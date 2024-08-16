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Заря - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024
Заря - Александрия. Прогноз и анонс матча ⋉ 17.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
fco.com.ua
"Заря" и "Александрия" удачно начали свои выступления в текущем сезоне украинского элитного дивизиона. По сути, у обоих коллективов 100% результат. Тем не менее, луганчане успели уже провести два матча, а "горожане" - лишь один поединок.
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3-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 17-е августа
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Арбитр: Новохатний Владимир
"Заря" 13:00 "Александрия"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Заря": последние новости
Начала этот розыгрыш украинского чемпионата "Заря" значительно лучше чем предыдущий. В отличие от двух подряд поражений в прошлом году здесь имеем же две победы в двух первых турах.
Сначала, подопечные Юрия Коваля, благодаря голу Яцика в компенсированное время, дожали "Ингулец" (2:1). А в минувший уик-энд в Одессе единственный гол Герреро принес "Заре" три очка в матче против "Черноморца" Александра Бабича (1:0). Замечательный старт, ничего не скажешь.
По сути, луганчане обеспечили себе положительный результат там, где и должны были это делать. Конечно, если клуб все еще позиционирует себя значительно выше чем статус середняка УПЛ. В это межсезонье "Заря" провела достаточно масштабную чистку состава. И пока, нужно отметить, это работает.
Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Тронтель, Джордан, Нваэзе, Вантух, Кирюханцев, Башич, Яцик, Мичин, Герреро, Антюх.
"Александрия": последние новости
"Горожане" в первом туре отдыхали - поединок "Динамо" был по известным причинам перенесен. А в предыдущем туре "Александрия" все же стартовала в этой кампании, встретившись на выезде с черкасским ЛНЗ. В итоге, подопечные Руслана Ротаня во втором тайме дважды поразили ворота команды Андреса Карраско и положили три очка себе в копилку.
По сути, это все та же команда Ротаня, как по стилистике, так и по формации. За исключением нескольких персоналий. Из самых знаковых можно выделить подписания Филлипова, Шабанова, Кравченко и Авагимяна. В свою очередь, из тех, кто покинул "Александрию", можно выделить Калитвинцева и Билошевского.
В общем, по первому впечатлению, "Александрия" стала немного сильнее, если сравнивать подбор исполнителей с прошлым сезоном. Однако, делать какие-либо выводы по одному матчу вообще не имеет никакого смысла. Все покажет время. Но сейчас, выглядит интересно.
Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Кравченко, Копина, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Ковалец, Шостак, Шулянский, Безерра, Филиппов.
"Заря" - "Александрия". Личные встречи
Луганчане и "горожане" имеют достаточно богатую историю очных противостояний. На официальном уровне в рамках различных украинских турниров команды провели между собой 36 встреч. Еще 6 раз коллективы пересекались в рамках товарищеских игр. Общая статистика с небольшим преимуществом на стороне "Зари".
Статистика очных поединков:
- Победы: 18:12
- Забитые мячи: 55:40
- В среднем голов за матч: 1.25 - 0.91
- Самая большая победа: 4:0 - 0:3
"Заря" - "Александрия". Останні офіційні матчі
Турнирное положение команд
По состоянию на конец второго тура обе наши команды расположились на вершине турнирной таблицы. "Заря" лидирует в списке, а "Александрия" - замыкает топ-4. Впрочем, придавать этому большое значение точно не стоит, прошло слишком мало матчей и времени...
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Заря
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|2
|Карпаты
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|3
|Шахтер
|2
|1
|0
|1
|5-1
|3
|4
|ФК Александрия
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|Рух
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|7
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|8
|Кривбасс
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|9
|ЛНЗ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|10
|Ворскла
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|11
|Колос
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|12
|Ингулец
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|13
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|14
|Оболонь
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|15
|Черноморец
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|16
|Левый Берег
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
"Заря" - "Александрия". Ставка и коэффициенты
"Заря" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Две очень похожие команды. И обе начали ударно эту кампанию, с побед. Однако, учитывая номинально домашние стены, букмекеры отдают определенное предпочтение именно луганчанам. Впрочем, мы видим абсолютно равные шансы обеих сторон на триумф в этой паре. Тем более, коэффициент на ничейный результат в размере 3,40 выглядит вполне симпатично.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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