Полесье - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024

Из-за переноса матча первого тура против "Руха", старт "Полесья" в УПЛ пришёлся на игру с действующим чемпионом "Шахтёром".
Учитывая два подряд поражения от скромной "Олимпии" в квалификации Лиги конференций, а также то, как "горняки" на выезде расправились с "Ворсклой" (5:0), каких-то ожиданий на житомирский клуб было возложено немного.
Возможно, именно этот фактор и оказал положительное влияние на подопечных Имада Ашура. С такой игрой "Полесья" (особенно это касается первого тайма), которая была показана в воскресенье, команда вполне может претендовать на второй подряд выход в еврокубки.
Сегодня "волки" официально попрощались с Артемом Козаком и Филиппом Будковским. Также к уходу из клуба очень близок Вячеслав Танковский.
Из-за травмы не примет участия в предстоящем поединке Эдуард Сарапия. Впрочем, стоит отметить выход из лазарета получившего зимой тяжёлую травму Бени Макуаны.
Из-за особенностей календаря чемпионата, петровскому клубу предстоит первые пять матчей в чемпионате сыграть в гостях. Встреча с "Полесьем" будет третьей в рамках этого "выездного турне".
Смотрелся "Ингулец" весьма неплохо как для новичка УПЛ. С "Зарей" коллектив Василия Кобина обидно упустил ничью на самых последних минутах, а против "Колоса" так вообще смотрелась более симпатично, чем соперник, и могла рассчитывать на три очка, не подведи её так сильно реализация.
Поединок с "Колосом" также запомнился очень неприятным повреждением Марьяна Мысыка, вследствие которого полузащитник "Ингульца" из-за удара в голову на какое-то время потерял память. По предварительным прогнозам, процесс восстановления футболиста займёт как минимум 10 дней.
По иронии судьбы, незадолго до матча с "Полесьем" к "Ингульцу" присоединился бывший форвард житомирского клуба Сергей Кисленко.
Судя по атакующим показателям обеих команд в начале сезона, ждать обилия голов не стоит. За "Полесье" говорит более высокий индивидуальный уровень игроков и родной стадион, но и "Ингулец" уже успел показать, что не зря вернулся в УПЛ.
Прогнозируем победу "Полесья" (коэф. - 1,71) с форой "Ингульца" (+1,0) с коэф. 1,72.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.