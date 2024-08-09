Черноморец - Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 10.08.2024

Украинская Премьер-лига 2024/25, второй тур

10 августа 2024 года. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 15:30 "Заря"

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Текстовая трансляция – UA-Футбол

Александр Бабич свой новый одесский период начал с поражения – "Черноморец" минимально проиграл третьей команде прошлого сезона "Кривбассу". В следующем туре у одесситов будет не менее сильный соперник – "Заря", которая взяла в первом туре очки у "Ингульца".

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Новости Черноморца

"Черноморец" меняется. Летом команду покинули главный тренер Роман Григорчук и несколько игроков первой команды. Григорчука заменил Александр Бабич, для которого это уже не первый этап работы в одесском клубе.

"Черноморец" меняется и еще окончательно не обрел свои очертания в сезоне 2024/25. Клуб с юга Украины продолжает трансферную кампанию, а Бабичу еще надо искать пути объединения футболистов в одну команду.

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В первом туре "Черноморец" проиграл "Кривбассу" со счетом 0:1, но мог пропускать и больше. "Наши ребята немножко нервничали. Понимали, что будем играть против крепкой команды и нам надо отрабатывать игру против мяча. Понимали, что счастье нужно искать в контратаках и при стандартных положениях. Эмоции негативные от счета, но впечатления положительные от того, как ребята пытались выполнять наши задачи. Были 2-3 ситуации, когда могли сравнять счет. У "Кривбасса" было больше позиционных атак, но мы на это ребят и настраивали. Это не тот рисунок игры, к которому мы стремимся. Сейчас у нас есть те футболисты, которые есть, я им благодарен за матч. Проанализируем игру и сделаем шаг вперед", – рассказал Бабич о матче, отметив, что он ожидает усиления состава.

Новости Зари

"Заря", в отличие от "Черноморца", в своем первом туре победила. Команда Коваля - Бартуловича смогла справиться с новичком лиги "Ингульцом". Победа была непростая – решающий гол на 90+2 минуте забил арендованный у "Динамо" Александр Яцык.

"Были периоды игры, когда у нас все получалось, создавали моменты, но и были периоды также, когда мы выглядели не так, как хотелось", – рассказал о матче Младен Бартулович. А Юрий Коваль отметил, что команде нужно сбалансировать состав: "Нам нужен плеймейкер, восьмерки, десятки. Немного у нас перекос есть – есть разрушители, есть нападающие, а вот между ними".

И "Заря" продолжает работу на рынке. Батагов был продан в "Трабзонспор", взамен луганчане подписали в "Минае" Владислава Вакулу.

Статистика команд, цифры и факты

"Черноморец" не играет вничью в УПЛ 14 матчей подряд: три победы и 11 поражений.

"Черноморец" не может забить в чемпионате Украины на протяжении 302 минут.

"Заря" в пяти последних гостевых матчах УПЛ смогла поразить ворота соперника. Пять матчей – шесть голов.

Новичок "Черноморца" Богдан Бутко в прошлом сезоне выступал за "Зарю".

"Черноморец" – одна из трех команд УПЛ, которой не удалось забить гол в первом туре.

Последние матчи Черноморца и Заря в УПЛ

Черноморец

03.08 "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)

Заря

04.08 "Левый берег" 2:1 (УПЛ)

Личные встречи

"Черноморец" не побеждает "Зарю" в десяти подряд матчах УПЛ: три ничьи и семь поражений. Однако в Кубке Украины в прошлом сезоне удалось победить одесской команде – 4:1. В чемпионате была ничья (0:0) и победа "Зари" 1:0.

Ставки и Коэффициенты на матч Черноморец – Заря

Прогноз на матч Черноморец – Заря от UA-Football

"Заря" выглядела убедительнее в первом туре "Черноморца", и главное – луганский клуб сейчас объективно лучше готов к сезону. Одесситы еще наберут свои очки, однако не игре с "Зарей". Прогноз – победа "Зари" 2:1.

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.