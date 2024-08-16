Полесье - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024

Пятая команда прошлого розыгрыша УПЛ против новичка чемпионата. Докажет ли коллектив Имада Ашура, что победа над "Шахтёром" в стартовом туре не была разовой случайностью?

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"Полесье" – "Ингулец" 15:30

VBET Лига. 3-й тур

17 августа. Житомир. Стадион "Центральный"

Арбитр: Александр Калёнов (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Полесье": последние новости

Из-за переноса матча первого тура против "Руха", старт "Полесья" в УПЛ пришёлся на игру с действующим чемпионом "Шахтёром".

Учитывая два подряд поражения от скромной "Олимпии" в квалификации Лиги конференций, а также то, как "горняки" на выезде расправились с "Ворсклой" (5:0), каких-то ожиданий на житомирский клуб было возложено немного.

Возможно, именно этот фактор и оказал положительное влияние на подопечных Имада Ашура. С такой игрой "Полесья" (особенно это касается первого тайма), которая была показана в воскресенье, команда вполне может претендовать на второй подряд выход в еврокубки.

Сегодня "волки" официально попрощались с Артемом Козаком и Филиппом Будковским. Также к уходу из клуба очень близок Вячеслав Танковский.

Из-за травмы не примет участия в предстоящем поединке Эдуард Сарапия. Впрочем, стоит отметить выход из лазарета получившего зимой тяжёлую травму Бени Макуаны.

Ориентировочный состав: Кудрик – Михайличенко, Виалле, Чоботенко, Тейлор – Бабенко, Кушниренко, Макуана, Таллес, Назаренко - Пайшау.

"Ингулец": последние новости

Из-за особенностей календаря чемпионата, петровскому клубу предстоит первые пять матчей в чемпионате сыграть в гостях. Встреча с "Полесьем" будет третьей в рамках этого "выездного турне".

Смотрелся "Ингулец" весьма неплохо как для новичка УПЛ. С "Зарей" коллектив Василия Кобина обидно упустил ничью на самых последних минутах, а против "Колоса" так вообще смотрелась более симпатично, чем соперник, и могла рассчитывать на три очка, не подведи её так сильно реализация.

Поединок с "Колосом" также запомнился очень неприятным повреждением Марьяна Мысыка, вследствие которого полузащитник "Ингульца" из-за удара в голову на какое-то время потерял память. По предварительным прогнозам, процесс восстановления футболиста займёт как минимум 10 дней.

По иронии судьбы, незадолго до матча с "Полесьем" к "Ингульцу" присоединился бывший форвард житомирского клуба Сергей Кисленко.

Ориентировочный состав: Паламарчук – Дубилей, Малыш, Петько, Шершень, Мельничук – Волохатый, Пятов, Билоцерковец, Богунов - Козак.

"Полесье" - "Ингулец". Последние матчи

"Полесье":

11.08. "Шахтёр" - "Полесье" 0:1 (УПЛ)

01.08. "Полесье" – "Олимпия" 1:2 (квалификация ЛК)

25.07. "Олимпия" - "Полесье" 2:0 (квалификация ЛК)

17.07. "Полесье" – "Эпицентр" 2:2 (ТМ)

10.07. "Верес" - "Полесье" 1:4 (ТМ)

"Ингулец":

10.08. "Колос" - "Ингулец" (УПЛ)

04.08. "Заря" – "Ингулец" 2:1 (УПЛ)

23.07. ЛНЗ – "Ингулец" 0:0 (ТМ)

20.07. "Александрия – "Ингулец" 2:1 (ТМ)

12.07. "Ингулец" – СК "Полтава" 3:2 (ТМ)

Личные встречи

За свою историю команды не провели ни одного очного поединка.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Заря 2 2 0 0 3-1 6 2 Карпаты 2 1 1 0 3-0 4 3 Шахтер 2 1 0 1 5-1 3 4 ФК Александрия 1 1 0 0 2-0 3 5 Полесье 1 1 0 0 1-0 3 6 Кривбасс 2 1 0 1 1-3 3 7 Рух 1 1 0 0 4-0 3 8 Динамо 1 1 0 0 2-1 3 9 Черноморец 3 1 0 2 1-2 3 10 ЛНЗ 2 1 0 1 1-2 3 11 Ворскла 2 1 0 1 3-5 3 12 Колос 3 0 2 1 2-3 2 13 Ингулец 2 0 1 1 1-2 1 14 Верес 2 0 1 1 1-2 1 15 Оболонь 2 0 1 1 2-6 1 16 Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

Ставки и коэффициенты

"Полесье" - "Ингулец". Прогноз от UA-Футбол

Судя по атакующим показателям обеих команд в начале сезона, ждать обилия голов не стоит. За "Полесье" говорит более высокий индивидуальный уровень игроков и родной стадион, но и "Ингулец" уже успел показать, что не зря вернулся в УПЛ.

Прогнозируем победу "Полесья" (коэф. - 1,71) с форой "Ингульца" (+1,0) с коэф. 1,72.