Украина U-23 – Марокко U-23. Анонс и прогноз матча олимпийского турнира на 27.07.2024

Решающий матч для футбольной сборной Украины на Олимпиаде. В матче второго тура группового турнира против Марокко подопечных Руслана Ротаня устроит только победа. Смогут ли украинцы реабилитироваться за провальный старт?

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Олимпийский турнир. Групповой этап

Украина U-23 - Марокко U-23

27.07.2024. 18:00

Трансляция - Общественное Спорт

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Украина U-23: последние новости

Украинцы никак не могут занести себе в актив дебют на Олимпиаде. Подопечные Руслана Ротаня уступили сборной Ирака – 1:2. Наша олимпийская сборная в течение большей части игрового времени превосходила своего соперника, создавала моменты. Безусловно, игра не была идеальной, но поражения никак не заслуживали. Когда Илья Крупский отрыв счет казалось, что три очка уже в кармане. Однако то, что произошло потом объяснить сложно. Сначала после сомнительного пенальти соперник сравнял счет, а затем даже вышел вперед. Футболисты сборной Ирака забили даже больше, чем создали. Почему украинцы буквально остановились после первого пропущенного гола. Не было той уверенности и агрессии, а вот соперник стал чувствовать себя более раскрепощенно. У Руслана Ротаня должно быть много вопросов к своим подопечным, ведь такую ​​игру мы точно не должны проигрывать.

Среди лидеров сборной в этом матче следует отметить Крупского, Брагару, Хланя, Крыськива. А вот замены никак не усилили игру нашей команды. Запомнился только Олег Федор, пытавшийся играть нестандартно. Стабильности в игре сборной Украины не было и если не прибавить, то рассчитывать на победу против Марокко не стоит.

Ориентировочный состав Украины (U-23): Фесюн – Мартынюк, Таловеров, Батагов, Крупский, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Хлань, Брагару, Сикан

Марокко U-23: последние новости

Дебютный матч турнира сборной Марокко уже вошел в историю. Арбитр не засчитал гол аргентинцев из-за офсайда у Кристиана Медины на 106 минуте — об этом стало известно только через два часа после окончания матча. Таким образом, команды доигрывали три минуты матча через два часа после его официального завершения. Отыграться аргентинцы уже не смогли. Марокканцы праздновали сверхважную победу – 2:1. Подопечные Сектиуи понравились своей активностью, агрессией и динамикой. Наш ближайший соперник играл организованно, не давал аргентинцам разгуляться. В течение 70 минут сборная Марокко доминировала, но на последних минутах уже ощущалась усталость. Было заметно, что подобный темп команда не может выдерживать в течение всего матча. Следует также отметить прессинг марокканцев и постоянные изменения позиций.

Путь во Францию ​​марокканцев был довольно напряженным. В 2023 году прошел Кубок Африки среди команд U-23, позволивший определить три команды, которые напрямую выйдут на ОИ. Именно Марокко выпала честь принимать этот турнир. В полуфинале справиться с Мали хозяева Кубка Африки сумели только благодаря серии пенальти. В финале марокканцам противостоял Египет. Победу Марокко после ничьей 1:1 в основное время принес единственный гол, забитый в дополнительное время. Отметим, что для Марокко это восьмая Олимпиада. Лучший результат – выход из группы в 1972 году.

В заявке марокканцев можно отметить защитника "ПСЖ" Ашрафа Хакими, а также экснападающих "Барселоны" Илиаса Ахомаша ("Вильярреал") и Абде Эззальзули ("Бетис").

Ориентировочный состав Марокко: Эль Каджуи – Хакими, Букамир, Таргаллин, Эль Уади – Ричардсон, Эль Аззузи – Ахомаш, Эль Ханнусс, Бен Сегир – Рахими

Факты и цифры

Украинцы впервые за восемь матчей проиграли;

Лучший результат Марокко на ОИ – выход из группы в 1972 году;

На Олимпийских играх в Париже сборная Марокко отобралась по итогам Кубка африканских наций среди команд U23.

Последние матчи команд

Матчи сборной Украины U-23

Украина U-23 – Япония U-19 2:1;

Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20 2:2

Украина U-23 – Египет U-23 1:1

Украина U-23 - Парагвай U-23 2:2

Украина U-23 – Ирак U-23 1:2



Матчи сборной Марокко U-23

Марокко U-23 - США U-23 1:0

Марокко U-23 Украина U-21 0:1

Марокко U-23 - Вельс U-21 2:0

Марокко U-23 – Бельгия U-21 2:2

Марокко U-23 – Аргентина U-23 2:1

Ставка и коэффициенты на матч

Украина U23 – Марокко U-23. Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры фаворитом противостояния считают марокканцев, и это логично, если учитывать первые матчи команд. Футболисты сборной Марокко понравились своей активностью, агрессией. Марокканцы навязывали свою игру грозным аргентинцам. А вот украинцы разочаровали. На поражение от Ирака мало кто рассчитывал. Сделали ли выводы подопечные Ротаня из этого матча? Нашу сборную в этом противостоянии устроит только победа. Однако добиться такого результата будет очень непросто. Прогноз – обе команды забьют (1.77).