Шахтер – Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.08.2024

На "Арене Левый Берег" сыграют центральный матч второго тура УПЛ. Донецкий "Шахтер" будет принимать "Полесье". Напомним, что коллектив из Житомира первый тур пропускал.

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"Шахтер" - "Полесье"

11.08.2024. 18:00. Киевская обл. "Арена Левый Берег"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ

"Шахтер": последние новости

Чемпионы Украины очень уверенно начали нынешний чемпионат. Подопечные Пушича неделю назад в Полтаве не оставили шансов местной "Ворскле". В составе "горняков" забивали: дважды Матвиенко, Зубков, Сикан и Судаков. Даже не на лучшем газоне футболисты "Шахтера" комбинировали и забивали. Безусловно, в защите были некоторые проблемы, но своими шансами "Ворскла" не воспользовалась. Отметим, что для "Шахтера" это 15-я разгромная победа над "Ворсклой" в чемпионатах. Донецкий клуб впервые победил полтавчан именно со счетом 5:0, а до этого "горняки" праздновали крупные виктории над "Ворсклой" со счетами 3:0 (7 раз), 4:0 (4 раза), 4:1 (2 раза) и 7:3 (1 раз).

После матча с "Ворсклой" Судаков подверг критике газон в Полтаве. - "На таком газоне невероятно сложно играть, и я даже немного удивлен, что вообще допускают такие поля к чемпионату, ведь ты не можешь продемонстрировать качественную игру на таком покрытии. Но все равно наша команда имеет невероятное мастерство, и это можно увидеть по забитым голам. Мы довели счет до закономерного, - резюмировал Георгий.

В прошлом сезоне "Шахтер" в УПЛ дважды не смог победить "Полесье" – 0:0 и 1:2.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Марлон, Бондаренко, Судаков - Зубков, Кевин, Траоре

"Полесье": последние новости

Житомирский клуб прошлый тур пропускал, поэтому имел возможность лучше подготовиться к игре с "Шахтером". "Полесье" уже успело провести два официальных матча. К сожалению, похвастаться результатами житомиряне не могут. В квалификации Лиги конференций "Полесье" дважды уступило "Олимпии" - 0:2 и 1:2. В Словении украинская команда вообще ничего не смогла создать в атаке. Через неделю подопечные Ашура сыграли более агрессивно, создали ряд моментов, но забить смогли всего однажды.

Команда Ашура пытается играть в вертикальный футбол, но пока до автоматизма еще далеко. Новички еще не влились в коллектив и толку от них в двух еврокубковых матчах не было. Перед матчем с "Шахтером" житомирскому клубу удалось усилиться. На два года подписал контракт с "Полисьем" хавбек Богдан Леднев.

В прошлом чемпионате "Полесье" очень удачно играло против "Шахтера", но сможет ли навязать борьбу "горнякам" команда Ашура.

Ориентировочный состав "Полесье": Кудрик – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Тейлор – Крушинский, Кушниренко, Козак, Назаренко, Гуцуляк, Будковский

"Шахтер" - "Полесье". Последние матчи команд

"Шахтер"

"Шахтер" - "Ворскла" 5:0

"Шахтер" – "Динамо" Загреб 2:2

"Шахтер" – "Динамо" Загреб 0:1

"Шахтер" - "Ипсвич" 0:1

"Шахтер" – "Бешикташ" 1:0



"Полесье"

"Полесье" – "Олимпия" 1:2

"Олимпия" - "Полесье" 2:0

"Полесье" – "Эпицентр" 2:2

"Верес" - "Полесье" 1:4

"Полесье" – ЛНЗ 1:0

Личные встречи

Команды между собой сыграли четыре матча: одна победа "Шахтера", две победы "Полесья" и одна ничья. В прошлом чемпионате одна игра завершилась без голов, а еще одна игра завершилась победой житомирского коллектива (2:1).

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Шахтер 1 1 0 0 5-0 3 2 Динамо 1 1 0 0 2-1 3 3 Заря 1 1 0 0 2-1 3 4 ЛНЗ 1 1 0 0 1-0 3 5 Кривбасс 1 1 0 0 1-0 3 6 Ворскла 2 1 0 1 3-5 3 7 Колос 1 0 1 0 2-2 1 8 Оболонь 1 0 1 0 2-2 1 9 Карпаты 1 0 1 0 0-0 1 10 Верес 2 0 1 1 1-2 1 11 ФК Александрия 0 0 0 0 0-0 0 12 Полесье 0 0 0 0 0-0 0 13 Рух 0 0 0 0 0-0 0 14 Ингулец 1 0 0 1 1-2 0 15 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0 16 Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

Ставки и коэффициенты

Шахтер" - "Полесье". Прогноз от UA-Футбол

Для донецкого клуба "Полесье" неудобный соперник. Однако сейчас житомирский коллектив вряд ли сможет зацепиться за очки против чемпиона Украины прошлого сезона. "Шахтер" очень солидно сыграл в первом туре. "Полесье" под руководством Ашуры пока не может найти свою игру. Ожидаем, что "горняки" на "Арене Левый Берег" победят, но все-таки пропустят. У гостей есть индивидуально сильные футболисты, которые могут отличиться. Прогноз – обе забьют (2.19).