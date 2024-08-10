Карпаты - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.08.2024

"Карпаты" проведут свой первый домашний поединок после долгожданного возвращения в высший дивизион. Сможет ли новичок УПЛ что-то противопоставить бронзовому призёру прошлого розыгрыша чемпионата Украины?
Впервые с сезона 2019/20 "Карпаты" снова выступают в УПЛ. Ожидалось, что новый сезон с львовянами начнут с именитым Мироном Маркевичем, но после ряда недопонимай между наставником и руководством команду возглавил чемпион Первой лиги с "Ингульцом" - Владислав Лупашко.
Помимо перестановок на тренерском мостике, большие изменения произошли и в составе "Карпат". В дополнение к ранее подписанным Адамюку, Кузыку, Мирошниченко, Кемкину, Альваресу, Кинарейкину, Стенио, Чабану, Мельниченко и Педросо "зелёно-белые" дозаявили арендованных Очеретько и Устименко. Впрочем, и покинуло клуб столько же игроков.
Предсезонную подготовку "Карпаты" провели не самым лучшим образом, одержав лишь одну победу и пропустив немало голов против представителей Первой лиги. При этом в игре 1-го тура УПЛ львовяне умудрились сохранить ворота сухими, пусть и благодаря ужасной реализации нападающих "Вереса".
Межсезонье у "Кривбасса" вышло гораздо более успешным, чем у своего будущего соперника. Особенного внимания заслуживают победы в спаррингах над загребским и бухарестским "Динамо", а также ничья с участником группового этапа прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов - "Янг Бойзом".
Состав "Кривбасса" в летнее трансферное окно усилили Романчук, Драмбаев, Снурницына Романчук, Конате, Очовечи и Аморозо. Покинули команду Бескоровайный, Семенов, Устименко, Семотюк, Дебелко, Татарков, Рябов, Близниченко и Шевченко.
В чемпионате криворожцы стартовали с нелёгкой победы над "Черноморцем" (1:0). Учитывая последние события в стане "моряков", какие-то выводы о текущей форме команды тяжело было сделать. А вот противостояние с чешской "Викторией" в квалификации Лиги Европы уже выдалось настоящем испытанием для "Кривбасса", которое он не преодолел, потерпев домашнее (пусть и номинально) поражение со счётом 1:2. Тем не менее, в ответном матче ещё можно всё исправить.