Верес - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.08.2024

Обе команды находятся в определенном моральном упадке. Особенно, это касается подопечных Юрия Вернидуба. "Кривбассс" имеет серию из трех поражений подряд во всех турнирах. Да и "Верес", пока что, набрал лишь один зачетный балл в этом сезоне УПЛ. Этот матч - хороший шанс для обоих коллективов исправить ситуацию, поднять боевой дух и вернуть веру в собственные силы.

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3-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 18-е августа

Ровно, арена "Авангард"

Арбитр: Балакин Николай

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Верес": последние новости

"Верес" в первых двух турах продемонстрировал то, благодаря чему мы его и знаем. Бойцовские качества и характер - это все есть у ровенского коллектива. Местами этого хватает, как против тех же львовских "Карпат" (0:0). В других случаях, как вот в поединке с динамовцами - одного желания и везения мало. Все же, класс есть класс.

В это трансферное окно ровенчане провели довольно масштабную чистку своего ростера, которая полностью и абсолютно состояла из сделок свободных агентов - как на выход, так и на вход. Однако, стал ли от этого "Верес" сильнее... Пока, большой вопрос. На данном этапе, кажется так, что народный клуб снова будет вести борьбу за выживание, иногда покусывая команды из верхней части турнирной таблицы.

В любом случае, есть прекрасная возможность при собственных болельщиках доказать обратное. Тем более, когда в соперниках будет хоть и более статусный по общему уровню, но в некотором смысле обескровленный "Кривбасс".

Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь, Протасевич, Мельник, Гончаренко, Вовченко, В. Шарай, Клец, Яго Сикейра, Дахновский, Степанюк, Мрвальевич.

"Кривбасс": последние новости

Криворожская команда находится в определенной ментальной яме. После минимальной победы в родных стенах над разобранным одесским "Черноморцем" на самом старте этого сезона подопечных Юрия Вернидуба преследуют одни поражения.

Если два проигрыша от "Виктории" на евроарене можно списать на недостаток опыта выступлений в матчах такого ранга, то фиаско во Львове от "Карпат" трудно как-то описать. При этом, криворожане много создали в поединке против "львов", но не сумели абсолютно ничего реализовать и допустили много ошибок в обороне.

Впрочем, кажется, что это лишь определенное стечение обстоятельств. Поскольку, это все еще тот самый крепкий "Кривбасс". Криворожский клуб в это межсезонье по сути потерял только Бескоровайного и провел несколько точечных усилений. Да и выступления в еврокубках - это что-то всегда экзотическое для украинских команд. Особенно, не в контексте наших мастодонтов: донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

"Кривбасс" имеет запас прочности и очевидно солидный кадровый потенциал по меркам УПЛ. Поэтому, если криворожане все еще декларируют себе максимально высокие задачи, очевидный аутсайдер и соперник в лице ровенского "Вереса" не должен создавать вам проблем.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник, Бизимана, Микитишин, Твердохлеб, Вакулко, Кузык, Аду.

"Верес" - "Кривбасс". Личные встречи

Как ни странно, но ровенчане и криворожане имеют практически равную статистику очных выступлений. Если не учитывать частичный "оверперформанс" "Кривбасса" в прошлом сезоне, то и вообще был бы паритет.

Статистика очных поединков:

Победы: 4:6

4:6 Забитые мячи: 13:16

13:16 В среднем голов за матч: 1.00 - 1.23

1.00 - 1.23 Самая большая победа: 3:1 - 1:3

"Верес" - "Кривбасс". Последние официальные матчи

"Верес":

"Кривбасс":

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Турнирное положение команд

Как уже было упомянуто выше, за первые два тура украинского первенства сезона 2024/25 "Верес" и "Кривбасс" набрали по одному и три зачетных очка, соответственно.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 2 2 0 0 4-1 6 2 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 3 Заря 3 2 0 1 4-3 6 4 Карпаты 2 1 1 0 3-0 4 5 Полесье 1 1 0 0 1-0 3 6 Кривбасс 2 1 0 1 1-3 3 7 Рух 1 1 0 0 4-0 3 8 Динамо 1 1 0 0 2-1 3 9 ЛНЗ 2 1 0 1 1-2 3 10 Шахтер 2 1 0 1 5-1 3 11 Черноморец 3 1 0 2 1-2 3 12 Колос 3 0 2 1 2-3 2 13 Ингулец 2 0 1 1 1-2 1 14 Верес 2 0 1 1 1-2 1 15 Оболонь 3 0 1 2 2-8 1 16 Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

"Верес" - "Кривбасс". Ставка и коэффициенты

"Верес" - "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Вполне закономерно, что даже несмотря на черную полосу криворожан в последних матчах и гостевой статус этого поединка, букмекеры отдают явное предпочтение именно команде Юрия Вернидуба. Не можем не согласиться - по подбору исполнителей "Кривбасс" выглядит значительно солиднее. Эта встреча должна стать толчком для бронзового призера для выхода из ментальной ямы. Однако, как уже показал "Верес" в игре против "Динамо", просто на стадионе "Авангард" точно не будет.