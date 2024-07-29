Левый Берег - Минай. Анонс и прогноз финала за место в УПЛ на 30.07.2024

Вот и настало время развязки мини-турнира за место в УПЛ. Право сыграть в этом финальном поединке добыли перволиговые "Левый Берег" и "Минай". Примечательно, что подопечные Виталия Первака и Желько Любеновича прошли своих соперников в полуфиналах в сериях пенальти.

Киевская и закарпатская команды сойдутся в очной встрече в Ровно, на арене "Авангард". Примечательно, что "лисицы" провели свой матч против "Эпицентра" также на этом стадионе.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Финал плей-офф за место в УПЛ

Вторник, 30-е июля

Ровно, стадион "Авангард"

Арбитр: Шандор Александр

"Левый Берег" 18:00 "Минай"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Левый Берег": последние новости

Деньги в футбол не играют. Эту парадигму подопечные Виталия Первака доказали в поединке против харьковского "Металлиста 1925", который имеет (или уже имел) значительно большие возможности. На тот момент, еще подопечные Виктора Скрипника чудом, благодаря голу Кравца, спаслись в компенсированное время и все равно уступили в серии пенальти.

Как и "Минай", наверное даже в большей степени, киевляне готовились к началу нового сезона именно в Первой лиге. "Левый Берег" провел достаточно стандартную трансферную кампанию в это межсезонье. Из более-менее интересного можно выделить переходы опытных Банады, Галаса и Кулиша. По сути, это практически та же самая организованная команда, которая едва не одолела в киевском дерби "Оболонь" в рамках переходных матчей. И самое главное, "аисты" вынесли из этого противостояния важный урок.

"Безусловно, мы тщательно проанализировали те матчи и поняли над чем нам в первую очередь стоит работать. Разбирали игру "Металлиста 1925", ведь в такой формации никто не играет в УПЛ. Считаю, что опыт неудачи с "Оболонью" помог нам против харьковчан. Ребята прогрессируют и это не может не радовать", - поделился мыслями после игры с "сине-желтыми" Виталий Первак.

В свою очередь среди контрольных поединков в это межсезонье стоит прежде всего отметить победу над черкасским ЛНЗ (1:2). Что доказывает боеспособность банды Первака на фоне команд из элиты нашего футбола.

Если среди козырей "Миная" можно выделить агрессию и интенсивность, то сильной стороной "Левого Берега" точно является четкая структура и дисциплина.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Соколов, Самар, Якимов, Дударенко, Дедух, Банада, М. Когут, Войцеховский, Синица, Сухоручко.

"Минай": последние новости

Похоже, лимит везения и чудес от Желько Любеновича еще не закончился. И что же с этим сделаешь. Даже сам сербский наставник после матча с каменчанами Сергея Нагорняка признал этот тезис.

"Мы продолжаем играть так, как играли весной - шокировать всех нашей игрой и результатами. Это не слишком спокойно для фанов и меня, но команда добивается побед", - прокомментировал победу над "Эпицентром" коуч "Миная".

Многолетний аутсайдер УПЛ всяко упирался и жаловался на проведение этого мини-турнира, впрочем все же (максимально ожидаемо) согласился на участие в этом ивенте и пробился в финал. Конечно, не без везения. Но все же по ощущениям именно этот "Минай" и заберет этот слот себе. В турнире перволиговых команд не стоит ожидать очень качественной позиционной игры или нетривиальных тактических решений. А вот что дает результат, так это динамика, интенсивность, жажда к победе и характер. И это у закарпатцев точно есть.

Да, "Минай" точно не стал сильнее по сравнению с самим собой в финале прошлой кампании. В частности, "Минай" провел определенную чистку состава, команду покинули: Петько, Вашкеба, Корнийчук, Кемкин, Поддубный, Витенчук и Немчанинов. А на замену им пришли Прихна, Дворенко и Шалфеев. Ну и на полноценной основе в "Минай" перебрался Гунчев. Статистика контрольных матчей в это межсезонье также особо не впечатляет - только одна победа в 5-ти товарищеских играх.

Однако закарпатский коллектив все еще имеет значительно больший опыт выступлений в элитном дивизионе. Что на фоне абсолютного потенциального дебютанта в лице "Левого Берега" играет на самом деле ключевую роль.

Главной же ударной силой "Миная" остается Вакула. Как показал матч против "Эпицентра", даже несмотря на несколько потерянных лет, уровень Владислава слишком сильно контрастирует на фоне соперников из Первой лиги.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура, Дмитрук, Чуев, Прокопчук, Дворовенко, Прихна, Кораблин, Матюшенко, Воробчак, Гуничев, Вакула.

"Левый Берег" - "Минай". Последние официальные матчи

"Левый Берег":

"Минай":

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

"Левый Берег" - "Минай". Ставка и коэффициенты

"Левый Берег" - "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. В общем, шансы команд на триумф практически равны - явного фаворита нет от слова совсем. По сути, на уровне математической погрешности. Однако, на первый взгляд эта незначительная разница в виде опыта может и сыграть ключевую роль. А опыт этот как раз на стороне закарпатской команды и фактора Желько Любеновича.