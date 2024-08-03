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Ворскла - Шахтёр. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.08.2024

Украина
Обновлено

Ворскла - Шахтёр: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Шахтёр. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.08.2024

УАФ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Последние несколько сезонов "Ворскла" стабильно доставляет проблемы "Шахтёру". Сможет ли полтавский коллектив успешно провести стартовый матч нового сезона УПЛ в родных стенах и, тем самым, снова навязать борьбу "горнякам"?

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Трансляція матчу Ворскла - Шахтар
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"Ворскла" – "Шахтёр" 15:30

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4 августа. Полтава. Стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Ворскла": последние новости

Сезон 2023/24 "Ворскла" завершила на девятом месте УПЛ. Впрочем, результаты полтавцев после назначения Долганского явно оставляли желать лучшего - 13 набранных очков из 39 возможных. Зимой в стане команды ещё ходили планы о попадании еврокубки, но в конечном итоге "зелёно-белые" финишировали на расстоянии в 17 очков от пятой строчки (которая даёт право сыграть в квалификации Лиги конференций) и совсем немного выше (на 4 очка) зоны стыковых матчей. Однако, выход в финал Кубка Украины и достойное выступление в нём значительно укрепило позиции наставника.

Как и в прошлое межсезонье, предсезонку "Ворскла" провела на отлично. В 5 играх подопечные Долганского одержали 4 победы и 1 поединок сыграли вничью. Правда, все соперники - участники Первой лиги.

Трансферная кампания у полтавцев прошла не лучшим образом. По крайней мере, на первый взгляд. На правах свободного агента "Ворсклу" покинули Фелипе Родригес, Ардит Толи, Наджеб Якубу, закончились арендные соглашения с Антоном Глущенко и Тьяго Сантаной, Руслан Степанюк перебрался в "Верес", а ветеран команды Владимир Чеснаков завершил карьеру.

В то же время, "Ворскла" усилилась Самсоном Ийеде из датского "Хорсенса", Лукой Гучеком, Александром Черноморцем и Денисом Ндукве.

Ориентировочный состав: Исенко, Крупский, Гучек, Павлюк, Пердута, Черноморец, Скляр, Кане, Челядин, Мякушко, Ндукве.

"Шахтёр": последние новости

По итогам прошлого сезона "Шахтёр" завоевал золотой дубль на национальной арене, выиграв чемпионат и Кубок, а также дошёл до 1/16 финала Лиги Европы.

Предсезонные сборы "горняки" провели в Словении, где провели целый ряд спаррингов против довольно именитых соперников. В частности, подопечные Пушича разгромно обыграли "Сараево" с "Чайкур Ризеспором", минимально одолели "Бешикташ" (1:0), но с таким же счётом уступили новичку АПЛ - "Ипсвичу" и сербскому ТСЦ. В конце июля донецкий коллектив также провёл два матча против загребского "Динамо" (0:1, 2:2).

После двухгодичной аренды в самом "Реале" вернулся в "Шахтёр" правый латераль Винисиус Тобиас. Также состав "горняков" усилили уже экс-голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн, тунисский центрбек Алаа Грам и опорник "Вольфсбурга" Бартол Франьич (на правах аренды).

Самыми громкими потерями дончан в текущее трансферное окно можно назвать уход двух ветеранов клуба - Дмитрия Чигринского и Ярослава Ракицкого. За 4 млн евро из "Шахтёра" в "Мидтьюлланд" перешёл Дениль Кастильо, в аренду в "Копенгаген" ушёл Георги Гочолейшвили, и за 180 тысяч евро в "Кривбасс" был продан Александр Драмбаев. Также на правах свободных агентов "горняков" покинули Витао, Марлон, Артур Рудько, Андрей Булеза и Валерий Бондаренко.

Ориентировочный состав: Резник, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Кевин, Траоре.

"Ворскла" - "Шахтёр". Последние матчи

"Ворскла":

  • 27.07 "Ворскла" - "Полтава" 1:1 (товарищеский матч)
  • 20.07 "Минай" - "Ворскла" 0:1 (товарищеский матч)
  • 15.07 "Ворскла" - "Скала 1911" 2:1 (товарищеский матч)
  • 10.07 "Ужгород" - "Ворскла" 1:3 (товарищеский матч)
  • 06.07 "Буковина" - "Ворскла" 1:3 (товарищеский матч)

"Шахтёр":

  • 27.07. "Шахтёр" - "Динамо" Загреб 2:2 (товарищеский матч)
  • 26.07 "Шахтёр" - "Динамо" Загреб 0:1 (товарищеский матч)
  • 20.07 "Шахтёр" - "Ипсвич" 0:1 (товарищеский матч)
  • 17.07 "Шахтёр" - "Бешикташ" 1:0 (товарищеский матч)
  • 14.07 "Шахтёр" - "Чайкур Ризеспор" 5:0 (товарищеский матч)

Личные встречи

В прошлом сезоне "Ворскла" с "Шахтёром" встречалась трижды. В чемпионате команды обменялись выездными победами, а в финале национального Кубка минимально победили "горняки" - 1:0. За общую историю противостояния 48 раз победа оставалась за дончанами, 7 раз - за полтавцами, и 12 матчей было сыграно вничью.

Ставки и коэффициенты

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11.50
5.60
1.35
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"Ворскла" - "Шахтёр". Прогноз от UA-Футбол

Последние четыре года "Ворскла" традиционно считается крайне непростым соперником для "Шахтёра". Грядущий поединок вряд ли станет исключением. Во-первых, полтавцы играют дома, а во-вторых, вряд ли подопечные Пушича на данный момент находятся в оптимальных кондициях. Тем не менее, свои три очка "горняки" скорее всего заберут.

Наш прогноз - фора "Ворсклы" (+1,5) с кэфом 2,03.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.08.2024 в 19:45
Вся Украина болеет за Ворсклу и против донецких вонючек, команду представляющую расиццкую пед*ерацию! Вперед Ворскла! Вперед Долганский! Порвите ахметоффа на флаг моршанский!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
03.08.2024 в 19:45
Вся Украина болеет за Ворсклу и против донецких вонючек, команду представляющую расиццкую пед*ерацию! Вперед Ворскла! Вперед Долганский! Порвите ахметоффа на флаг моршанский!
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0
1
tekutiev (донецк,Украина)
03.08.2024 в 20:14
ропедерацию представляешь здесь ты долб....б.будешь опять в дерьме падаль тупая.
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