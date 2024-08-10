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Шахтер – Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.08.2024
Шахтер - Полесье: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар
На "Арене Левый Берег" сыграют центральный матч второго тура УПЛ. Донецкий "Шахтер" будет принимать "Полесье". Напомним, что коллектив из Житомира первый тур пропускал.
"Шахтер" - "Полесье"
11.08.2024. 18:00. Киевская обл. "Арена Левый Берег"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
"Шахтер": последние новости
Чемпионы Украины очень уверенно начали нынешний чемпионат. Подопечные Пушича неделю назад в Полтаве не оставили шансов местной "Ворскле". В составе "горняков" забивали: дважды Матвиенко, Зубков, Сикан и Судаков. Даже не на лучшем газоне футболисты "Шахтера" комбинировали и забивали. Безусловно, в защите были некоторые проблемы, но своими шансами "Ворскла" не воспользовалась. Отметим, что для "Шахтера" это 15-я разгромная победа над "Ворсклой" в чемпионатах. Донецкий клуб впервые победил полтавчан именно со счетом 5:0, а до этого "горняки" праздновали крупные виктории над "Ворсклой" со счетами 3:0 (7 раз), 4:0 (4 раза), 4:1 (2 раза) и 7:3 (1 раз).
После матча с "Ворсклой" Судаков подверг критике газон в Полтаве. - "На таком газоне невероятно сложно играть, и я даже немного удивлен, что вообще допускают такие поля к чемпионату, ведь ты не можешь продемонстрировать качественную игру на таком покрытии. Но все равно наша команда имеет невероятное мастерство, и это можно увидеть по забитым голам. Мы довели счет до закономерного, - резюмировал Георгий.
В прошлом сезоне "Шахтер" в УПЛ дважды не смог победить "Полесье" – 0:0 и 1:2.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Марлон, Бондаренко, Судаков - Зубков, Кевин, Траоре
"Полесье": последние новости
Житомирский клуб прошлый тур пропускал, поэтому имел возможность лучше подготовиться к игре с "Шахтером". "Полесье" уже успело провести два официальных матча. К сожалению, похвастаться результатами житомиряне не могут. В квалификации Лиги конференций "Полесье" дважды уступило "Олимпии" - 0:2 и 1:2. В Словении украинская команда вообще ничего не смогла создать в атаке. Через неделю подопечные Ашура сыграли более агрессивно, создали ряд моментов, но забить смогли всего однажды.
Команда Ашура пытается играть в вертикальный футбол, но пока до автоматизма еще далеко. Новички еще не влились в коллектив и толку от них в двух еврокубковых матчах не было. Перед матчем с "Шахтером" житомирскому клубу удалось усилиться. На два года подписал контракт с "Полисьем" хавбек Богдан Леднев.
В прошлом чемпионате "Полесье" очень удачно играло против "Шахтера", но сможет ли навязать борьбу "горнякам" команда Ашура.
Ориентировочный состав "Полесье": Кудрик – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Тейлор – Крушинский, Кушниренко, Козак, Назаренко, Гуцуляк, Будковский
"Шахтер" - "Полесье". Последние матчи команд
"Шахтер"
"Шахтер" - "Ворскла" 5:0
"Шахтер" – "Динамо" Загреб 2:2
"Шахтер" – "Динамо" Загреб 0:1
"Шахтер" - "Ипсвич" 0:1
"Шахтер" – "Бешикташ" 1:0
"Полесье"
"Полесье" – "Олимпия" 1:2
"Олимпия" - "Полесье" 2:0
"Полесье" – "Эпицентр" 2:2
"Верес" - "Полесье" 1:4
"Полесье" – ЛНЗ 1:0
Личные встречи
Команды между собой сыграли четыре матча: одна победа "Шахтера", две победы "Полесья" и одна ничья. В прошлом чемпионате одна игра завершилась без голов, а еще одна игра завершилась победой житомирского коллектива (2:1).
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Шахтер
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3
|Заря
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4
|ЛНЗ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5
|Кривбасс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|Ворскла
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|7
|Колос
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|8
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|9
|Карпаты
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|10
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|11
|ФК Александрия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Полесье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|Левый Берег
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
Ставки и коэффициенты
Шахтер" - "Полесье". Прогноз от UA-Футбол
Для донецкого клуба "Полесье" неудобный соперник. Однако сейчас житомирский коллектив вряд ли сможет зацепиться за очки против чемпиона Украины прошлого сезона. "Шахтер" очень солидно сыграл в первом туре. "Полесье" под руководством Ашуры пока не может найти свою игру. Ожидаем, что "горняки" на "Арене Левый Берег" победят, но все-таки пропустят. У гостей есть индивидуально сильные футболисты, которые могут отличиться. Прогноз – обе забьют (2.19).
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