Кривбасс – Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.08.2024

Наконец-то дождались старта нового сезона Премьер-Лиги Украины по футболу. В Кривом Роге местный "Кривбасс" будет принимать одесский "Черноморец". Игра пройдет на стадионе "Горняк".

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УПЛ. Первый тур. 03.08.2024

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

"Кривбасс" 18:00 "Черноморец"

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"Кривбасс": последние новости

Бронзовый призер Чемпионата Украины сезона-2023/24 вышел из отпуска 20 июня. Первый этап подготовки "Кривбасс" провел в ровном городе, а затем команда поехала на сборы в Словению. Подопечные Юрия Вернидуба активно готовились не только к старту нового чемпионата, но и к матчу против "Виктории" в Лиге Европы. В Словению вместе с основой поехала группа молодых футболистов из команды U-19. Среди новичков отметим Драмбаева, Снурницына Романчука и легионеров Конате, Очовечи, Аморозо. Криворожский клуб активно поработал на трансферном рынке, чтобы выглядеть конкурентно. Покинулили команду Бескоровайный, Татарков, Дебелко, Близниченко.

- "С украинцами никаких проблем, с легионерами - немного тяжелее, но и они понемногу вливаются в коллектив, адаптация идет как надо. Тем более, они все молодые, поэтому проблем быть не должно. Очень рассчитываю на всех новичков. Да, понимаю, что быстро интегрироваться в нашу игру им будет нелегко, нужно время, - отметил Юрий Вернидуб.

Относительно спаррингов стоит отметить ничью с "Янг Бойзом", а также победы над "Динамо" Загреб и "Динамо" Бухарест. Уровень соперников был приличным, поэтому ожидается, что Кривбасс к старту сезона подойдет в хорошем состоянии.

"Черноморец": последние новости

Существенные изменения произошли в одесском клубе в летнем межсезонье. Команда вышла из отпуска 25 июня и сразу было обьявлено о том, что прекратили сотрудничество с Романом Григорчуком. В начале июля тренером команды был назначен Александр Бабич. Напомним, что Бабич уже работал с командой с 2014 по 2017 годы. Отметим, что в сезоне 2021/22 Бабич был главным тренером "Кривбасса".

Тренерскому штабу Бабича пришлось формировать новую команду, ведь летом "Черноморец" покинули сразу девять основных игроков.

Среди новичков отметим Рудько, Бутко, Белошевского, Янакова, Хобленко, Удода. С этими футболистами можно строить боеспособный коллектив, но на это нужно время. К тому же у клуба есть финансовые проблемы и сложно прогнозировать что будет дальше.

Трудно ожидать от одесситов мощного начала сезона, но во время чемпионата есть все шансы увидеть конкурентную команду. На сборах "Черноморец" три матча выиграл, три проиграл и дважды сыграл вничью.

"Кривбасс" – "Черноморец". Последние матчи команд



"Черноморец"

"Черноморец" - "Александрия" 0:2

"Черноморец" - "Реал Фарма" 5:2

"Черноморец" – "Мариуполь" 2:1

"Черноморец" - "Колос" 1:3

"Черноморец" - "Реал Фарма" 3:3

"Кривбасс"

"Кривбасс" - "Ризеспор" 3:4

"Кривбасс" – "Аль-Батаи" 1:1

"Кривбасс" – "Динамо" Загреб 2:0

"Кривбасс" – "Сабах" 2:2

"Кривбасс" – "Янг Бойз" 2:2

"Кривбасс" – "Черноморец". Статистика личных встреч

Команды между собой сыграли 41 матч: 14 побед "Кривбасса", 18 побед "Черноморца" и 12 ничьих. В прошлом сезоне дважды победили подопечные Юрия Вернидуба. На выезде "Кривбасс" победил 2:1, а дома – 1:0.

Факты и цифры

Кривбасс на сборах проиграл всего один матч;

В прошлом сезоне "Черноморец" дважды уступил криворожскому клубу;

Александр Бабич вернулся в "Черноморец" после паузы в семь лет;

Александр Бабич работал с "Кривбассом" в 2021 году: шесть побед и три ничьи.

"Кривбасс" – "Черноморец". Ставка и коэффициенты

"Кривбасс" – "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Безусловно, в этом матче очевидный фаворит, который должен побеждать. Бронзовый призер в прошлом сезоне "Кривбасс" на данный момент выглядит более сыгранной командой, а у Александра Бабича в "Черноморце" впереди еще очень много работы. Спарринги в межсезонье продемонстрировали, что криворожский коллектив готов к старту в новом сезоне. Одесситам еще нужно время для того, чтобы стать боеспособной командой. Прогноз – победа "Кривбасса" с форой -1.5 (2.07).