Левый Берег - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 августа 2024

На "Арене Левый Берег" местная команда будет принимать "Шахтер". Киевляне впервые в своей истории будут играть против соперника такого уровня. Смогут ли подопечные Первака навязать борьбу "горнякам"?

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"Левый Берег" (Киев) - "Шахтер" (Донецк)

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18 августа, Киевская обл., стадион "Арена Левый Берег", 18:00

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Левый Берег": последние новости

Киевляне не могут занести себе в актив начало нынешнего чемпионата. Два поражения и ни одного забитого мяча по итогам двух туров. Однако, ожидали ли мы другого от команды, которая готовилась к Первой лиге и очень неожиданно даже для себя завоевала право участия в элитном дивизионе? В прошлом туре подопечные Виталия Первака играли даже лучше "Ворсклы" в первой половине встречи, но после перерыва все изменилось. Индивидуальные ошибки не позволили киевлянам зацепиться даже за ничью.

Во вторник "Левый Берег" играл в Кубке Украины против "Кудровки". Тренерский штаб оставил в запасе почти всех основных игроков, а возможность проявить себя получили резервисты. Этим шансом они не воспользовались – поражение 2:3. Отметить можно только нападающего Алексея Литовченко, забившего два гола. С имеющимся кадровым потенциалом "Левому Берегу" будет очень сложно избежать борьбы за выживание. Против "Шахтера" очень сложно будет защитникам и голкиперу, ведь "горняки" постоянно будут давить.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив - Соколов, Якымив, Самар, Сидней - Банада, Дедух, Синица - Галас, Сухоручко, И. Когут

"Шахтер": последние новости

Горняки в первом туре не оставили шансов "Ворскле" (0:5), но неделю назад неожиданно уступили "Полесью". Для "Шахтера" коллектив из Житомира очень неудобный соперник. Подопечные Пушича за три игры не смогли даже гол забить в ворота "Полесья". В матче прошлого тура "горняки" разочаровали собственных болельщиков. Слишком банально и прямолинейно играли чемпионы Украины в заключительной трети поля. Не хватало скорости и нестандартных действий. Лишь в конце встречи давление увеличилось, но Волынец не позволил даже сравнять счет.

Безусловно, потеря трех очков существенна для "Шахтера", поэтому можно не сомневаться, что "горняки" выйдут с желанием реабилитироваться за неудачу. В понедельник "Шахтер" сыграл спарринг против "Мариуполя" и без проблем обыграл подопечных Красноперова - 3:0. Обращаем внимание, что в игре с "Полесьем" повреждение получил Марлон Гомес. У 20-летнего бразильца диагностировали растяжение задней поверхности бедра. В среду, 14 августа, команда провела тренировку на поле спорткомплекса "Святошин".

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Энрике - Степаненко, Бондаренко, Судаков - Педриньо, Сикан, Кевин

Последние матчи команд

"Левый Берег"

"Левый Берег" - "Кудровка" 2:3

"Левый Берег" – "Ворскла" 0:3

"Левый Берег" – ЛНЗ 0:1

"Левый Берег" - "Минай" 3:0

"Левый Берег" – "Металлист 1925" 1:1



"Шахтер"

"Шахтер" – "Мариуполь" 3:0

"Шахтер" - "Полесье" 0:1

"Шахтер" - "Ворскла" 5:0

"Шахтер" – "Динамо" Загреб 2:2

"Шахтер" – "Динамо" Загреб 0:1

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Заря 2 2 0 0 3-1 6 2 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 3 Карпаты 2 1 1 0 3-0 4 4 ФК Александрия 1 1 0 0 2-0 3 5 Полесье 1 1 0 0 1-0 3 6 Кривбасс 2 1 0 1 1-3 3 7 Рух 1 1 0 0 4-0 3 8 Динамо 1 1 0 0 2-1 3 9 Шахтер 2 1 0 1 5-1 3 10 Черноморец 3 1 0 2 1-2 3 11 ЛНЗ 2 1 0 1 1-2 3 12 Колос 3 0 2 1 2-3 2 13 Ингулец 2 0 1 1 1-2 1 14 Верес 2 0 1 1 1-2 1 15 Оболонь 3 0 1 2 2-8 1 16 Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

Факты и цифры

"Левый Берег" два дебютных матча в УПЛ проиграл;

Неделю назад киевляне впервые в УПЛ проиграли с разгромным счетом;

Неделю назад прервалась победная серия "Шахтера" на своем поле в УПЛ, продолжавшаяся 9 игр.

Ставка и коэффициенты

"Левый Берег" - "Шахтер": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Левый Берег" – "Шахтер" от UA-Футбол

Сложно найти интригу в этом противостоянии, ведь будут играть команды разные по классу. Должно произойти чудо, чтобы "горняки" не набрали три очка. Ожидаем уверенную победу подопечных Пушича. "Шахтер" должен реабилитироваться за досадное поражение от "Полесья" в прошлом туре. Прогноз – "Шахтер" выиграет всухую (1.57).