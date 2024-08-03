ЛНЗ - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04 августа 2024

Итак, УПЛ возвращается. Лето, заполненное матчами различных сборных Украины, закончилась и пришла пора наших родных матчей нового сезона УПЛ.

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В одном из поединков 1-го тура ЛНЗ будет принимать внезапного новичка элитного дивизиона "Левый Берег".

Честно говоря, мы уже и сами соскучились по нашему клубному футболу, да и сам матч с одним из новичков элиты ожидается интересным.

Что ж, пробуем разобраться, как команды провели лето, и с чем подходят к новому сезону.

ЛНЗ (Черкассы) – "Левый Берег" (Киев)

VBET Лига. 1-й тур

4 августа, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена", 13:00

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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ЛНЗ, последние новости:

ЛНЗ в прошлом сезоне долгое время боролся за выживание, однако после того, как команду возглавил Олег Дулуб, дела команды пошли в гору. В итоге, черкащане заняли довольно неожиданное 7-е место в турнирной таблице.

Казалось, ч таким результатом все у ЛНЗ должно быть хорошо, но руководство не смогло договориться с тренером по новому контракту и Дулуб покинул команду, а новым наставником стал Андрес Карраско.

Внешне – спорное решение, но не нам судить о таких перестановках – руководству явно виднее, что и как. Да и судить уже будем о таких решениях после официальных матчей. В любом случае, на игру команды под руководством испанца посмотреть будет интересно.

Сборы команда проводила в Украине, сыграв при этом 8 спаррингов, в которых одержала 4 победы, 1 раз сыграв вничью и потерпев 3 поражения.

Команду летом покинули Максим Ковалев, Олег Тарасенко, Иван Тищенко, Денис Долинский, Сергей Рыбалка, Назарий Ныч, Алексей Хобленко. Все – на правах свободных агентов.

А вот с усилением интереснее. Клуб подписал защитника из Албании Айди Дайко, причем заплатил за него 200 тысяч евро и ганского форварда Марка Ассинора за 230 тысяч. Также на правах свободного агента пришел Илья Путря из "Черноморца" и был арендован македонец Матей Ангелов.

Как минимум, усиление интересное, а как оно выстрелит на деле – увидим уже в официальных матчах.

В целом, перед новым сезоном ЛНЗ выглядит середняком чемпионата. Если повезет – с возможностью заявлять о борьбе за ерокубковую зону. Если не повезет, с борьбой за зону переходных матчей.

Но, будем посмотреть, ждать осталось недолго.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Каплиенко, Яшари, Бар, Тилль, Наумец, Эйнел, Ассинор

"Левый Берег", последние новости:

"Левый Берег" в минувшем сезоне Первой лиги занял итоговое 3-е место и получил право на переходные матчи, в которых и проиграл соседям из "Оболони" 0:1 и 1:1. Впрочем, судьба в виде почившего "Днепра-1" была благосклонна к киевлянам, и решением УАФ "Левый Берег" получил еще один шанс пробиться в элиту через "турнир четырех", чем довольно неожиданно и воспользовался, обыграв "Металлист 1925" (1:1, 5:4 пен) и "Минай" (3:0).

Таким образом, киевляне очень неожиданно (наверное и для самого клуба) дебютируют в элите.

Сборы команда проводила в Украине, сыграв при этом 9 спаррингов, в которых одержала 5 побед, 2 раза сыграл вничью и 2 матча проиграв.

Также команда сыграла два внезапных переходных матча за УПЛ, пробившись в элиту. С одной стороны – историческое событие, но есть и капля негатива – как говорил почетный президент клуба Николай Павлов, эти матчи несколько скомкали подготовку и в матче с ЛНЗ игроки будут точно не в лучшей физической форме.

По летним трансферам – клуб провел работу и подписал голкиперов Механива и Фастова, хавбеков Фесенко, Галаса, Банаду, Кулиша и форварда Колесника. Также была информация, что "Лвый Берег" в экстренном порядке ищет усиление уже под УПЛ, но что найдет и какого качества – покажет только время.

"Оперативно контактируем с представителями футболистов, собираем информацию. До окончания трансферного окна собираемся усилиться новичками в любую линию", - говорил главный тренер команды Виталий Первак.

По прогнозам на сезон – киевлянам будет очень сложно удержаться в элите, куда команда заскочила в последний момент. Подготовка, как и трансферная кампания велась под Первую лигу, выход в УПЛ – больше счастливое стечение обстоятельств.

Тем не менее, свое право выступать в элите "Левый Берег" завоевал по праву, этого никто не отнимет, и на команду самобытного клуба в элите будет смотреть как минимум интересно

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Соколов, Самар, Якимов, Дударенко, Дедух, Банада, Когут, Войцеховский, Синица, Сухоручко

Турнирная таблица

ЛНЗ в прошлом сезоне УПЛ занял итоговое 7-е место в турнирной таблице.

"Левый Берег" в прошлом сезоне Первой лиге занял итоговое 3-е место и в переходных матчах за право сыграть в УПЛ уступил "Оболони" (0:1, 1:1).

Впрочем, после самоликвидации "Днепра-1" киевская команда получила еще один шанс на повышение в классе и в "турнире" четырех поочередно обыграла "Металлист 1925" (1:1, 5:4 пен.) и "Минай" (3:0), таким образом, квалифицировалась в УПЛ.

Последние матчи

В шести последних матчах у ЛНЗ 4 победы, 1 ничья и 1 поражение при разнице мячей 8:5.

"Колос" - ЛНЗ 1:2

ЛНЗ - "Ингулец" 0:0

"Оболонь" - ЛНЗ 2:0

ЛНЗ - "Александрия" 2:1

ЛНЗ - "Левый Берег" 2:1

ЛНЗ - "Оболонь" 2:0

"Левый Берег" в последних шести матчах добыл 3 победы, 2 раза сыграл вничью и 1 матч проиграл с разницей мячей 8:3.

"Левый Берег" – "Минай" 3:0

"Левый Берег" – "Металлист 1925" 1:1

"Левый Берег" – "Локомотив" 1:0

ЛНЗ – "Левый Берег" 2:1

"Левый Берег" – "Шахтер U-19" 2:0

"Левый Берег" – ФК "Чернигов" 0:0

Интересно, что в летнее межсезонье ЛНЗ и "Левый Берег" сыграли спарринг между собой, в котором победу 2:1 добыли черкащане.

ЛНЗ - "Левый Берег": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ЛНЗ - "Левый Берег" от UA-Футбол

Прогноз на этот матч очевиден. ЛНЗ должен побеждать. И дело не столько в силе черкасской команды, сколько в состоянии "Левого Берега". Играть третий матч за неделю, да еще и одним составом (выбор у Первака действительно невелик) очень сложно. Поэтому взять 3 очка в этом матче ЛНЗ может помешать лишь сам ЛНЗ.

Да и букмекеры дают вполне неплохой, "рабочий" коэффициент на победу хозяев. И почему бы им не воспользоваться?

Прогноз UA-Футбол: Победа ЛНЗ за 1.65.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.