаном и Доминиканой.

Факты и цифры

Украинцы в июне ни одного матча не проиграли: четыре победы и одна ничья;

Подопечные Ротаня на турнире Мориса Ревелло пропустили всего три гола за пять игр;

Сборная Египта U-23 последние два матча выиграла;

На предыдущей Олимпиаде египтяне заняли восьмое место.

Последние матчи команд

Олимпийская сборная Украины

Украина U-23 – Индонезия U-20 3:0;

Украина U-23 – Италия U-21 4:0;

Украина U-23 – Панама U-23 2:0;

Украина U-23 – Япония U-19 2:1;

Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20 2:2

Олимпийская сборная Египта

Египет U-23 – ОАЭ U-23 1:0;

Австралия U-23 – Египет U-23 1:1 (2:1 пен);

Египет U-23 – Саудовская Аравия U-23 2:2 (3:2 пен);

Египет U-23 – Кот-д'Ивуар U-23 1:0;

Египет U-23 - Кот-д'Ивуар U-23 2:1

Украина U23 – Египет U-23. Прогноз на матч от UA-Футбол

Непростой поединок ожидает подопечных Руслана Ротаня. Египет – неуступчивая сборная, имеющая существенный опыт выступлений на Олимпиаде. Украинцы с лучшей стороны себя проявили на международном турнире Мориса Ревелло, но стоит также учитывать уровень соперников. Интересно будет увидеть стартовый состав сборной на этот матч, ведь уже скоро стартует Олимпиада. Прогноз – обе команды забьют.