Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024
Карпаты - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 17.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
Во Львове сыграют центральный матч третьего тура УПЛ. В последний раз "Карпаты" и "Динамо" в элитном дивизоне встречались еще в октябре 2019 года.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
-
"Карпаты" – "Динамо" 18:00
VBET Лига. 3-й тур
17 августа. Львов. Стадион "Украина"
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Карпаты": последние новости
Львовяне довольно успешно начали нынешний сезон. Подопечные Лупашко сыграли вничью с "Вересом" (0:0), а затем довольно неожиданно дома разгромили "Кривбасс" (3:0). "Кривбасс" своими моментами не воспользовался, а хозяева взяли свое. Ключевую роль в том матче сыграл вратарь Александр Кемкин, спасавший в игровых ситуациях, а также отразивший пенальти. С конструктивом в заключительной трети поля у "львов" пока проблемы. Не так много моментов создают львовяне, но в игре с "Кривбассом" определяющим оказалось умение бить издали. Работы у нового тренерского штаба еще много, но уже сейчас можно сказать, что "Карпаты" будут конкурентоспособными и есть все шансы прогрессировать.
Стоит отметить работу Владислава Лупашко, сделавшего удачные замены после игры с "Вересом". В старте вышел Полегенько, Кузика в центре поля заменил Клименко, а Костенко заменил Шах. Футболисты "Карпат" выдержали напор соперника, а затем воспользовались слабыми сторонами подопечных Вернидуба. Следует отметить также вертикальное движение мяча игроков "Карпат". Это то, чего не хватало в матче первого тура. Такая игра позволяет быстрее доставлять мяч в заключительную треть поля. Прогресс стоит отметить, но идеальной эту игру точно нельзя назвать.
Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин – Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко – Альварес, Клименко, Чачуа, Подлепенец, Шах – Невес
"Динамо": последние новости
Киевляне в прошлом туре прогнозируемо обыграли "Верес" (2:1). Однако много вопросов у тренерского штаба осталось к своим подопечным. Футболисты "Динамо" создали целый ряд моментов, но с реализацией были существенные проблемы. Такая расточительность могла сыграть злую шутку с командой и привесты к потере очков. Однако главное достижение для киевлян произошло на этой неделе. "Динамо" на выезде обыграло "Рейнджерс" и вышло в плей-офф Лиги чемпионов. В этом противостоянии подопечные Шовковского надежно сыграли в защите и своими моментами воспользовались на последних минутах. Отметим замены Шовковского, ведь победы принесли Пихаленок и Волошин, которые начинали игру со скамейки запасных.
Прогресс в игре "Динамо" под руководством Шовковского отмечают все. Команда стала играть гораздо увереннее и солиднее. Главное, что на Динамо теперь можно смотреть без слез. За такую команду не стыдно на европейской арене. Безусловно, проблем хватает, но киевляне прогрессируют и выходят на новый уровень.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Пихаленок, Бражко, Кабаев, Шапаренко, Волошин, Ванат
"Карпаты" – "Динамо". Последние матчи команд
"Карпаты"
11.08. "Карпаты" – "Кривбасс" 3:0 (УПЛ)
03.08 "Верес" - "Карпаты" 0:0 (УПЛ)
17.07 "Карпаты" - "Нива" Тернополь 3:3 (контрольный матч матч)
14.07 "Карпаты" - "Буковина" 2:3 (контрольный матч)
10.07 "Карпаты" - "Агробизнес" 1:1 (контральный матч)
"Динамо"
13:08. "Рейнджерс" – "Динамо" 0:2 (ЛЧ)
09.08. "Верес" - "Динамо" 1:2 (УПЛ)
06.08. "Динамо" – "Рейнджерс" 1:1 (ЛЧ)
31.07. "Партизан" – "Динамо" 0:3 (ЛЧ)
23.07. "Динамо" – "Партизан 6:2" (ЛЧ)
Личные встречи
В УПЛ команды сыграли между собой 52 матча: 6 побед "Карпат", 34 победы "Динамо" и 12 ничьих. Последний раз соперники встречались 27 октября 2019 года. Тогда в Киеве игра завершилась вничью 1:1.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Заря
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|2
|Карпаты
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|3
|Шахтер
|2
|1
|0
|1
|5-1
|3
|4
|ФК Александрия
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|Рух
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|7
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|8
|Кривбасс
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|9
|ЛНЗ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|10
|Ворскла
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|11
|Колос
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|12
|Ингулец
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|13
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|14
|Оболонь
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|15
|Черноморец
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|16
|Левый Берег
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
"Карпаты" – "Динамо". Ставка и коэффициенты
"Карпаты" – "Кривбасс". Прогноз от UA-Футбол
Букмекеры не верят в "Карпаты". Однако недооценивать подопечных Лупашко точно не стоит. Не сомневаемся, что тренерский штаб львовян тщательно разберет игру "Динамо" и найдет слабые стороны киевлян. Коллектив Шовковского сейчас на ходу, но легко во Львове гостям не будет. Ожидаем интересного и интригующего противостояния. Прогноз – обе команды забьют (1.88).
Популярное сейчас
- Украинец забил со штрафного на 90+4′ минуте и вывел Академию Пушкаш в следующий раунд квалификации
- Таблица коэффициентов. Польша убегает от Украины, с хорватами темп держим
- Кривбасс вылетел, Динамо недолетело. Все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Европы
- Заря - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Спиваковский: Повезло, что у Зальцбурга травмирован нападающий Конате