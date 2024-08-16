Заря - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024

"Заря" и "Александрия" удачно начали свои выступления в текущем сезоне украинского элитного дивизиона. По сути, у обоих коллективов 100% результат. Тем не менее, луганчане успели уже провести два матча, а "горожане" - лишь один поединок.

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3-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 17-е августа

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Новохатний Владимир

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Заря": последние новости

Начала этот розыгрыш украинского чемпионата "Заря" значительно лучше чем предыдущий. В отличие от двух подряд поражений в прошлом году здесь имеем же две победы в двух первых турах.

Сначала, подопечные Юрия Коваля, благодаря голу Яцика в компенсированное время, дожали "Ингулец" (2:1). А в минувший уик-энд в Одессе единственный гол Герреро принес "Заре" три очка в матче против "Черноморца" Александра Бабича (1:0). Замечательный старт, ничего не скажешь.

По сути, луганчане обеспечили себе положительный результат там, где и должны были это делать. Конечно, если клуб все еще позиционирует себя значительно выше чем статус середняка УПЛ. В это межсезонье "Заря" провела достаточно масштабную чистку состава. И пока, нужно отметить, это работает.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Тронтель, Джордан, Нваэзе, Вантух, Кирюханцев, Башич, Яцик, Мичин, Герреро, Антюх.

"Александрия": последние новости

"Горожане" в первом туре отдыхали - поединок "Динамо" был по известным причинам перенесен. А в предыдущем туре "Александрия" все же стартовала в этой кампании, встретившись на выезде с черкасским ЛНЗ. В итоге, подопечные Руслана Ротаня во втором тайме дважды поразили ворота команды Андреса Карраско и положили три очка себе в копилку.

По сути, это все та же команда Ротаня, как по стилистике, так и по формации. За исключением нескольких персоналий. Из самых знаковых можно выделить подписания Филлипова, Шабанова, Кравченко и Авагимяна. В свою очередь, из тех, кто покинул "Александрию", можно выделить Калитвинцева и Билошевского.

В общем, по первому впечатлению, "Александрия" стала немного сильнее, если сравнивать подбор исполнителей с прошлым сезоном. Однако, делать какие-либо выводы по одному матчу вообще не имеет никакого смысла. Все покажет время. Но сейчас, выглядит интересно.

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Кравченко, Копина, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Ковалец, Шостак, Шулянский, Безерра, Филиппов.

"Заря" - "Александрия". Личные встречи

Луганчане и "горожане" имеют достаточно богатую историю очных противостояний. На официальном уровне в рамках различных украинских турниров команды провели между собой 36 встреч. Еще 6 раз коллективы пересекались в рамках товарищеских игр. Общая статистика с небольшим преимуществом на стороне "Зари".

Статистика очных поединков:

Победы: 18:12

18:12 Забитые мячи: 55:40

55:40 В среднем голов за матч: 1.25 - 0.91

1.25 - 0.91 Самая большая победа: 4:0 - 0:3

"Заря" - "Александрия". Останні офіційні матчі

"Заря":

"Александрия":

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Турнирное положение команд

По состоянию на конец второго тура обе наши команды расположились на вершине турнирной таблицы. "Заря" лидирует в списке, а "Александрия" - замыкает топ-4. Впрочем, придавать этому большое значение точно не стоит, прошло слишком мало матчей и времени...

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Заря 2 2 0 0 3-1 6 2 Карпаты 2 1 1 0 3-0 4 3 Шахтер 2 1 0 1 5-1 3 4 ФК Александрия 1 1 0 0 2-0 3 5 Полесье 1 1 0 0 1-0 3 6 Рух 1 1 0 0 4-0 3 7 Динамо 1 1 0 0 2-1 3 8 Кривбасс 2 1 0 1 1-3 3 9 ЛНЗ 2 1 0 1 1-2 3 10 Ворскла 2 1 0 1 3-5 3 11 Колос 2 0 2 0 2-2 2 12 Ингулец 2 0 1 1 1-2 1 13 Верес 2 0 1 1 1-2 1 14 Оболонь 2 0 1 1 2-6 1 15 Черноморец 2 0 0 2 0-2 0 16 Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

"Заря" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Заря" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Две очень похожие команды. И обе начали ударно эту кампанию, с побед. Однако, учитывая номинально домашние стены, букмекеры отдают определенное предпочтение именно луганчанам. Впрочем, мы видим абсолютно равные шансы обеих сторон на триумф в этой паре. Тем более, коэффициент на ничейный результат в размере 3,40 выглядит вполне симпатично.