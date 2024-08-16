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Карпаты - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024

Украина

Карпаты - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 17.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Карпаты - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024

Фото: ФК Динамо

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Во Львове сыграют центральный матч третьего тура УПЛ. В последний раз "Карпаты" и "Динамо" в элитном дивизоне встречались еще в октябре 2019 года.

"Карпаты" – "Динамо" 18:00

VBET Лига. 3-й тур

17 августа. Львов. Стадион "Украина"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Содержание

"Карпаты": последние новости

Львовяне довольно успешно начали нынешний сезон. Подопечные Лупашко сыграли вничью с "Вересом" (0:0), а затем довольно неожиданно дома разгромили "Кривбасс" (3:0). "Кривбасс" своими моментами не воспользовался, а хозяева взяли свое. Ключевую роль в том матче сыграл вратарь Александр Кемкин, спасавший в игровых ситуациях, а также отразивший пенальти. С конструктивом в заключительной трети поля у "львов" пока проблемы. Не так много моментов создают львовяне, но в игре с "Кривбассом" определяющим оказалось умение бить издали. Работы у нового тренерского штаба еще много, но уже сейчас можно сказать, что "Карпаты" будут конкурентоспособными и есть все шансы прогрессировать.

Стоит отметить работу Владислава Лупашко, сделавшего удачные замены после игры с "Вересом". В старте вышел Полегенько, Кузика в центре поля заменил Клименко, а Костенко заменил Шах. Футболисты "Карпат" выдержали напор соперника, а затем воспользовались слабыми сторонами подопечных Вернидуба. Следует отметить также вертикальное движение мяча игроков "Карпат". Это то, чего не хватало в матче первого тура. Такая игра позволяет быстрее доставлять мяч в заключительную треть поля. Прогресс стоит отметить, но идеальной эту игру точно нельзя назвать.

Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин – Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко – Альварес, Клименко, Чачуа, Подлепенец, Шах – Невес

"Динамо": последние новости

Киевляне в прошлом туре прогнозируемо обыграли "Верес" (2:1). Однако много вопросов у тренерского штаба осталось к своим подопечным. Футболисты "Динамо" создали целый ряд моментов, но с реализацией были существенные проблемы. Такая расточительность могла сыграть злую шутку с командой и привесты к потере очков. Однако главное достижение для киевлян произошло на этой неделе. "Динамо" на выезде обыграло "Рейнджерс" и вышло в плей-офф Лиги чемпионов. В этом противостоянии подопечные Шовковского надежно сыграли в защите и своими моментами воспользовались на последних минутах. Отметим замены Шовковского, ведь победы принесли Пихаленок и Волошин, которые начинали игру со скамейки запасных.

Прогресс в игре "Динамо" под руководством Шовковского отмечают все. Команда стала играть гораздо увереннее и солиднее. Главное, что на Динамо теперь можно смотреть без слез. За такую ​​команду не стыдно на европейской арене. Безусловно, проблем хватает, но киевляне прогрессируют и выходят на новый уровень.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Пихаленок, Бражко, Кабаев, Шапаренко, Волошин, Ванат

"Карпаты" – "Динамо". Последние матчи команд

"Карпаты"

11.08. "Карпаты" – "Кривбасс" 3:0 (УПЛ)
03.08 "Верес" - "Карпаты" 0:0 (УПЛ)
17.07 "Карпаты" - "Нива" Тернополь 3:3 (контрольный матч матч)
14.07 "Карпаты" - "Буковина" 2:3 (контрольный матч)
10.07 "Карпаты" - "Агробизнес" 1:1 (контральный матч)


"Динамо"

13:08. "Рейнджерс" – "Динамо" 0:2 (ЛЧ)
09.08. "Верес" - "Динамо" 1:2 (УПЛ)
06.08. "Динамо" – "Рейнджерс" 1:1 (ЛЧ)
31.07. "Партизан" – "Динамо" 0:3 (ЛЧ)
23.07. "Динамо" – "Партизан 6:2" (ЛЧ)


Личные встречи

В УПЛ команды сыграли между собой 52 матча: 6 побед "Карпат", 34 победы "Динамо" и 12 ничьих. Последний раз соперники встречались 27 октября 2019 года. Тогда в Киеве игра завершилась вничью 1:1.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Заря Заря 2 2 0 0 3-1 6
2 Карпаты Карпаты 2 1 1 0 3-0 4
3 Шахтер Шахтер 2 1 0 1 5-1 3
4 ФК Александрия ФК Александрия 1 1 0 0 2-0 3
5 Полесье Полесье 1 1 0 0 1-0 3
6 Рух Рух 1 1 0 0 4-0 3
7 Динамо Динамо 1 1 0 0 2-1 3
8 Кривбасс Кривбасс 2 1 0 1 1-3 3
9 ЛНЗ ЛНЗ 2 1 0 1 1-2 3
10 Ворскла Ворскла 2 1 0 1 3-5 3
11 Колос Колос 2 0 2 0 2-2 2
12 Ингулец Ингулец 2 0 1 1 1-2 1
13 Верес Верес 2 0 1 1 1-2 1
14 Оболонь Оболонь 2 0 1 1 2-6 1
15 Черноморец Черноморец 2 0 0 2 0-2 0
16 Левый Берег Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

"Карпаты" – "Динамо". Ставка и коэффициенты

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7.80
4.45
1.44
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"Карпаты" – "Кривбасс". Прогноз от UA-Футбол

Букмекеры не верят в "Карпаты". Однако недооценивать подопечных Лупашко точно не стоит. Не сомневаемся, что тренерский штаб львовян тщательно разберет игру "Динамо" и найдет слабые стороны киевлян. Коллектив Шовковского сейчас на ходу, но легко во Львове гостям не будет. Ожидаем интересного и интригующего противостояния. Прогноз – обе команды забьют (1.88).

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