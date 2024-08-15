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Черноморец - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.08.2024
Команды откроют новый тур
Фото: Колос
Кажется только вчера начался новый сезон УПЛ, а мы уже имеем на повестке дня 3-й тур. "Черноморец" и "Колос", встречу которых мы увидим в пятницу, подходят к поединку в разных настроениях. Далее будем разбираться почему.
Чемпионат Украины. 3 тур. Сезон 2024/2025
16.08.2024. "Черноморец" (Одесса)
Черноморец - Колос. 15:30
Главный арбитр: Клим Заброда (Сумы)
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Черноморец
На сезон 2024/25 одесский клуб вышел в значительно обновленном виде. В команде произошло очень много изменений, которые продолжаются и по сей день. Прежде всего, помним, что "Черноморец" покинул легендарный тренер Роман Григорчук. В летнее межсезонье клуб экстренно искал нового руководителя, что не могло отражаться на подготовке команды к сезону. Во время тренировочных сборов "Черноморцем" руководили аж 3 коуча поочередно: сначала Степан Матвеев, затем Анатолий Диденко, а дальше Александр Бабич. Последний стал полноценным главным тренером.
Но это полбеды. Вместе с тем, команду покинули столько игроков, что не пересчитаешь на пальцах обеих рук. Брагару, Путря, Кузык, Бойчук, Гучек, Гомес, Билык, Огиря, Шаповал, Ипалибо, Альваренга, Иеде, Варакута, Авагимян, Бадибанга, Салюк и другие. Фух... Короче говоря, уходили почти все, и футболисты основного состава тоже. Полная перезагрузка движется тяжело. Для понимания, на матч 1-го тура одесситы имели в запасе всего 5 игроков. Во 2-м туре - 6. Летом «Черноморец» подписал Белошевского, Янакова, Хобленко, Лотоцкого, Савченко, Удода, Рудько, Бутко, К. Попова, Калина, Киселя и бразильца Гомеса. Очевидно, равноценно заменить всех ушедших клуб не в силах.
На сборах "Черноморец" не сумел хотя бы сыграть вничью с каким-то из представителей УПЛ, но получал положительные результаты с командами чемпионатов рангов ниже. Первые 2 тура прошли для одесситов тяжело. Конечно, проигрыши «Кривбассу» и "Заре" ни о чем не говорят. Соперники серьезные. Но понятно точно, что нужно продолжать работать на трансферном рынке, потому что с таким количеством игроков далеко не уедешь.
Колос
У ковалевцев царит спокойствие и стабильность. Крепкий середняк УПЛ, похоже, будет продолжать защищать свое звание и в дальнейшем. За 9 контрольных матчах на летних сборах команда уступила лишь в последнем, с "ЛНЗ". Соперники были разнообразные - от участников УПЛ до клубов Второй лиги.
По завершению прошлого сезона "Колос" по разным причинам покинули Фесюн, Гончаренко, Богданов, Милько, Тотовицкий и Рангел. Взамен клуб усилился Харатином, Гагнидзе, Алефиренко и Третьяковым. Также на сборах прекрасно себя зарекомендовала молодежь из U19, которую будут пробовать заигрывать в основной команде. Гусол и Криворучко вообще стали лучшими бомбардирами "Колоса" в контрольных матчах.
В первых турах УПЛ ковалевцы выдали 2 ничьи - с "Оболонью" и "Ингульцом". После последней игры главный тренер команды Александр Поздеев отметил, что есть еще много проблем, над которыми нужно работать: "Время от времени бывает, когда мы не попадаем с метра по воротам. И у соперника были моменты. Это проблема. Таких проблем у нас много. Много труда нужно проделать, чтобы улучшить. Нам нелегко доходить до ворот соперника в конструктиве. Хочется играть намного лучше, но это не просто сказал "Играйте в пас" - и мы начали резко играть в пас. Это непростой путь".
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Черноморца:
10.08. Черноморец - Заря 0:1 (УПЛи)
03.08. Кривбасс - Черноморец 1:0 (УПЛ)
27.07. Черноморец - Александрия 0:2 (Контрольный матч)
- Последние 3 встречи Колоса:
10.08. Колос - Ингулец 0:0 (УПЛ)
04.08. Оболонь - Колос 2:2 (УПЛ)
26.07. Колос - ЛНЗ 1:2 (Контрольный матч)
- Последние очные встречи:
14.07. Черноморец - Колос 1:3 (Контрольный матч)
2023. Черноморец - Колос 1:0 (УПЛ)
2023. Колос - Черноморец 2:0 (УПЛ)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Заря
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|2
|Карпаты
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|3
|Шахтер
|2
|1
|0
|1
|5-1
|3
|4
|ФК Александрия
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|Рух
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|7
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|8
|Кривбасс
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|9
|ЛНЗ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|10
|Ворскла
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|11
|Колос
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|12
|Ингулец
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|13
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|14
|Оболонь
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|15
|Черноморец
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|16
|Левый Берег
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Черноморец - Колос от UA-Футбол
"Черноморец" проиграл в УПЛ последние 4 игры подряд. Безголевая серия одесситов длится уже почти 400 минут. И очень трудно утверждать, что мы 100% увидим изменение этой статистики в пятницу. "Черноморец" не готов к сезону - в количестве игроков и подстройке их к требованиям нового тренера. Клуб строит команду чуть ли не с нуля, и на это нужно время. "Колос", в свою очередь, имеет гораздо меньше проблем. Считаем, что гости получат 3 очка, оставив собственные ворота "сухими".
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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