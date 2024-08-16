  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Заря - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024

Украина

Заря - Александрия. Прогноз и анонс матча ⋉ 17.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024

fco.com.ua

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" и "Александрия" удачно начали свои выступления в текущем сезоне украинского элитного дивизиона. По сути, у обоих коллективов 100% результат. Тем не менее, луганчане успели уже провести два матча, а "горожане" - лишь один поединок.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
СОДЕРЖАНИЕ

3-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 17-е августа

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Новохатний Владимир

Зоря "Заря" 13:00 "Александрия" ФК Олександрія

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

Зоря "Заря": последние новости

Начала этот розыгрыш украинского чемпионата "Заря" значительно лучше чем предыдущий. В отличие от двух подряд поражений в прошлом году здесь имеем же две победы в двух первых турах.

Сначала, подопечные Юрия Коваля, благодаря голу Яцика в компенсированное время, дожали "Ингулец" (2:1). А в минувший уик-энд в Одессе единственный гол Герреро принес "Заре" три очка в матче против "Черноморца" Александра Бабича (1:0). Замечательный старт, ничего не скажешь.

По сути, луганчане обеспечили себе положительный результат там, где и должны были это делать. Конечно, если клуб все еще позиционирует себя значительно выше чем статус середняка УПЛ. В это межсезонье "Заря" провела достаточно масштабную чистку состава. И пока, нужно отметить, это работает.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Тронтель, Джордан, Нваэзе, Вантух, Кирюханцев, Башич, Яцик, Мичин, Герреро, Антюх.

ФК Олександрія "Александрия": последние новости

"Горожане" в первом туре отдыхали - поединок "Динамо" был по известным причинам перенесен. А в предыдущем туре "Александрия" все же стартовала в этой кампании, встретившись на выезде с черкасским ЛНЗ. В итоге, подопечные Руслана Ротаня во втором тайме дважды поразили ворота команды Андреса Карраско и положили три очка себе в копилку.

По сути, это все та же команда Ротаня, как по стилистике, так и по формации. За исключением нескольких персоналий. Из самых знаковых можно выделить подписания Филлипова, Шабанова, Кравченко и Авагимяна. В свою очередь, из тех, кто покинул "Александрию", можно выделить Калитвинцева и Билошевского.

В общем, по первому впечатлению, "Александрия" стала немного сильнее, если сравнивать подбор исполнителей с прошлым сезоном. Однако, делать какие-либо выводы по одному матчу вообще не имеет никакого смысла. Все покажет время. Но сейчас, выглядит интересно.

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Кравченко, Копина, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Ковалец, Шостак, Шулянский, Безерра, Филиппов.

"Заря" - "Александрия". Личные встречи

Луганчане и "горожане" имеют достаточно богатую историю очных противостояний. На официальном уровне в рамках различных украинских турниров команды провели между собой 36 встреч. Еще 6 раз коллективы пересекались в рамках товарищеских игр. Общая статистика с небольшим преимуществом на стороне "Зари".

Статистика очных поединков:

  • Победы: Зоря 18:12 ФК Олександрія
  • Забитые мячи: Зоря 55:40 ФК Олександрія
  • В среднем голов за матч: Зоря 1.25 - 0.91 ФК Олександрія
  • Самая большая победа: Зоря 4:0 - 0:3 ФК Олександрія

Заря - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024 - изображение 13

"Заря" - "Александрия". Останні офіційні матчі

Зоря "Заря":

Заря - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024 - изображение 15

ФК Олександрія "Александрия":

Заря - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024 - изображение 17

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Турнирное положение команд

По состоянию на конец второго тура обе наши команды расположились на вершине турнирной таблицы. "Заря" лидирует в списке, а "Александрия" - замыкает топ-4. Впрочем, придавать этому большое значение точно не стоит, прошло слишком мало матчей и времени...

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Заря Заря 2 2 0 0 3-1 6
2 Карпаты Карпаты 2 1 1 0 3-0 4
3 Шахтер Шахтер 2 1 0 1 5-1 3
4 ФК Александрия ФК Александрия 1 1 0 0 2-0 3
5 Полесье Полесье 1 1 0 0 1-0 3
6 Рух Рух 1 1 0 0 4-0 3
7 Динамо Динамо 1 1 0 0 2-1 3
8 Кривбасс Кривбасс 2 1 0 1 1-3 3
9 ЛНЗ ЛНЗ 2 1 0 1 1-2 3
10 Ворскла Ворскла 2 1 0 1 3-5 3
11 Колос Колос 2 0 2 0 2-2 2
12 Ингулец Ингулец 2 0 1 1 1-2 1
13 Верес Верес 2 0 1 1 1-2 1
14 Оболонь Оболонь 2 0 1 1 2-6 1
15 Черноморец Черноморец 2 0 0 2 0-2 0
16 Левый Берег Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

"Заря" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

Favbet
2.22
3.40
3.50
Узнать больше

"Заря" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Две очень похожие команды. И обе начали ударно эту кампанию, с побед. Однако, учитывая номинально домашние стены, букмекеры отдают определенное предпочтение именно луганчанам. Впрочем, мы видим абсолютно равные шансы обеих сторон на триумф в этой паре. Тем более, коэффициент на ничейный результат в размере 3,40 выглядит вполне симпатично.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Карпаты - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024
yellow-arrow
Черноморец - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.08.2024
yellow-arrow
Ворскла - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.08.2024
Заря (Луганск) ФК Александрия Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости