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Украина U-23 – Аргентина U-23. Анонс и прогноз матча олимпийского турнира на 30.07.2024
Украина U-23 - Аргентина U-23: Прогноз и анонс матча ⋉ 30.07.2024 ⋊ Олимпийская сборная Украины на UA-Футбол
Фото Віталія Клюєва
Решающий и наиболее сложный матч ожидает олимпийскую сборную Украины. В последнем туре группового турнира ОИ-2024 подопечные Ротаня встретятся со сборной Аргентины. У всех команд по три очка и только победа гарантирует сборной Украины выход в четвертьфинал, чтобы не зависеть от параллельного матча.
Олимпийский турнир. Групповой этап
Украина U-23 - Аргентина U-23
20.07.2024. 18:00
Трансляция - Общественное Спорт
Украина U-23: последние новости
Украинцы сделали правильные выводы после неудачного матча с Ираком (1:2). В игре против Марокко на поле была команда, которая отдала все, чтобы выиграть. Безусловно, ошибок хватало, но главное, что за счет характера в меньшинстве смогли вырвать победу. Казалось, что марокканцы все-таки дожмут в большинстве, но украинцы выдержали и воспользовались своим шансом. Очень много сил отдали подопечные Ротаня и это может негативно отразиться на нашей сборной в решающем матче.
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В игре против Марокко мы увидели два разных тайма в исполнении украинцев. В первом создавали моменты, могли даже увеличивать свое превосходство. А вот после перерыва нашу сборную как будто подменили. Полностью отдали инициативу, много ошибались на своей половине поля. В субботу удача была на нашей стороне, но важно минимизировать собственные ошибки, ведь Аргентина за это обязательно накажет. В матче третьего тура наши ребята должны побеждать, но способна ли на это сборная Украины? Для этого нужно сыграть в свой лучший футбол. Отметим, что из-за дисквалификации не сможет сыграть Владимир Салюк, и его в центре защиты заменит Максим Таловеров.
Ориентировочный состав Украины (U-23): Фесюн – Мартынюк, Таловеров, Батагов, Крупский, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Хлань, Брагару, Сикан
Аргентина U-23: последние новости
Аргентинцы шокировали в первом туре поражением от Марокко. В течение большей части матча подопечные Маскерано не могли найти свою игру, но в конце все же добавили. Однако этого не хватило даже для ничьей. Уже в следующем туре Аргентина предсказуемо разобралась с Ираком, хотя первый тайм завершился вничью. Таким образом, коллектив Маскерано по дополнительным показателям сейчас возглавляет группу. Аргентину в последнем туре устроит даже ничья, но можно не сомневаться, что эта сборная будет играть на победу.
На Олимпиаду во Франции аргентинцы отобрались в ходе участия в предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ-2024. Судьба выхода на ОИ решалась в матче против Бразилии. Победа позволила Аргентине квалифицироваться на Олимпиаду, хотя путь был очень непростым. Лучшим результатом Аргентины на ОИ является "золото", добытое дважды подряд - в 2004 и 2008 годах.
Среди игроков стоит отметить талантливых полузащитников Тьяго Альмаду и Клаудио Эчеверри. Не требуют дополнительного представления Отаменди, Альварес и голкипер Рульи. Эту сборную можно побеждать, сыграв в свой лучший футбол. Подопечные Маскерано не идеальны.
Ориентировочный состав Аргентины: Рульи - Гарсия, Ди Чезаре, Отаменди, Солер - Альмада, Фернандес, Эссе, Медина - Бельтран, Альварес.
Последние матчи команд
Матчи сборной Украины U-23
- Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20 2:2
- Украина U-23 – Египет U-23 1:1
- Украина U-23 - Парагвай U-23 2:2
- Украина U-23 – Ирак U-23 1:2
- Украина U-23 – Марокко U-23 2:1
Матчи Аргентины U-23
- Аргентина U-23 - Парагвай U-23 4:0
- Аргентина U-23 - Парагвай U-23 2:0
- Аргентина U-23 – Гвинея U-23 0:1
- Аргентина U-23 – Марокко U-23 1:2
- Аргентина U-23 – Ирак U-23 3:1
Факты и цифры
Украина одержала свою дебютную победу на Олимпиаде;
Для Аргентины это десятая Олимпиада;
Сборная Аргентины дважды выигрывала на ОИ (2004 и 2008);
До последнего тура у всех команды группы по три очка.
Ставка и коэффициенты на матч
Украина U23 – Аргентина U-23. Прогноз на матч от UA-Футбол
Для букмекеров Аргентина очевидный фаворит этого противостояния. Однако не стоит недооценивать украинцев, которые игрой против Марокко доказали, что у них есть характер. В первую очередь важно, чтобы у подопечных Ротаня остались силы после изнурительного предыдущего матча. Два предыдущих тура продемонстрировали, что у аргентинцев не все в порядке с защитой. Шансы у подопечных Ротаня будут и они должны ими воспользоваться. Прогноз – обе команды забьют (1.93).
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