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Левый Берег – Металлист 1925. Анонс и прогноз матча плей-офф за место в УПЛ на 26.07.2024

Украина
Обновлено

Левый Берег - Металлист 1925. Прогноз и анонс матча ⋉ 26.07.2024 ⋊ Плей-офф УПЛ на UA-Футбол

Левый Берег – Металлист 1925. Анонс и прогноз матча плей-офф за место в УПЛ на 26.07.2024

Фото: ФК Металіст 1925

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Левый берег" получает еще один шанс сразиться за участие в следующем сезоне в УПЛ. В прошлый раз киевляне уступили "Оболони". "Металлист 1925" по спортивному принципу должен был играть в Первой лиге, но подопечные Скрипника еще имеют возможность вернуться в элиту украинского футбола. Отметим, что в случае ничьи в основное время полуфинала будут сразу пробивать пенальти.

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Плей-офф. УПЛ

26.07.2024

Киевская область, "Арена Левый берег"

"Левый Берег" 15:30 "Металлист 1925"

| видеотрансляция: УПЛ ТВ

Содержание

"Левый Берег": последние новости

Киевляне планомерно готовились к новому сезону в Первой лиге, но получили еще один шанс впервые в своей истории сыграть в УПЛ. Подопечные Виталия Первака во время сборов сыграли ряд спаррингов. Среди контрольных матчей следует отметить поражение от ЛНЗ (1:2). Этот матч продемонстрировал, что "Левый берег" может дать бой представителю элитного дивизиона, но в конце встречи после стандарта упустили ничью. Также подопечные Виталия Первака не оставили шансов юношеской команде "Шахтера". В этих спаррингах возможность проявить себя получили несколько игроков из "Левого берега-2".

Что касается кадровой ситуации, то команду покинули Слотюк, Мысык, Сердюк, Петренко и Андреешин. Присоединились к "Левому берегу" Банада, Галас и Кулиш. Эти опытные футболисты должны добавить конкуренцию за место в стартовом составе. Отметим, что всю подготовку киевлян пропустили Дедух и Сухоручко, ставшие в составе студенческой сборной Украины чемпионами Европы. Таким образом сейчас сложно оценить их готовность к противостоянию с харьковчанами.

"Металлист 1925": последние новости

Харьковчанам откровенно повезло, ведь они заняли последнее место в УПЛ в прошлом сезоне, но имеют шанс вернуться в элитный дивизион. Во время летнего межсезонья подопечные Скрипника сыграли пять спаррингов: три победы и две ничьи. Среди контрольных матчей стоит отметить минимальную победу над "Карпатами" – 1:0. Харьковчане очень сильно поработали на трансферном рынке. Среди новичков стоит отметить Кравца, Когута, Стеня, Евгения Пасича, Нагнойного, Чурка. К тому же удалось сохранить лидеров, игравших в прошлом сезоне. Существенных потерь у "Металлиста 1925" не было. Также отметим, что харьковский клуб подписал полноценный контракт с бразильцем Ари Моурой. Ранее он выступал за клуб по правам аренды.

По кадровому потенциалу именно подопечные Скрипника выглядят явными фаворитами четырех турнира. У "Металлиста 1925" есть все шансы для того, чтобы вернуться в УПЛ, но воспользуются ли они этой возможностью?

Последние матчи команд

Матчи "Металлиста 1925"

13.07. "Металлист 1925" - "Агробизнес" 2:1

08.07. "Металлист 1925" - "Буковина" 0:0

05.07. "Металлист 1925" - "Карпаты" 1:0

30.06. "Металлист 1925" - "Ревера 1908" 5:1

28.06. "Металлист 1925" - "Скала 1911" 1:1

Матчи "Левого берега"

19.07. "Левый берег" - "Локомотив" 1:0

14.07. "Левый берег" – ЛНЗ 1:2

11.07. "Левый берег" - "Шахтер" U-19 2:0

10.07. "Левый берег" - "Чернигов" 0:0

03.07. "Левый берег" - "Виктория"

Личные встречи

Между собой команды еще не встречались. Это будет дебютная встреча в истории двух амбициозных клубов. Как ни странно, но "Левый берег" и "Металлист 1925" даже в контрольных матчах не пересекались.

"Левый берег" – "Металлист". Ставка и коэффициенты

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"Левый берег" – "Металлист 1925". Прогноз на матч от UA-Футбол

В первом полуфинальном матче больше шансов на победу у "Металлиста 1925". У харьковчан более мощный кадровый потенциал. К тому же, у них есть опыт выступлений в УПЛ, а "Левому берегу" не хватает класса. Ожидаем, что подопечные Скрипника будут играть с позиции силы, а коллектив Виталия Первака будет рассчитывать на контратаки и стандарты. Важной составляющей будет функциональная готовность киевлян, ведь работать на футбольном поле им придется много. Прогноз – победа "Металлиста 1925" (2.00).

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
25.07.2024 в 14:58
Загоніть криптошахраїв в першу лігу ! Вперед Лівий Берег !!!!
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
25.07.2024 в 14:58
Загоніть криптошахраїв в першу лігу ! Вперед Лівий Берег !!!!
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