Ворскла - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.08.2024

Как по зову сердца, уже после второго тура полтавская и киевская команды заняли максимально близкие места к своим позициям по итогам прошлой кампании. В любом случае, уже в эту пятницу у подопечных Сергея Долганского и Валерия Иващенко, в очной встрече, будет шанс улучшить свое турнирное положение.

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3-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 16-е августа

Полтава, стадион "Ворскла" имени А. Бутовского

Арбитр: Задиран Сергей

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"Ворскла": последние новости

Полтавской команде, откровенно, не повезло попасть в первом туре на донецкий "Шахтер". Действующий чемпион сокрушил полтавчан в их же логове, расписавшись в воротах соперников сразу неприличные 5 раз. Ни о какой мести за проигранный финал Кубка прошлого розыгрыша говорить не приходится от слова совсем...

Впрочем, назвать этот погром слишком показательным язык не повернется. Все же, все понимают, насколько велика классовая пропасть в контексте подбора исполнителей и возможностей между этими двумя клубами.

А вот в предыдущем туре "зеленых" можно похвалить. "Ворскла" не стушевалась, собралась и в гостях более-менее спокойно обыграла новичка украинского элитного дивизиона в лице "Левого Берега" (3:0). Да, по игре полтавский коллектив ничего экстраординарного не продемонстрировал, даже наоборот. В начале той встречи у "Ворсклы" ничего вообще не получалось в атаке. Однако, в итоге полтавчане сумели грамотно и методично наказать своего неопытного оппонента за ошибки.

Относительно стартового состава, то вряд ли наставник "Ворсклы" будет глобально что-то менять. Тем более, когда это сработало. Пусть и против далеко не самого сильного, мягко говоря, по меркам УПЛ соперника. Но, ожидаем, что в старте появятся Мякушко и Ковталюк, которые отличились в игре против "аистов", выйдя со скамейки запасных.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Черноморец, Гучек, Пердута, Челядин, Скляр, Павлюк, Кане, Ковталюк, Мякушко.

"Оболонь": последние новости

"Пивовары" же начали текущий сезон национального первенства иным образом. Стартовали киевляне вроде бы неплохо, по собственным меркам, разойдясь миром с крепким ковалевским "Колосом" (2:2). Но далее последовал безыдейный погром в домашних стенах от львовского "Руха" со счетом (4:0). Один из голов в той встрече в свой актив записал уже бывший форвард "Оболони" - Краснопир.

Делать какие-то общие выводы слишком рано, однако уже сейчас видно, что проблемы "Оболони" перекочевали из прошлой кампании. Желание, агрессия и характер - это все есть. Однако, нужен еще и класс, и определенный уровень индивидуального мастерства. Далеко на одних бойцовских качествах, даже в рамках УПЛ, к сожалению, не уедешь...

И на самом деле, не сказать, что игра столичного коллектива против гостей из Львова была катастрофической или прям провальной. Однако, выглядела ну как-то слишком аморфно и пассивно. Валерию Иващенко нужно что-то придумывать и предлагать новое. Однако, арсенал средств у коуча "пивоваров" достаточно ограничен.

С точностью можно утверждать одно. Наставник "Оболони" встряхнет стартовую одиннадцатку, по сравнению с матчем против львовян. Игра в обороне и результат того поединка говорят сами за себя.

Ориентировочный состав "Оболони": ожидается большая ротация состава.

"Ворскла" - "Оболонь". Личные встречи

Полтавская и киевская команда провели между собой на официальном уровне 3 матча. Статистика этих противостояний целиком и полностью на стороне "Ворсклы".

Статистика очных поединков:

Победы: 3:0

3:0 Забитые мячи: 7:1

7:1 В среднем голов за матч: 2.33 - 0.33

2.33 - 0.33 Самая большая победа: 3:0

"Ворскла" - "Оболонь". Последние официальные матчи

"Ворскла":

"Оболонь":

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Турнирное положение команд

После двух туров команды Долганского и Иващенко расположились в нижней части турнирной таблицы. "Ворскла" с тремя очками занимает 10-ю позицию, а "Оболонь", имея в своем активе лишь один зачетный балл - 14-е место.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Заря 2 2 0 0 3-1 6 2 Карпаты 2 1 1 0 3-0 4 3 Шахтер 2 1 0 1 5-1 3 4 ФК Александрия 1 1 0 0 2-0 3 5 Полесье 1 1 0 0 1-0 3 6 Рух 1 1 0 0 4-0 3 7 Динамо 1 1 0 0 2-1 3 8 Кривбасс 2 1 0 1 1-3 3 9 ЛНЗ 2 1 0 1 1-2 3 10 Ворскла 2 1 0 1 3-5 3 11 Колос 2 0 2 0 2-2 2 12 Ингулец 2 0 1 1 1-2 1 13 Верес 2 0 1 1 1-2 1 14 Оболонь 2 0 1 1 2-6 1 15 Черноморец 2 0 0 2 0-2 0 16 Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

"Ворскла" - "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Учитывая домашний статус поединка и объективно более сильный на бумаге состав, букмекеры отдают предпочтение именно полтавчанам. К тому же, на стороне "Ворсклы" выступает и ее игровая форма. Оба коллектива уже успели отметиться со знаком "минус", разгромно проиграв. Однако, именно команда Сергея Долганского все же сумела одержать одну победу на старте этой кампании.