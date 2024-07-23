Ирак U-23 – Украина U-23. Анонс и прогноз матча олимпийского турнира на 24.07.2024

В среду украинских болельщиков футбола ожидает действительно историческое событие. Сборная Украины по футболу будет впервые в своей истории играть на Олимпиаде. Соперником подопечных Ротаня в дебютном матче на соревнованиях во Франции станет сборная Ирака.

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Олимпийский турнир. Групповой этап

Ирак U-23. Украина U-23.

24.07.2024. 20:00

Трансляция - Общественное Спорт

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ірак U-23 - Україна U-23 Смотреть трансляцию

Украина U-23: последние новости

Накануне старта на Олимпиаде украинская футбольная сборная во Франции провела два спарринга против Египта (1:1) и Парагвая (2:2), а после того в Лионе целенаправленно готовилась к своему стартовому матчу на Играх — против Ирака. К игре команды в этих противостояниях было немало вопросов, ведь украинцы вели в счете, но упускали свое преимущество. По словам Руслана Ротаня, все его подопечные готовы к старту олимпийского турнира. Однако есть определенные вопросы к Алексею Сычу и Арсению Батагову, которые присоединились к команде лишь несколько дней назад. Основной акцент в подготовке тренерский штаб делал на функциональной подготовке и наигрыванию связей.

Сборная Украины за эти два месяца провела ряд спаррингов и ни одного не проиграла. Безусловно, это не может не радовать, но стабильности этой команде все же не хватает. Многое было сказано о том, что клубы не захотели отпускать своих лидеров на Олимпиаду, но к сожалению, этого уже нельзя изменить. Тренерскому штабу стоит работать с теми футболистами, которые есть в наличии. В распоряжении Руслана Ротаня есть ряд игроков, которые могут достойно выступать на Играх во Франции. Прежде всего, стоит отметить Крыськива, Таловерова, Батагова, Сикана, Хланя, Рубчинского, Брагару, Очеретько.

Ориентировочный состав Украины (U-23): Фесюн - Мартынюк, Таловеров, Батагов, Крупский, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Хлань, Брагару, Сикан

Ирак U-23: последние новости

Ирак выступит на Олимпиаде впервые за 20 лет. Последний раз олимпийская сборная Ирака принимала участие в футбольной олимпиаде 2004-го. Тогда команда остановилась в роке от медали: заняла четвертое место. На Игры-2024 Ирак квалифицировался как бронзовый призер в Кубке Азии. Подопечные Радхи Шенайшила в июле сыграли спарринг против олимпийской сборной Египта – 1:2. Весной эта сборная принимала участие в Кубке Азии U-23 и на соревнованиях заняла третье место.

Среди лидеров этой сборной стоит отметить защитника Зайда Тахсина, полузащитников Али Ясима, Мунтадера Мохаммеда и Каррара Аль-Мухтара, а также нападающего Юсефа Амина. В заявке сборной только два футболиста, которые не играют в местном чемпионате. Это Хусейн Али из "Херенвена" и Юсеф Амин из "Айнтрахт Брауншвейг".

Факты и цифры

Украинцы не проигрывают семь матчей подряд: четыре победы и три ничьи;

Подопечные Руслана Ротаня в двух предыдущих матчах упускали победу;

Ирак за пять предыдущих матчей выиграл три;

Сборная Ирака заняла третье место на Кубке Азии U-23;

Ирак возвращается на Олимпиаду впервые с 2004 года.

Последние матчи команд

Олимпийская сборная Украины

Украина U-23 – Панама U-23 2:0;

Украина U-23 – Япония U-19 2:1;

Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20 2:2

Украина U-23 – Египет U-23 1:1

Украина U-23 - Парагвай U-23 2:2

Олимпийская сборная Ирака

Ирак U-23 - Саудовская Аравия U-23 2:1

Ирак U-23 - Вьетнам U-23 1:0

Ирак U-23 – Япония U-23 0:2

Ирак U-23 – Индонезия U-23 – 1:1 (2:1 пен)

Ирак U-23 – Египет U-23 1:2

Ставка и коэффициенты на матч

Украина U23 – Ирак U-23. Прогноз на матч от UA-Футбол

Подопечных Руслана Ротаня в дебютном матче на Олимпиаде устроит только победа, ведь остальные два соперника в группе гораздо серьезнее. Однако легкой прогулки точно не стоит ожидать. Украинцы во время матчей теряют концентрацию и соперники их за это наказывают. Очень важно будет, в каком физическом состоянии подойдет наша команда к стартовому матчу. По подбору исполнителей у нас гораздо более мощная сборная, но важно этот потенциал реализовать. Ожидаем, что украинцы все же смогут набрать три очка за счет индивидуальных действий лидеров. Прогноз – победа Украины U-23 (1.77).