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Оболонь – Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.08.2024
Оболонь - Колос: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - ФК Колос
В прошлом сезоне два матча "Колоса" и "Оболони" завершились без голов. Надеемся, что на этот раз на "Оболони Арене" болельщики все же увидят голы в противостоянии двух неуступчивых коллективов.
УПЛ. Первый тур. 04.08.2024
Киев. Стадион "Оболонь Арена"
"Оболонь" 15:30 "Колос"
| видеотрансляция – УПЛ ТВ
"Оболонь": последние новости
Футболисты киевского клуба в июне в непростых противостояниях с "Левым Берегом" все же сохранили прописку в элитном дивизионе. Подопечные Иващенко вышли из отпуска в первый день июля. Киевляне провели сборы на своей базе в Буче. Важно, что "Оболони" удалось сохранить костяк команды. Ротанция в составе состоялась, но она была минимальной. Главная потеря - нападающий Игорь Краснопир, в прошлом сезоне забивший шесть голов. Также покинули "пивоваров" Запорожец и Нагиев.
Среди новичков стоит отметить молодого нападающего Теслюка, опытного защитника Курка, а также Виттенчука и Бычека. Первые три спарринга "Оболонь" проиграла, но дальше подопечные Иващенко выиграли четыре матча подряд. За четыре предыдущих игры киевляне забили двенадцать голов.
- "Мы считаем, что подготовка прошла согласно плану. Все хорошо, были нагрузки и хорошие спарринги. Но важно подойти к чемпионату в оптимальной форме. Первые игры чемпионата покажут, как мы подготовились. Самое главное – физическое состояние и психологическая готовность игроков", - отметил он. Валерий Иващенко".
"Колос": последние новости
Футболисты "Колоса" начали подготовку к новому сезону еще 17 июня. В межсезонье команду покинули вратарь Фесюн, защитники Гончаренко и Черноморец, полузащитники Богданов, Милько (перешел в тренерский штаб юношеской команды) и Тотовицкий, форвард Рангел. Безусловно, это существенные потери, но и усиление тоже не было. Присоединились к коллективу из Ковалевки Харатин, Алефиренко, Гагнидзе и Третьяков.
- "О новичках - они молодцы, они прикладывают максимальные усилия, хотя они в разном физическом состоянии. Надо немного подождать, набрать кондиции. Отношением ребят к делу мы удовлетворены, - рассказал Поздеев после спарринга с "Вересом".
На сборах "Колос" сыграл девять контрольных матчей и проиграл всего один. В последнем спарринге подопечные Поздеева уступили ЛНЗ – 1:2. Эти матчи продемонстрировали, что "Колос" в хорошей форме подходит к первым официальным матчам.
"Оболонь" – "Колос". Последние матчи команд
Матчи "Оболони"
- "Оболонь" -"Верес" 5:2
- "Оболонь" – "Чернигов" 2:1
- "Оболонь" – ЛНЗ 2:0
- "Оболонь" – "Чайка" 3:0
- "Оболонь" - "Кудровка-Нива" 0:1
Матчи "Колоса"
- "Колос" - ЛНЗ 1:2
- "Колос" - "Диназ" 3:0
- "Колос" - "Верес" 1:1
- "Колос" - "Черноморец" 3:1
- "Колос" - "Виктория" 0:0
"Оболонь" – "Колос". Статистика личных встреч
Команды сыграли между собой 14 матчей: 8 побед "Колоса", 2 победы "Оболони" и четыре ничьих. Два матча прошлого сезона завершились без голов.
Факты и цифры
- "Оболонь" четыре последних спарринга на сборах выиграла;
- "Колос" проиграл всего один матч в межсезонье – 1:2 ЛНЗ;
- Обе личные встречи в прошлом сезоне завершились без голов.
"Оболонь" – "Колос". Ставка и коэффициенты
"Оболонь" – "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол
Букмекеры не могут определить очевидного фаворита в этом противостоянии. Это и не удивительно, ведь оба матча в прошлом сезоне завершились вничью. Если анализировать результаты спаррингов, соперники в хорошем состоянии подходят к дебютной официальной игре в новом чемпионате. Ожидать большого количества голов не стоит, но борьбы и интриги будет достаточно. Прогноз – индивидуальный тотал "Оболони" более 0.5 (1.5).
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