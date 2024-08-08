Левый Берег - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09 августа 2024

Оба коллектива с поражения начали нынешний сезон и в очном противостоянии постараются реабилитироваться.

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"Левый Берег" (Киев) - "Ворскла" (Полтава)

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9 августа, Киевская обл., стадион "Арена Левый Берег", 15:30

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Левый Берег": последние новости

Для киевлян дебют в УПЛ был очень досадным. Казалось, что игра с ЛНЗ завершится вничью, но подопечные Первака после ошибки все же пропустили на 90+3 минуте. До перерыва футболисты "Левого Берега" должны были забивать дважды, но черкасский коллектив спас Кучеренко. Эта игра продемонстрировала, что "Левый Берег" точно не станет статистом в дебютном для себя сезоне в элитном дивизионе. Ожидать от киевлян яркого футбола с большим количеством моментов не стоит. Подопечные Первака основной упор делают на надежной игре в защите. Пытаются не давать соперникам свободных зон. По словам Виталия Первака, его подопечные не успели восстановиться от игры с "Минаем".

“Мы все сделаем, чтобы остаться в Премьер-лиге, а как будет дальше – никто не знает, все зависит от нас. Если будем обращать внимание на хорошие или плохие поля, или на арбитров, то ничего не получится. Я считаю, что ребята будут добавлять от игры к игре. В Первой лиге не было такого давления, как в УПЛ, только в матчах с Оболонью и Металлистом 1925 года, а к этому тоже нужно привыкать. К сожалению, результат такой, какой есть, никуда от него не деться, - сказал Первак после игры с ЛНЗ.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Соколов, Самар, Якымив, Дударенко, Дедух, Банада, Когут, Войцеховский, Синица, Сухоручко

"Ворскла": последние новости

Болельщики полтавского клуба хотят поскорее забыть и никогда не вспоминать стартовый матч нового чемпионата Украины. По "Ворскле" катком проехался донецкий "Шахтер" – 0:5. В стартовом составе "Ворсклы" вышли сразу три новичка в лице Александра Черноморца, Луки Гучека и Демира Шкриэля. Однако после такого матча как-то оценивать их игру не стоит. Никто из футболистов полтавского клуба не смог проявить себя. После перерыва подопечные Долганского начали создавать моменты, но было уже поздно. Это был провальный матч для защитника Павлюка, привезшего пенальти и обрезавшегося в моменте с четвертым голом.

На правах свободного агента "Ворсклу" покинули Фелипе Родригес, Ардит Толи, Наджеб Якубу, закончились арендные соглашения с Антоном Глущенко и Тьяго Сантаной, Руслан Степанюк перебрался в "Верес", а ветеран команды Владимир Чеснаков завершил карьеру. Безусловно, это существенные потери, но все равно в распоряжении тренерского штаба ряд исполнителей, которые должны играть гораздо лучше. Ожидаем, что полтавчане смогут реабилитироваться уже в выездном противостоянии.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Гучек, Павлюк, Черноморец – Хрипчук, Шкриэль, Челядин – Кане, Нестеренко, Ковталюк

"Левый Берег" – "Ворскла". Последние матчи

"Ворскла"

"Ворскла" - "Шахтер" 0:5

"Ворскла" – "Полтава" 1:1

"Минай" - "Ворскла" 0:1

"Ворскла" - "Скала 1911" 2:1

"Ужгород" – "Ворскла" 1:3

"Левый Берег"

"Левый Берег" – ЛНЗ 0:1

"Левый Берег" - "Минай" 3:0

"Левый Берег" – "Металлист 1925" 1:1

"Левый Берег" - "Локомотив" 1:0

ЛНЗ - "Левый Берег" 2:1



"Левый Берег" - "Ворскла": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Левый Берег" – "Ворскла" от UA-Футбол

Букмекеры не могут определить фаворита в этом противостоянии. Это связано с тем, что полтавчане провалили игру с "Шахтером". Однако не стоит переоценивать хозяев поля. Безусловно, подопечные Первака могут качественно играть в защите, но класса им не хватает. "Ворскла" более опытная команда, в которой есть футболисты, способны решать судьбы противостояний. Ожидать большого количества голов не стоит, но больше шансов на победу у гостей. Прогноз – победа "Ворсклы" (2.61).