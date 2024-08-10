Оболонь - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 августа 2024

Итак, УПЛ постепенно заводится, и во втором туре чемпионата УПЛ львовский "Рух" приедет в гости к столичной "Оболони".

В 1-м туре "Оболонь" сыграла на удивление результативный матч с "Колосом" (2:2), а вот "Рух" в первом туре свой матч с "Полесьем" не играл. Так что будет вдвойне интереснее, с чем львовяне входят в сезон.

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Что ж, пробуем разобраться, что команды нам смогут предложить в очном поединке.

"Оболонь" (Киев) – "Рух" (Львов)

VBET Лига. 2-й тур

11 августа, Киев, стадион "Оболонь Арена", 13:00

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Оболонь", последние новости:

"Оболонь" в первом туре сыграла в первом туре в результативную (на удивление) ничью с "Колосом". Нельзя сказать, что игра "пивоваров", как и их соперников, была очень качественной, но поединок получился довольно интригующим (2:2).

В целом, главный тренер "пивоваров" Валерий Иващенко остался доволен результатом, хотя и заявлял, что пока трансферное окно открыто, команде требуется усиление.

И слова тренера не разошлись с делом – "Оболонь" на неделе официально объявила о подписании у соседей из "Динамо" Виктора Близниченко. Довольно громкий трансфер для "пивоваров".

Также интересно, что летом именно в "Рух" "Оболонь" продала своего лидера атак Игоря Краснопира, получив за трансфер (данные Transfermarkt) 650 тысяч евро. Будет интересно посмотреть на игру Игоря против своей бывшей команды.

В целом же, команда настроена по-боевому, тем более в домашних матчах:

"Мы играем до конца, неважно, каков результат. Мы все стараемся и отдаемся на максимум. Тем более дома. Это наша домашняя арена, здесь никому не дадим просто так обыграть нас", - говорил после матча с "Колосом" Руслан Черненко.

Ориентировочный состав "Оболони": Рыбка, Мединский, Дубко, Курко, Карась, Черненко, Мороз, Приймак, Слободян, Суханов, Тарануха

"Рух", последние новости:

"Рух" в 1-м туре свой матч с "Полесьем" пропускал, то есть, пока что официальных матчей не играл. Поэтому судить о состоянии команды после летних сборов сложно, однако про летнюю подготовку поговорить стоить.

Львовяне проводили свой летний сбор в Словении. Во время зарубежного сбора львовяне сыграли восемь контрольных матчей с представителями шести стран. После чего главный тренер команды заявил, что это были "одни из лучших наших сборов", но при этом "футболисты находились под серьезными нагрузками, поэтому не стоит обращать внимание на результаты матчей".

Трансферная кампания клуба была точечной, но качественной. Пришли Краснопир из "Оболони", Семотюк из "Кривбасса". Должны вернуться из аренды Эдсон и несколько молодых игроков.

Но стоит отметить, что травмы выбили Пастуха, Слюбика и Плюмана, а Сапуга и Климчук продолжают восстановление после операций.

В любом случае, смотреть на первый официальный матч сезона от "Руха" будет интересно. Интересно, какие амбиции после успешного прошлого сезона команда будет проявлять в нынешнем.

"То, что мы пропустили первый тур, не повлияло на подготовку команды. В наш состав вернулись игроки олимпийской сборной и тренируются, готовясь к игре с "Оболонью". Это хорошая команда, которая дает бой всем своим соперникам и особенно качественно играет дома. Как и "Рух", "Оболонь" также хочет играть с позиции силы, поэтому это будет интересный, но сложный для нас матч", - говорил перед матчем главный тренер "Руха" Виталий Пономарев.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Лях, Холод, Слюбик, Роман, Пидгурский, Таллес, Притула, Рунич, Квасница, Карабин

Турнирная таблица

Говорить о каких-то турнирных раскладах после первого тура рано, но саму таблицу мы дать должны.

"Оболонь" с одним очком после одного сыгранного матча находится в середине таблице.

"Рух" еще не играл и с нулем очков внизу пелотона.

Последние матчи

В шести последних матчах у "Оболони" 4 победы, 1 ничья и 1 поражение при разнице мячей 14:6.

"Оболонь" - "Кудровка-Нива" 0:1

"Оболонь" – "Чайка" 3:0

"Оболонь" – ЛНЗ 2:0

"Оболонь" – "Чернигов" 2:1

"Оболонь" - "Верес" 5:2

"Оболонь" - "Колос" 2:2

"Рух" в последних шести матчах добыл 2 победы и 4 матча проиграл с разницей мячей 6:9.

"Рух" – "Домжале" 0:3

"Рух" – "Осиек" 1:3

"Рух" – "Лутон Таун" 0:1

"Рух" – "Сабах" 1:2

"Рух" – "Хартберг" 2:0

"Рух" – "Агробизнес" 2:0

Всего между собой команды сыграли 8 матчей: 2 победы "Оболони", 4 ничьи, 2 победы "Руха", разница мячей – 6:4

"Рух" может одержать 30-ю победу в УПЛ.

Безвыигрышная домашняя серия "Оболони" продолжается в УПЛ 3 игры: 2 ничьи и поражение и до повторения клубного рекорда еще один матч.

"Рух" удерживает клубную рекордную ничейную гостевую серию в УПЛ, которая длится 3 игры.

"Рух" при Виталии Пономареве может 20-й раз сыграть вничью или потерпеть 10-е поражение в УПЛ.

"Оболонь" при Валерии Иващенко может одержать 10-ю победу во всех турнирах.

10-й "сухой" матч в УПЛ может провести Дмитрий Ледвий ("Рух")

"Оболонь" - "Рух": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Оболонь" - "Рух" от UA-Футбол

На первые матчи сезона давать прогнозы достаточно сложно, но все-таки "Рух" выглядит фаворитом в этом противостоянии. Состав у львовян качественнее, чем у "пивоваров".

Поэтому страхуясь, мы выбираем вариант, что "Рух" не проиграет. Может, не самый высокий коэффициент, но как кажется, вполне "рабочий".

Прогноз UA-Футбол: Х2 – победа "Руха" или ничья - за 1.35.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.