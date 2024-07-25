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Эпицентр - Минай. Анонс и прогноз матча плей-офф за место в УПЛ на 26.07.2024

Украина
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Эпицентр - Минай. Прогноз и анонс матча ⋉ 26.07.2024 ⋊ Плей-офф УПЛ на UA-Футбол

Эпицентр - Минай. Анонс и прогноз матча плей-офф за место в УПЛ на 26.07.2024

Фото пресслужби ФК "Епіцентр"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

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