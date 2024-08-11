ЛНЗ - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.08.2024

Второй тур УПЛ завершается игрой "ЛНЗ" и "Александрии". Гости таким образом будут стартовать в новом сезоне, ведь матч с "Динамо" в первом туре был перенесен. Что интересно, "Александрия" во время летних тренировочно-подготовительных сборов проиграла лишь одну контрольную игру. Как вы думаете, кому? Да, уступили только "ЛНЗ". Конечно, это ни о чем серьезном не говорит, но намек понятен. Тем более, что у александрийцев всегда есть проблемы с этим соперником.

Чемпионат Украины. 2 тур. Сезон 2024/2025

12.08.2024. "Черкассы-Арена" (Черкассы)

ЛНЗ - Александрия. 15:30

Главный арбитр: Денис Резников (Каменское)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

ЛНЗ

"ЛНЗ" подошел к новому сезону с новым тренерский штабом во главе с Андресом Карраско. Его предшественник Олег Дулуб демонстрировал отличные результаты и сумел финишировать с командой на уверенном 7-м месте, однако летом не сумел договориться об условиях нового контракта с руководством. Безусловно, это повод для болельщиков насторожиться. Ведь неизвестно что принесет новый коуч, тем более, неизвестный для Украины.

Об изменениях в игре уже отмечал полузащитник Денис Олейник, который выступил в первом туре УПЛ в роли капитана "ЛНЗ": "Если в прошлом сезоне УПЛ меня часто использовали в опорной зоне, то новый рулевой Андрес Карраско вернул меня на позицию правого вингера, где я обычно играл раньше. Мне здесь более комфортно. В "ЛНЗ" появился не только новый главный тренер, но и новые игроки и конечно, нужно время, чтобы те наработки на тренировках начали приносить весомые дивиденды. Потому что "ЛНЗ" начал играть в несколько ином стиле, поэтому еще хватало ошибок, особенно в завершающей стадии атаки".

Кстати, в стартовой игре сезона черкасцы на последней минуте вырвали победу над новичком чемпионата "Левым Берегом" (1:0). Примечательно, что такой важный гол, и, как результат, 3 очка, принес ганский новичок Марк Ассинор.

К сезону 24/25 "ЛНЗ" готовился очень серьезно. Сыграв первый спарринг на сборах с участником Первой лиги "Полтавой", далее черкасцы проверяли свои силы исключительно на клубах УПЛ. Как уже упоминалось в начале, была игра и с "Александрией", в которой "ЛНЗ" победил со счетом 2:1. Кто забивал? Дубль оформил все тот же ганец Марк Ассинор. Так что, александрийцам стоит обратить на него особое внимание.

Летом "ЛНЗ" покинули Ковалев, Тарасенко, Тищенко, Долинский, Рыбалка, Ныч, Хобленко. Зато усилились, кроме Ассинора, защитником из Албании Айди Дайко, Ильей Путрей и македонцем Матеем Ангеловым.

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Александрия

"Александрия" готовилась к новому сезону без главного тренера Руслана Ротаня, который в это время выступал со сборной Украины на Олимпийский играх. Весь тренировочный процесс в клубе был за его помощниками.

В летних контрольных матчах "Александрия" встречалась с различными командами: от представителей УПЛ до любителей. За 7 матчей александрийцы проиграли лишь однажды - будущему сопернику в УПЛ "ЛНЗ". Еще была ничья с "Мариуполем" (2:2), а во всех остальных играх - победы.

Первый тур чемпионата с "Динамо" команда пропускала из-за участия ряда игроков на Олимпиаде. К тому же, киевляне играют поединки квалификации Лиги чемпионов, а Ротань лишь недавно вернулся в "Александрию". Думаем, "Динамо" было только за то, чтобы отдохнуть, а Ротань не против больше времени поработать с новичками и обновленной командой в целом.

После завершения прошлого сезона команду покинули Калитвинцев, Михайленко, Сигеев, Кулаковский, Андрейчук, Савченко, Кравченко, Билошевский и Кледсон да Сильва. Усиление получилось довольно мощным: Шабанов, Мишнев, Филиппов, Кравченко. Плюс вернулся из аренды Авагимян.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи ЛНЗ:

04.08. ЛНЗ - Левый Берег 1:0 (УПЛ)

26.07. Колос - ЛНЗ 1:2 (Контрольный матч)

23.07. ЛНЗ - Ингулец 0:0 (Контрольный матч)

Последние 3 встречи Александрии:

03.08. Александрия - Александрия-2 5:0 (Контрольный матч)

03.08. Александрия - Агротех 4:0 (Контрольный матч)

27.07. Черноморец - Александрия 0:2 (Контрольный матч)

Последние очные встречи:

17.07. ЛНЗ - Александрия 2:1 (Контрольный матч)

21.04. Александрия - ЛНЗ 1:2 (УПЛ)

2023. ЛНЗ - Александрия 0:0 (УПЛ)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Заря 2 2 0 0 3-1 6 2 Шахтер 1 1 0 0 5-0 3 3 Динамо 1 1 0 0 2-1 3 4 ЛНЗ 1 1 0 0 1-0 3 5 Кривбасс 1 1 0 0 1-0 3 6 Ворскла 2 1 0 1 3-5 3 7 Колос 2 0 2 0 2-2 2 8 Карпаты 1 0 1 0 0-0 1 9 Верес 2 0 1 1 1-2 1 10 Оболонь 1 0 1 0 2-2 1 11 Ингулец 2 0 1 1 1-2 1 12 ФК Александрия 0 0 0 0 0-0 0 13 Полесье 0 0 0 0 0-0 0 14 Рух 0 0 0 0 0-0 0 15 Черноморец 2 0 0 2 0-2 0 16 Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ЛНЗ - Александрия от UA-Футбол

"Александрия" еще не побеждала "ЛНЗ" в официальных поединках. Матчи этих команд всегда отличаются борьбой и боевой атмосферой. У черкасчан новый тренер, с новыми идеями, на которые нужно время, а у александрийцев много изменений в составе. Чуть больше шансов отдаем "ЛНЗ". Учитываем и домашний стадион, и уже сыгранную первую игру чемпионата (в отличие от соперника) и историческое преимущество в очных играх. Наш прогноз - минимальная победа "ЛНЗ".

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша