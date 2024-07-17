Украина U-23 - Парагвай U-23. Анонс и прогноз контрольного матча на 18.07.2024

Олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к Играм-2024 в Париже сыграет свой второй спарринг в июле. В этот раз соперником команды Ротаня станет олимпийская сборная Парагвая. Эта сборная также будет играть на Олимпиаде.

Игра украинской команды против олимпийской сборной Парагвая состоится в Аквитанском городе Ажетмо на стадионе "Алан Лансамен" 18 июля в 19:00 по киевскому времени.

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Контрольный матч

Украина U-23 - Парагвай U-23

18.07.2024. 19:00

Украина U-23: последние новости

Подопечные Руслана Ротаня в воскресенье сыграли спарринг против сборной Египта. К сожалению, трансляции этого матча не было, а УАФ продемонстрировала лишь небольшой обзор матча. Очень много вопросов к Ассоциации футбола Украины на этот счет. Похоже, что нашему футбольному руководству эта сборная не нужна. Что касается самого матча, то уже на 12-й минуте Брагару после передачи Крупского открыл счет, но удержать победу сине-желтые не смогли. Под занавес встречи африканцы сумели выровнять положение – 1:1. По словам Руслана Ротаня, у его подопечных сейчас не лучшее физическое состояние и свежести не хватало. Ротань уверен, что от игры к игре команда будет прибавлять.

Тренерский штаб с первых минут выпустил всех сильнейших на данный момент. На 58-й минуте Руслан Ротань сделал пять замен, но освежить игру не удалось. Сейчас результат не выходит на первый план. Главное, чтобы футболисты нашей сборной были готовы к первому матчу на Олимпиаде.

Парагвай U-23: последние новости

Представители Южной Америки своими результатами в 2024 году не впечатляют. Парагвай пять предыдущих матчей проиграл, но следует также обращать на уровень соперников. Олимпийская сборная Парагвая дважды уступила Аргентине, а также проиграла Франции. Все эти матчи команда проводила в рамках подготовки к Играм-2024 в Париже.

Лучшее достижение Парагвая на Олимпиаде – второе место на соревнованиях в Афинах в 2024 году. Тогда парагвайцы уступили в финале сборной Аргентины. После этого на четырех Олимпиадах подряд Парагвай не участвовал. Среди лидеров этой сборной стоит отметить 20-летнего хавбека Хуана Сальседо, 22-летнего защитника Леонардо Риваса, а также 19-летнего нападающего Энсо Гонсалеса из "Вулвергемптона".

Факты и цифры

Украинцы не проигрывают шесть матчей подряд: четыре победы и две ничьи;

Парагвай проиграл пять предыдущих матчей;

В последний раз олимпийская сборная Парагвая побеждала в марте Доминиканскую Республику;

Парагвай возвращается на Олимпиаду впервые с 2004 года.

Последние матчи команд

Олимпийская сборная Украины

Украина U-23 – Италия U-21 4:0;

Украина U-23 – Панама U-23 2:0;

Украина U-23 – Япония U-19 2:1;

Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20 2:2

Украина U-23 – Египет U-23 1:1

Олимпийская сборная Парагвая

Парагвай U-23 - Доминиканская Республика U-23 1:2

Парагвай U-23 - Аргентина U-23 0:4

Парагвай U-23 - Аргентина U-23 0:2

Парагвай U-23 - Франция U-23 1:4

Парагвай U-23 - США U-23 0:1

Украина U23 – Парагвай U-23. Прогноз на матч от UA-Футбол

Сейчас сложно оценить, в каком физическом состоянии подойдет олимпийская сборная Украины к этому спаррингу. Ожидаем, что украинцы должны быть свежее, чем в игре с Египтом. Наверное, тренерский штаб проведет ротацию в составе. Сейчас главное избежать лишних повреждений перед Олимпиадой. По классу украинцы превосходят своих соперников. К тому же, Парагвай пять предыдущих игр проиграл. Прогноз – победа сборной Украины.