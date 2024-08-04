Заря – Ингулец. Анонс и прогноз матча первого тура УПЛ на 04.08.2024

Украинская Премьер-лига, первый тур

4 августа, 18:00. Стадион имени Валерия Лобановского (Киев)

Главный арбитр: Михаил Рада (Ужгород)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

В прошлом сезоне "Заря" финишировала в элите украинского футбола в четырех очках от зоны переходных матчей. В то же время "Ингулец" победил в Первой лиге, выиграв решающий забег у богатых по меркам второго дивизиона "Карпат". Теперь эти две команды откроют для себя новую кампанию.

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Новости "Зари" (Луганск)

Подопечные Коваля мощно готовились к сезону. График был настолько плотным, что Арсения Батагова в Олимпийскую сборную можно было отпустить только перед началом Игр-2024. В общей сложности луганчане провели семь матчей на сборах, а победить смогли лишь в финальных двух. Тогда они встречались с представителями Саудовской Аравии.

С составом в "Заре", как всегда, весело и интересно. Тот же Батагов может покинуть луганчан. Защитник не хочет продлевать контракт, завершающийся через год. Поэтому вполне возможно, что клуб согласится на гарантированную финансовую компенсацию, чтобы не морить игрока футбольным голодом в весенней части чемпионата.

Команду летом покинуло 10 футболистов, представлявших "Зарю" в прошлом сезоне. Новичков пришло пять: три – на полноценной основе, два – в аренду. Что касается последних, то это представители "Динамо" Алексей Гусев и Бенито. Однако еще не все потеряно: к концу трансферного окна есть много времени.

Новости "Ингульца" (Петрово)

В отличие от "Зари", команда Кобина провела собрание в Украине. Соперники также были соответствующими – все отечественные клубы. В общей сложности у команды было шесть матчей: от представителей Первой лиги до "Динамо". В частности, киевлянами "Ингулец" проиграл 0:4 – единственный разгром петровцев на сборах. Также было и две победы – ровно столько, сколько в "Заре". Сначала команда Кобина обыграла СК "Полтаву" (3:2), затем – "Черноморец" в Одессе (2:1).

Если перейти к трансферам, то здесь также есть связь с “Зарей”. Петровцы оформили переход голкипера Антона Жилкина, который в прошлом сезоне провел один матч в первой команде луганцев. Кроме этого, подписали шесть футболистов на правах свободного агента и оформили три арендных соглашения. Кстати, вектор другой от "Зари" – двое футболистов именно "Шахтера" будут временно играть в Петровом.

Покинули команду восемь исполнителей. Самым интересным является уход Опанасенко. Кобин сказал ему приезжать на сбор, несмотря на старый конфликт между ними. Полузащитник потренировался 10 дней, после чего тренер указал ему на дверь.

Последние пять матчей Зари и Ингульца

Последние пять встреч хозяев

23.07. Заря – Аль-Таавон 2:0

22.07. Заря – Аль-Райед 3:2

19.07. Заря – Локомотива Загреб 1:1

14.07. Мура – ​​Заря 0:0

08.07. Зринские – Заря 2:1

Последние пять встреч гостей

23.07. ЛНЗ – Ингулец 0:0

20.07. Александрия – Ингулец 2:1

12.07. Ингулец – СК Полтава 3:2

06.06. Черноморец – Ингулец 1:2

02.07. Динамо – Ингулец 4:0

Последние пять матчей между соперниками

20.05.23. Заря – Ингулец 2:0 (УПЛ)

08.11.22. Ингулец – Заря 1:0 (УПЛ)

05.12.21. Заря – Ингулец 1:0 (УПЛ)

04.09.21. Заря – Ингулец 3:1 (ТМ)

02.08.21. Ингулец – Заря 1:5 (УПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Заря – Ингулец

Прогноз на матч Заря – Ингулец от UA-Football

"Ингулец" хоть и выиграл в прошлом сезоне Первую лигу, но и тренер другой, и команда изменилась. Однако о “биться-бороться” от петровцев – да еще и под руководством Кобина – не нужно забывать. “Заря”, несмотря на потери, все равно более техническая индивидуально, а кроме этого еще и защите неплохо играет. Прогноз: Тотал меньше 2,5 (Кф 1,85).