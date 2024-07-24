Олимпия - Полесье. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги конференций на 25.07.2024

Первый официальный матч для тренера во взрослом футболе и первая официальная еврокубковая встреча для "волков". Свой европейский путь "Полесье" начнет с противостояния с бронзовым призером Словении. В частности, во втором раунде квалификации Лиги конференций житомиряне под руководством Имада Ашура сыграют против "Олимпии" из Любляны. Битва мифических зверей против более чем реальных - "драконов" и "волков".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Второй раунд квалификации Лиги конференций сезона 2024/25

Четверг, 25-е июля

Словения, Любляна. Арена "Стожице"

Арбитр: Милош Миланович (Сербия)

"Олимпия" 20:00 "Полесье"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: Megogo

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Олимпия - Полесье Смотреть трансляцию

"Олимпия": последние новости

Словенцы тоже получили нового главного тренера этим летом. "Олимпию" возглавил испанский специалист 47-летний Виктор Санчес, который успел поработать в "Малаге", "Бетисе", "Депортиво" и "Олимпиакосе".

Примечательно, что под руководством нового специалиста "драконы" победили во всех товарищеских матчах в это межсезонье. Речь идет о триумфах над румынской "Глорией" (2:0), боснийским "Сараево" (1:0), чешским "Словацко" (3:1), и болгарским "ЦСКА 1948" (3:0). Более того, словацкая команда уже успела успешно стартовать в национальном первенстве. В первом туре чемпионата "Олимпия" также победила, уверенно оформив три очка в матче против "Приморья" - 2:0.

Если говорить о прошлом сезоне, то "Олимпия" не сумела защитить чемпионство и стала лишь третьей. А самым большим успехом в еврокубках для словенской команды считается стадия плей-офф квалификации Лиги Европы. В общем, это боевитая команда с интересным тренером и характером.

Ориентировочный состав "Олимпии": Видовшек, Суалехе, Ратник, Мухамедбегович, Силва, Доффо, Агба, Лукас, Брест, Бултам, Коич.

"Полесье": последние новости

Житомиряне вырвали эту историческую путевку в еврокубки, благодаря довольно сенсационной победе над тогда уже чемпионом Украины - донецким "Шахтером". Хотя и "горнякам" Марино Пушича в той встрече уже ничего от слова совсем не нужно было.

После того руководство житомирского клуба провело ротацию на тренерском посту - Сергея Шищенко заменил дебютант во взрослом футболе Имад Ашур. К тому же, "Полесье" снова провело масштабную трансферную кампанию, даже можно сказать очередную фундаментальную перестройку.

Стан "волков" покинули опытные Шабанов, Кравец, Бойко, Петряк, Кравченко и многие другие. В том числе и легионеры. Например, из "Полесье" ушли Ндукве и Фортюне. На вход менеджмент полесского клуба также поработал плодотворно. Из самых ярких можно выделить двух лидеров тлеющего во всех смыслах "Днепра-1" Сарапия и Гуцуляка, и капитана бронзового призера УПЛ Даниила Бескоровайного.

Что касается тренировочных сборов в это межсезонье, то, несмотря на свои амбиции и прорывной как для украинских реалий маркетинг, житомиряне провели абсолютно все свои спарринги против украинских коллективов. При этом, речь идет далеко не о первых величинах в нашем футболе. Задумка тренерского штаба? Тем не менее, житомиряне одержали три победы из четырех возможных. "Полесье" минимально обыграло перволиговую "Кудровку-Ниву" (2:1) и середнячка УПЛ - черкасский ЛНЗ (1:0). Еще был разгром над аутсайдером прошлой кампании ровенским "Вересом" (4:1) и результативная ничья с еще одним представителем Первой лиги - "Эпицентром" (2:2).

Учитывая большую ротацию ростера в это летнее окно, давление в виде дебюта в еврокубках и не знакомого до этого со взрослым футболом коуча, от "Полесья" можно ожидать целый спектр абсолютно диаметральных результатов и игры. При этом сам 36-летний Имад Ашур настроен очень позитивно.

"Исторический поединок, исторический настрой, волшебный. Очень был интересный, непредсказуемый со сложностями, но нормальными для любого процесса в период подготовки. Вышли сейчас на заключительную неделю перед стартом. В хорошем настроении, с огромным желанием создать что-то историческое", - рассказал тренер "Полесья" накануне матча против "Олимпии".

Одно можно утверждать точно: "волкам" в поединке против "олимпийцев" не поможет новоиспеченный центрбек Даниил Бескоровайный и лидер прошлого сезона Бени Макуана.

Ориентировочный состав "Полесья": Кудрик, Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Тейлор, Танковский, Таллес, Мустафаев, Назаренко, Гуцуляк, Луифер.

"Олимпия" - "Полесье". Последние матчи

"Олимпия":

"Полесье":

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

"Олимпия" - "Полесье". Ставка и коэффициенты

"Олимпия" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Учитывая родные стены и более богатый опыт, абсолютно ожидаемо, что букмекеры в первой игре отдали предпочтение "Олимпии". Опять же, повторяя все вышеупомянутое, от этого нового "Полесья" можно ожидать чего угодно. Ничья при таких условиях перед ответным матчем будет замечательным результатом, и коэффициент на этот результат тоже симпатичный. На бумаге "волки" точно не выглядят значительно слабее "драконов" по уровню индивидуального мастерства.