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Верес - Карпаты Львов. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 03.08.2024

Украина

УПЛ 2024/25 начинается игрой Вереса с Карпат

Верес - Карпаты Львов. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 03.08.2024

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская Премьер-лига 2024/25, первый тур

3 августа 2024 года. Ровно, "Авангард"

"Верес" 15:30 "Карпат"

Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Новый сезон чемпионата Украины начинается в субботу матчем между "Вересом" и "Карпатами". "Вересу" удалось спастись от вылета в переходных матчах, а "Карпаты" заняли второе место в Первой лиге с Мироном Маркевичем. Правда, свои выступления в УПЛ львовский клуб начнет уже с Владиславом Лупашко.

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Содержание

Новости Вереса

"Верес" изменился летом. Более десяти футболистов покинули клуб, чуть меньше – усилили. "Верес" ориентируется на работу с молодежью, однако точно подписал опытных футболистов – Степанюка, Кожухара, Морозко, Гончаренко. Это правильная стратегия, когда молодость уравновешиваются зрелостью.

На результаты спаррингов обращать внимание особо не стоит, однако некоторые тенденции неутешительны для "Вереса", в частности большое количество пропущенных голов – пять от "Оболони", по четыре от "Нивы", "Полесья" и "Руха", три от "Колоса". "Верес" побеждал только команды низших дивизионов.

Однако в "Вересе" пытаются смотреть на предстоящий сезон с оптимизмом: "Мне очень нравится работа тренерского штаба Олега Шандрука. Он собрал хороший коллектив. Все молодые, все амбициозные, все хотят учиться и развиваться. Цели на новый сезон? Результат точно должен быть лучше, чем в прошлом сезоне. А цель – стараться побеждать в каждой игре и дарить болельщикам положительные эмоции", – сказал президент "Вереса" Иван Надеин.

Новости Карпат

Адамюк, Кузык, Мирошниченко, Кемкин, Альварес, Кинарейкин, Стенио, Чабан, Мельниченко, Жан Педросо – "Карпаты" подписали десять футболистов и настраиваются на транзитный сезон. Но уже без Мирона Маркевича.

Опытный тренер покинул "Карпат", и к счастью – без большого публичного конфликта. Действительно ли у Маркевича были большие амбиции, которые не готов был удовлетворить владелец львовского клуба? Это уже вопрос прошлого. К старту УПЛ команду готовит Владислав Лупашко, который ранее тренировал "Ингулец", и выиграл с ним Первую лигу.

Как и "Вереса", результаты спаррингов "Карпат" тоже были не очень удачные. Львовский клуб выиграл лишь у "Миная", и играл ничьи или проигрывал командам Первой лиги.

Статистика команд, цифры и факты

  • Беспроигрышная домашняя серия Вереса в УПЛ длится четыре игры: по две победы и ничьи.
  • Пропускная серия Вереса в УПЛ длится восемь игр – за это время пропущено 13 голов.
  • Владислав Лупашко станет 300-м главным тренером в УПЛ за всю историю Чемпионатов Украины.
  • Новичок "Вереса" Андрей Кожухарь в прошлом сезоне выступал за "Карпаты".
  • "Карпаты" не провели ни одного контрольного матча без пропущенных голов.

Личные встречи

Новейшие "Карпаты" и "Верес" еще не пересекались в официальных матчах.

Ставки и Коэффициенты на матч Верес – Карпаты

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2.76
3.40
2.71
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Прогноз на матч Верес – Карпаты от UA-Football

Начало сезона – это всегда непредсказуемость. На результаты в спаррингах опираться тяжело, поэтому чего именно ожидать от "Вереса" и "Карпаты" сказать трудно. Команды могут действовать слишком осторожно, или же наоборот – слишком много ошибаться. И все-таки посыл "Карпат" дает версию предположить, что львовская команда будет иметь преимущество. Прогноз – победа "Карпат" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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