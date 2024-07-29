Украина U-23 – Аргентина U-23. Анонс и прогноз матча олимпийского турнира на 30.07.2024

Решающий и наиболее сложный матч ожидает олимпийскую сборную Украины. В последнем туре группового турнира ОИ-2024 подопечные Ротаня встретятся со сборной Аргентины. У всех команд по три очка и только победа гарантирует сборной Украины выход в четвертьфинал, чтобы не зависеть от параллельного матча.

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Олимпийский турнир. Групповой этап

Украина U-23 - Аргентина U-23

20.07.2024. 18:00

Трансляция - Общественное Спорт

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Украина U-23: последние новости

Украинцы сделали правильные выводы после неудачного матча с Ираком (1:2). В игре против Марокко на поле была команда, которая отдала все, чтобы выиграть. Безусловно, ошибок хватало, но главное, что за счет характера в меньшинстве смогли вырвать победу. Казалось, что марокканцы все-таки дожмут в большинстве, но украинцы выдержали и воспользовались своим шансом. Очень много сил отдали подопечные Ротаня и это может негативно отразиться на нашей сборной в решающем матче.

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В игре против Марокко мы увидели два разных тайма в исполнении украинцев. В первом создавали моменты, могли даже увеличивать свое превосходство. А вот после перерыва нашу сборную как будто подменили. Полностью отдали инициативу, много ошибались на своей половине поля. В субботу удача была на нашей стороне, но важно минимизировать собственные ошибки, ведь Аргентина за это обязательно накажет. В матче третьего тура наши ребята должны побеждать, но способна ли на это сборная Украины? Для этого нужно сыграть в свой лучший футбол. Отметим, что из-за дисквалификации не сможет сыграть Владимир Салюк, и его в центре защиты заменит Максим Таловеров.

Ориентировочный состав Украины (U-23): Фесюн – Мартынюк, Таловеров, Батагов, Крупский, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Хлань, Брагару, Сикан

Аргентина U-23: последние новости

Аргентинцы шокировали в первом туре поражением от Марокко. В течение большей части матча подопечные Маскерано не могли найти свою игру, но в конце все же добавили. Однако этого не хватило даже для ничьей. Уже в следующем туре Аргентина предсказуемо разобралась с Ираком, хотя первый тайм завершился вничью. Таким образом, коллектив Маскерано по дополнительным показателям сейчас возглавляет группу. Аргентину в последнем туре устроит даже ничья, но можно не сомневаться, что эта сборная будет играть на победу.

На Олимпиаду во Франции аргентинцы отобрались в ходе участия в предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ-2024. Судьба выхода на ОИ решалась в матче против Бразилии. Победа позволила Аргентине квалифицироваться на Олимпиаду, хотя путь был очень непростым. Лучшим результатом Аргентины на ОИ является "золото", добытое дважды подряд - в 2004 и 2008 годах.

Среди игроков стоит отметить талантливых полузащитников Тьяго Альмаду и Клаудио Эчеверри. Не требуют дополнительного представления Отаменди, Альварес и голкипер Рульи. Эту сборную можно побеждать, сыграв в свой лучший футбол. Подопечные Маскерано не идеальны.

Ориентировочный состав Аргентины: Рульи - Гарсия, Ди Чезаре, Отаменди, Солер - Альмада, Фернандес, Эссе, Медина - Бельтран, Альварес.

Последние матчи команд

Матчи сборной Украины U-23

Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20 2:2

Украина U-23 – Египет U-23 1:1

Украина U-23 - Парагвай U-23 2:2

Украина U-23 – Ирак U-23 1:2

Украина U-23 – Марокко U-23 2:1



Матчи Аргентины U-23

Аргентина U-23 - Парагвай U-23 4:0

Аргентина U-23 - Парагвай U-23 2:0

Аргентина U-23 – Гвинея U-23 0:1

Аргентина U-23 – Марокко U-23 1:2

Аргентина U-23 – Ирак U-23 3:1

Факты и цифры

Украина одержала свою дебютную победу на Олимпиаде;

Для Аргентины это десятая Олимпиада;

Сборная Аргентины дважды выигрывала на ОИ (2004 и 2008);

До последнего тура у всех команды группы по три очка.

Ставка и коэффициенты на матч

Украина U23 – Аргентина U-23. Прогноз на матч от UA-Футбол

Для букмекеров Аргентина очевидный фаворит этого противостояния. Однако не стоит недооценивать украинцев, которые игрой против Марокко доказали, что у них есть характер. В первую очередь важно, чтобы у подопечных Ротаня остались силы после изнурительного предыдущего матча. Два предыдущих тура продемонстрировали, что у аргентинцев не все в порядке с защитой. Шансы у подопечных Ротаня будут и они должны ими воспользоваться. Прогноз – обе команды забьют (1.93).