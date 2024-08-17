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ЛНЗ - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 августа 2024
Важный матч для обеих команд
Фото: УПЛ
В матче 3-го тура УПЛ ЛНЗ будет принимать "Рух".
Черкасская команда начала сезон нестабильно. С новым тренером, ЛНЗ сначала обыграл "Левый Берег", а затем проиграл "Александрии". Впрочем, даже без результатов, игра команды оставляла желать лучшего.
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"Рух" первый тур пропускал, а во втором разнес 4:0 "Оболонь". Приятное начало сезона дял команды Пономарева.
Что ж, будем разбираться, с чем команды подходят к очному матчу.
ЛНЗ (Черкассы) – "Рух" (Львов)
VBET Лига. 3-й тур
18 августа, Черкассы, стадион "Черкассы Арена", 15:30
Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
ЛНЗ, последние новости:
ЛНЗ скомкано начал сезон. Летом у команды сменился тренер, произошла и некоторая ротация игроков, но пока что игра команды при Карраско выглядит несбалансированной. Возможно, так оно и должно быть после смены тренера, но болельщиков команды такие отговорки навряд ли должны радовать.
В первом туре черкащане не без проблем, но все-таки обыграли "Левый Берег" 2:1, а во втором – проиграли "Александрии" 0:2.
Интересно, что волею календаря, три первых тура ЛНЗ проводит на своем стадионе. И это, как оказалось, еще одна проблема. На газон "Черкассы Арены" после матчей нарекали не только гости, но и тренерский штаб с игроками ЛНЗ. Дошло до того, что в сети появилась информация, что руководство клуба даже задумалось о замене газона. Оно конечно, решение хорошей, если оно будет воплощено в жизнь, но как всегда у нас, такие вещи происходят уже после того, как "петух клюнет", а не в межсезонье.
В остальном же – в ЛНЗ все стабильно. Команда играет, команда готовятся, появляются трансферные слухи о возможных новичках. Все как надо.
Что ж, будет интересно посмотреть на черкащан в матче против "Руха" - на данный момент пока что самого сильного соперника ЛНЗ в этом сезоне. Главное, чтобы газон не помешал командам показать игру, хотя уже сейчас можно заверить, что нарекания к нему будут.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Пасич, Яшари, Ангелов, Тилль, Олейник, Эйнел, Ассинор
"Рух", последние новости:
"Рух" свой матч 1-го тура пропускал, а вот во втором уверенно вынес 4:0 "Оболонь". Не сказать, что львовяне превосходили "пивоваров" именно с таким счетом, но команда Пономарева выглядела уверенно, забила два гола, после чего соперник рассыпался.
В целом же, летнее межсезонье прошло для "Руха" спокойно. Все та же команда, с точечным усилением в виде Краснопира, все тот же тренер, все та же, если судить по старту сезона, игра.
На неделе также покинул команду Таллес Бренер, который отправился в аренду в Японию, но это потеря не выглядит для команды критической.
В целом же, игра "руховцев" с прошлого сезона не сильно поменялась, но это не особо будет радовать соперников. Физика, прессинг, сыгранность, качественные исполнители. Против такой команды всегда тяжело играть, тем более на старте сезона, и тем более пока что не очень понятному ЛНЗ с новым тренером.
"ЛНЗ это интересный и сложный соперник. Летом черкасцы очень хорошо поработали на трансферном рынке: у них много качественных новых футболистов, в том числе легионеров. В предыдущем чемпионате нам было неудобно играть против ЛНЗ. Сейчас команда демонстрирует другой футбол, но мы ожидаем серьезного матча.
Я считаю, что игроки "Движения" хорошо физически подготовлены. И все же многое зависит и от соперников – насколько оппоненты подготовлены, оказывающие сопротивление. Сейчас важен результат и для этого нужно, чтобы команда интенсивно играла весь матч и мы стремимся к этому", - говорил пред матчем главный тренер руховцев Виталий Пономарев.
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Лях, Холод, Дидык, Роман, Федор, Пидгурский, Притула, Рунич, Квасница, Краснопир
Турнирная таблица
В турнирную таблицу заглядывать рано, но исходные данные мы дать обязаны. У "Руха" пока что одна сыгранная игра и три набарвнных очка.
У ЛНЗ три набранных очка в двух матчах.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Заря
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|2
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|3
|Карпаты
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|4
|ФК Александрия
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|Кривбасс
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|7
|Рух
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|8
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|9
|Шахтер
|2
|1
|0
|1
|5-1
|3
|10
|Черноморец
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|11
|ЛНЗ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|12
|Колос
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|13
|Ингулец
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|14
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15
|Оболонь
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|16
|Левый Берег
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
Последние матчи
В шести последних матчах у ЛНЗ 3 победы, 1 ничья и 2 поражения при разнице мячей 6:7.
- "Колос" - ЛНЗ 1:2
- ЛНЗ - "Ингулец" 0:0
- "Оболонь" - ЛНЗ 2:0
- ЛНЗ - "Александрия" 2:1
- ЛНЗ - "Левый Берег" 2:1
- ЛНЗ - "Александрия" 0:2
"Рух" в последних шести матчах добыл 3 победы и 3 матча проиграл с разницей мячей 10:6.
- "Рух" – "Осиек" 1:3
- "Рух" – "Лутон Таун" 0:1
- "Рух" – "Сабах" 1:2
- "Рух" – "Хартберг" 2:0
- "Рух" – "Агробизнес" 2:0
- "Оболонь" - "Рух" 0:4
ЛНЗ - "Рух": ставки и коэффициенты
Прогноз на матч ЛНЗ - "Рух" от UA-Футбол
Интересно, что букмекеры дают примерно равные коэффициенты на победу каждой из команд.
Но нам все-таки кажется, что "Рух" выглядит как минимум солиднее на старте сезона и является скрытым фаворитом.
Главное, чтобы поле не помешало командам.
Нам кажется, что "Рух" точно не проиграет ЛНЗ, тем более что коэффициент на такой исход вполне приемлемый.
Прогноз UA-Футбол: Х2 за 1.48
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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