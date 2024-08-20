Колос - Оболонь. Анонс и прогноз Кубка Украины на 21.08.2024

В матче третьего предварительного этапа Кубка Украины в Ковалевке местный "Колос" будет принимать киевскую "Оболонь". Ожидаем интересное и бескомпромиссное противостояние двух представителей УПЛ.

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Кубок Украины. Сезон 2024/25. Третий предварительный этап

21.08.2024. 17:00. "Колос". Ковалевка

"Колос" - "Оболонь"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Колос": последние новости

Коллектив из Ковалевки в нынешнем сезоне еще не побеждал. В первых турах УПЛ сыграли 2 ничьи - с "Оболонью" и "Ингульцом". На выходных подопечные Поздеева минимально уступили "Черноморцу". В этом матче футболисты "Колоса" разочаровали своей игрой в атаке. В заключительной трети поля мало что получалось у клуба из Ковалевки. По завершению прошлого сезона "Колос" по разным причинам покинули Фесюн, Гончаренко, Богданов, Милько, Тотовицкий и Рангел. Возможно, эти потери сказываются, но на сборах подопечные Поздеева смотрелись довольно неплохо – всего одно поражение за девять спаррингов.

Во втором тайме против "Черноморца" футболисты "Колоса" удивили. Удивили бесхарактерностью и отсутствием желания побеждать. Не было заметно за счет чего команда хочет отыграться. К тому же, с игровой дисциплиной были проблемы. Среди позитива можно отметить разве что выход молодого полузащитника Гусола, освежившего атаку "Колоса".

"Оболонь": последние новости

Пивовары не могут занести себе в актив старт нынешнего сезона УПЛ. Два поражения и одна ничья как раз с "Колосом" в стартовом туре. Большие проблемы с защитой у подопечных Иващенко. "Оболонь" за три игры в УПЛ пропустила аж восемь мячей. К самоотдаче и бойцовским качествам вопросов нет. Однако нужен еще и класс, и определенный уровень индивидуального мастерства. В заключительной трети поля слишком прямолинейно играют "пивовары". Безусловно, с кадровым потенциалом не все так хорошо в "Оболони". Потеря Игоря Краснопира не могла не сказаться на игре киевлян в атаке. В большинстве матчей заметно, что киевлянам в атаке не хватает нестандартных действий. К тому же много ошибались подопечные Иващенко в простых ситуациях.

После матча с "Ворсклой" Иващенко много говорил о судействе. Безусловно, арбитры ошибаются, но все же следует анализировать игру своей команды. Если киевляне не достигнут прогресса в игре, то снова будут бороться за выживание.

Последние матчи команд

"Колос"

"Черноморец" - "Колос" 1:0

"Колос" - "Ингулец" 0:0

"Оболонь" – "Колос" 2:2

"Колос" - ЛНЗ 1:2

"Колос" - "Диназ" 3:0

"Оболонь"

"Ворскла" - "Оболонь" 2:0

"Оболонь" – "Рух" 0:4

"Оболонь" – "Колос" 2:2

"Оболонь" - "Верес" 5:2

"Оболонь" – "Чернигов" 2:1

Личные встречи

Команды между собой сыграли 15 матчей: восемь побед "Колоса", две победы "Оболони" и пять ничьих. В последний раз команды играли в начале августа. Противостояние на "Оболонь Арене" завершилось вничью 2:2.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч "Колос" – "Оболонь" от UA-Футбол

Сложно определить фаворита этого противостояния, ведь оба коллектива находятся не в лучшей форме. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, но легко им точно не будет. Свои бойцовские качества "пивовары" точно продемонстрируют. На большое количество голов не рассчитываем. Прогноз – тотал меньше 2.5 (1.53).