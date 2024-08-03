Оболонь – Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.08.2024

В прошлом сезоне два матча "Колоса" и "Оболони" завершились без голов. Надеемся, что на этот раз на "Оболони Арене" болельщики все же увидят голы в противостоянии двух неуступчивых коллективов.

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Киев. Стадион "Оболонь Арена"

"Оболонь" 15:30 "Колос"

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"Оболонь": последние новости

Футболисты киевского клуба в июне в непростых противостояниях с "Левым Берегом" все же сохранили прописку в элитном дивизионе. Подопечные Иващенко вышли из отпуска в первый день июля. Киевляне провели сборы на своей базе в Буче. Важно, что "Оболони" удалось сохранить костяк команды. Ротанция в составе состоялась, но она была минимальной. Главная потеря - нападающий Игорь Краснопир, в прошлом сезоне забивший шесть голов. Также покинули "пивоваров" Запорожец и Нагиев.

Среди новичков стоит отметить молодого нападающего Теслюка, опытного защитника Курка, а также Виттенчука и Бычека. Первые три спарринга "Оболонь" проиграла, но дальше подопечные Иващенко выиграли четыре матча подряд. За четыре предыдущих игры киевляне забили двенадцать голов.

- "Мы считаем, что подготовка прошла согласно плану. Все хорошо, были нагрузки и хорошие спарринги. Но важно подойти к чемпионату в оптимальной форме. Первые игры чемпионата покажут, как мы подготовились. Самое главное – физическое состояние и психологическая готовность игроков", - отметил он. Валерий Иващенко".

"Колос": последние новости

Футболисты "Колоса" начали подготовку к новому сезону еще 17 июня. В межсезонье команду покинули вратарь Фесюн, защитники Гончаренко и Черноморец, полузащитники Богданов, Милько (перешел в тренерский штаб юношеской команды) и Тотовицкий, форвард Рангел. Безусловно, это существенные потери, но и усиление тоже не было. Присоединились к коллективу из Ковалевки Харатин, Алефиренко, Гагнидзе и Третьяков.

- "О новичках - они молодцы, они прикладывают максимальные усилия, хотя они в разном физическом состоянии. Надо немного подождать, набрать кондиции. Отношением ребят к делу мы удовлетворены, - рассказал Поздеев после спарринга с "Вересом".

На сборах "Колос" сыграл девять контрольных матчей и проиграл всего один. В последнем спарринге подопечные Поздеева уступили ЛНЗ – 1:2. Эти матчи продемонстрировали, что "Колос" в хорошей форме подходит к первым официальным матчам.

"Оболонь" – "Колос". Последние матчи команд

Матчи "Оболони"

"Оболонь" -"Верес" 5:2

"Оболонь" – "Чернигов" 2:1

"Оболонь" – ЛНЗ 2:0

"Оболонь" – "Чайка" 3:0

"Оболонь" - "Кудровка-Нива" 0:1

Матчи "Колоса"

"Колос" - ЛНЗ 1:2

"Колос" - "Диназ" 3:0

"Колос" - "Верес" 1:1

"Колос" - "Черноморец" 3:1

"Колос" - "Виктория" 0:0

"Оболонь" – "Колос". Статистика личных встреч

Команды сыграли между собой 14 матчей: 8 побед "Колоса", 2 победы "Оболони" и четыре ничьих. Два матча прошлого сезона завершились без голов.

Факты и цифры

"Оболонь" четыре последних спарринга на сборах выиграла;

"Колос" проиграл всего один матч в межсезонье – 1:2 ЛНЗ;

Обе личные встречи в прошлом сезоне завершились без голов.

"Оболонь" – "Колос". Ставка и коэффициенты

"Оболонь" – "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры не могут определить очевидного фаворита в этом противостоянии. Это и не удивительно, ведь оба матча в прошлом сезоне завершились вничью. Если анализировать результаты спаррингов, соперники в хорошем состоянии подходят к дебютной официальной игре в новом чемпионате. Ожидать большого количества голов не стоит, но борьбы и интриги будет достаточно. Прогноз – индивидуальный тотал "Оболони" более 0.5 (1.5).