Карпаты - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.08.2024

"Карпаты" проведут свой первый домашний поединок после долгожданного возвращения в высший дивизион. Сможет ли новичок УПЛ что-то противопоставить бронзовому призёру прошлого розыгрыша чемпионата Украины?

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"Карпаты" – "Кривбасс" 15:30

VBET Лига. 2-й тур

11 августа. Львов. Стадион "Украина"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Карпаты": последние новости

Впервые с сезона 2019/20 "Карпаты" снова выступают в УПЛ. Ожидалось, что новый сезон с львовянами начнут с именитым Мироном Маркевичем, но после ряда недопонимай между наставником и руководством команду возглавил чемпион Первой лиги с "Ингульцом" - Владислав Лупашко.

Помимо перестановок на тренерском мостике, большие изменения произошли и в составе "Карпат". В дополнение к ранее подписанным Адамюку, Кузыку, Мирошниченко, Кемкину, Альваресу, Кинарейкину, Стенио, Чабану, Мельниченко и Педросо "зелёно-белые" дозаявили арендованных Очеретько и Устименко. Впрочем, и покинуло клуб столько же игроков.

Предсезонную подготовку "Карпаты" провели не самым лучшим образом, одержав лишь одну победу и пропустив немало голов против представителей Первой лиги. При этом в игре 1-го тура УПЛ львовяне умудрились сохранить ворота сухими, пусть и благодаря ужасной реализации нападающих "Вереса".

Ориентировочный состав: Кемкин, Сакив, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Костенко, Кузык, Чачуа, Пидлепенец, Невес.

"Кривбасс": последние новости

Межсезонье у "Кривбасса" вышло гораздо более успешным, чем у своего будущего соперника. Особенного внимания заслуживают победы в спаррингах над загребским и бухарестским "Динамо", а также ничья с участником группового этапа прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов - "Янг Бойзом".

Состав "Кривбасса" в летнее трансферное окно усилили Романчук, Драмбаев, Снурницына Романчук, Конате, Очовечи и Аморозо. Покинули команду Бескоровайный, Семенов, Устименко, Семотюк, Дебелко, Татарков, Рябов, Близниченко и Шевченко.

В чемпионате криворожцы стартовали с нелёгкой победы над "Черноморцем" (1:0). Учитывая последние события в стане "моряков", какие-то выводы о текущей форме команды тяжело было сделать. А вот противостояние с чешской "Викторией" в квалификации Лиги Европы уже выдалось настоящем испытанием для "Кривбасса", которое он не преодолел, потерпев домашнее (пусть и номинально) поражение со счётом 1:2. Тем не менее, в ответном матче ещё можно всё исправить.

Ориентировочный состав: Клищук - Понедельник, Романчук, Стецьков, Драмбаев - Вакулко, Кузик, Соса, Твердохлеб, Хомченовский - Кожушко

"Карпаты" - "Кривбасс". Последние матчи

"Карпаты":

03.08 "Верес" - "Карпаты" 0:0 (УПЛ)

17.07 "Карпаты" - "Нива" Тернополь 3:3 (товарищеский матч)

14.07 "Карпаты" - "Буковина" 2:3 (товарищеский матч)

10.07 "Карпаты" - "Агробизнес" 1:1 (товарищеский матч)

08.07 "Карпаты" - "Прикарпатье" 1:1 (товарищеский матч)

"Кривбасс":

08.08. "Кривбасс" - "Виктория" Пльзень 1:2 (квалификация Лиги Европы)

03.08. "Кривбасс" - "Черноморец" 1:0 (УПЛ)

23.07. "Кривбасс" - "Ризеспор" 3:4 (товарищеский матч)

20.07 "Кривбасс" – "Аль-Батаи" 1:1 (товарищеский матч)

17.07 "Кривбасс" – "Динамо" Загреб 2:0 (товарищеский матч)

Личные встречи

После расформирования обоих клубов, "Карпаты" с "Кривбассом" встречались лишь один раз в товарищеском матче. Победа тогда осталась за львовянами - 1:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Заря 2 2 0 0 3-1 6 2 Шахтер 1 1 0 0 5-0 3 3 Динамо 1 1 0 0 2-1 3 4 ЛНЗ 1 1 0 0 1-0 3 5 Кривбасс 1 1 0 0 1-0 3 6 Ворскла 2 1 0 1 3-5 3 7 Колос 1 0 1 0 2-2 1 8 Оболонь 1 0 1 0 2-2 1 9 Карпаты 1 0 1 0 0-0 1 10 Верес 2 0 1 1 1-2 1 11 ФК Александрия 0 0 0 0 0-0 0 12 Полесье 0 0 0 0 0-0 0 13 Рух 0 0 0 0 0-0 0 14 Ингулец 1 0 0 1 1-2 0 15 Черноморец 2 0 0 2 0-2 0 16 Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

Ставки и коэффициенты

"Карпаты" - "Кривбасс". Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на фактор родных трибун и вероятную ротацию в составе "Кривбасса", общий класс соперников пока кажется несопоставим. Впрочем, и разгрома "Карпат" ожидать вряд ли стоит.

Наш прогноз - победа "Кривбасса" + фора "Карпат" (+1,5) с коэф. 2,93.