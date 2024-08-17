ЛНЗ - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 августа 2024

В матче 3-го тура УПЛ ЛНЗ будет принимать "Рух".

Черкасская команда начала сезон нестабильно. С новым тренером, ЛНЗ сначала обыграл "Левый Берег", а затем проиграл "Александрии". Впрочем, даже без результатов, игра команды оставляла желать лучшего.

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"Рух" первый тур пропускал, а во втором разнес 4:0 "Оболонь". Приятное начало сезона дял команды Пономарева.

Что ж, будем разбираться, с чем команды подходят к очному матчу.

ЛНЗ (Черкассы) – "Рух" (Львов)

VBET Лига. 3-й тур

18 августа, Черкассы, стадион "Черкассы Арена", 15:30

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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ЛНЗ, последние новости:

ЛНЗ скомкано начал сезон. Летом у команды сменился тренер, произошла и некоторая ротация игроков, но пока что игра команды при Карраско выглядит несбалансированной. Возможно, так оно и должно быть после смены тренера, но болельщиков команды такие отговорки навряд ли должны радовать.

В первом туре черкащане не без проблем, но все-таки обыграли "Левый Берег" 2:1, а во втором – проиграли "Александрии" 0:2.

Интересно, что волею календаря, три первых тура ЛНЗ проводит на своем стадионе. И это, как оказалось, еще одна проблема. На газон "Черкассы Арены" после матчей нарекали не только гости, но и тренерский штаб с игроками ЛНЗ. Дошло до того, что в сети появилась информация, что руководство клуба даже задумалось о замене газона. Оно конечно, решение хорошей, если оно будет воплощено в жизнь, но как всегда у нас, такие вещи происходят уже после того, как "петух клюнет", а не в межсезонье.

В остальном же – в ЛНЗ все стабильно. Команда играет, команда готовятся, появляются трансферные слухи о возможных новичках. Все как надо.

Что ж, будет интересно посмотреть на черкащан в матче против "Руха" - на данный момент пока что самого сильного соперника ЛНЗ в этом сезоне. Главное, чтобы газон не помешал командам показать игру, хотя уже сейчас можно заверить, что нарекания к нему будут.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Пасич, Яшари, Ангелов, Тилль, Олейник, Эйнел, Ассинор

"Рух", последние новости:

"Рух" свой матч 1-го тура пропускал, а вот во втором уверенно вынес 4:0 "Оболонь". Не сказать, что львовяне превосходили "пивоваров" именно с таким счетом, но команда Пономарева выглядела уверенно, забила два гола, после чего соперник рассыпался.

В целом же, летнее межсезонье прошло для "Руха" спокойно. Все та же команда, с точечным усилением в виде Краснопира, все тот же тренер, все та же, если судить по старту сезона, игра.

На неделе также покинул команду Таллес Бренер, который отправился в аренду в Японию, но это потеря не выглядит для команды критической.

В целом же, игра "руховцев" с прошлого сезона не сильно поменялась, но это не особо будет радовать соперников. Физика, прессинг, сыгранность, качественные исполнители. Против такой команды всегда тяжело играть, тем более на старте сезона, и тем более пока что не очень понятному ЛНЗ с новым тренером.

"ЛНЗ это интересный и сложный соперник. Летом черкасцы очень хорошо поработали на трансферном рынке: у них много качественных новых футболистов, в том числе легионеров. В предыдущем чемпионате нам было неудобно играть против ЛНЗ. Сейчас команда демонстрирует другой футбол, но мы ожидаем серьезного матча. Я считаю, что игроки "Движения" хорошо физически подготовлены. И все же многое зависит и от соперников – насколько оппоненты подготовлены, оказывающие сопротивление. Сейчас важен результат и для этого нужно, чтобы команда интенсивно играла весь матч и мы стремимся к этому", - говорил пред матчем главный тренер руховцев Виталий Пономарев.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Лях, Холод, Дидык, Роман, Федор, Пидгурский, Притула, Рунич, Квасница, Краснопир

Турнирная таблица

В турнирную таблицу заглядывать рано, но исходные данные мы дать обязаны. У "Руха" пока что одна сыгранная игра и три набарвнных очка.

У ЛНЗ три набранных очка в двух матчах.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Заря 2 2 0 0 3-1 6 2 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 3 Карпаты 2 1 1 0 3-0 4 4 ФК Александрия 1 1 0 0 2-0 3 5 Полесье 1 1 0 0 1-0 3 6 Кривбасс 2 1 0 1 1-3 3 7 Рух 1 1 0 0 4-0 3 8 Динамо 1 1 0 0 2-1 3 9 Шахтер 2 1 0 1 5-1 3 10 Черноморец 3 1 0 2 1-2 3 11 ЛНЗ 2 1 0 1 1-2 3 12 Колос 3 0 2 1 2-3 2 13 Ингулец 2 0 1 1 1-2 1 14 Верес 2 0 1 1 1-2 1 15 Оболонь 3 0 1 2 2-8 1 16 Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

Последние матчи

В шести последних матчах у ЛНЗ 3 победы, 1 ничья и 2 поражения при разнице мячей 6:7.

"Колос" - ЛНЗ 1:2

ЛНЗ - "Ингулец" 0:0

"Оболонь" - ЛНЗ 2:0

ЛНЗ - "Александрия" 2:1

ЛНЗ - "Левый Берег" 2:1

ЛНЗ - "Александрия" 0:2

"Рух" в последних шести матчах добыл 3 победы и 3 матча проиграл с разницей мячей 10:6.

"Рух" – "Осиек" 1:3

"Рух" – "Лутон Таун" 0:1

"Рух" – "Сабах" 1:2

"Рух" – "Хартберг" 2:0

"Рух" – "Агробизнес" 2:0

"Оболонь" - "Рух" 0:4

ЛНЗ - "Рух": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ЛНЗ - "Рух" от UA-Футбол

Интересно, что букмекеры дают примерно равные коэффициенты на победу каждой из команд.

Но нам все-таки кажется, что "Рух" выглядит как минимум солиднее на старте сезона и является скрытым фаворитом.

Главное, чтобы поле не помешало командам.

Нам кажется, что "Рух" точно не проиграет ЛНЗ, тем более что коэффициент на такой исход вполне приемлемый.

Прогноз UA-Футбол: Х2 за 1.48

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.