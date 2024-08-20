Карпаты – Черноморец. Анонс и прогноз Кубка Украины на 21.08.2024

Встреча двух клубов УПЛ ожидает болельщиков во Львове в 1/32 финала Кубка Украины. Местные "Карпаты" будут принимать одесский "Черноморец".

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Кубок Украины. Сезон 2024/25. Третий предварительный этап

21.08.2024. 18:00. "Украина". Львов

"Карпаты" - "Черноморец"

"Карпаты": последние новости

Львовяне в субботу впервые за три тура проиграли в новом сезоне УПЛ. Однако стыдно за поражение от "Динамо" точно не должно быть. Подопечные Лупашко уже на 45-й секунде открыли счет, но затем пропустили три мяча и уступили. Отметим, что при счете 1:2 "Карпаты" имели несколько моментов, чтобы сравнять счет, но забить не смогли. Эта игра продемонстрировала, что "львы" постепенно выходят на новый уровень. Львовяне показали, что могут быть гибкими и способны доминировать на поле даже в матче с лидером. "Карпаты" держали удар и в моменты давления соперника не рассыпались.

Стоит отметить Олега Очеретько, который играл достаточно агрессивного в игре против мяча и находившего пространство между линиями соперника в позиционных атаках. Это существенное усиление для "Карпат". К тому же достаточно ярко во втором тайме проявил себя 21-летний бразилец Стенио. Со временем эти "Карпаты" еще серьезно заявят о себе на всю Украину.

"Черноморец": последние новости

В предыдущем туре УПЛ подопечные Бабича впервые в сезоне забили и победили. Одесситы дома минимально переиграли "Колос". Безусловно, такой результат придаст обновленному коллективу уверенность в своих силах. После двух подряд поражений эти три очка очень важны. К тому же удалось даже не пропустить. Александр Бабич сейчас в первую очередь основной акцент делает на надежной игре в защите, но постепенно начинает что-то получатся и в атаке. Во втором тайме матча с "Колосом" одесситы были не прочь играть на сохранение счета, но в случае чего могли и попытаться забить во второй раз.

Безусловно, в игре одесситов еще ряд слабых мест, но постепенно ощущается прогресс. "Победа есть – и это самое главное в настоящее время. После двух подряд поражений хотели завоевать очки, поэтому рад, что удалось. Игра была тяжелой, ведь мы играли против крепкого соперника. Моменты были как у "Колоса", так и у нас. Но мы использовали свой момент, - отметил Бабич после матча с "Колосом".

Последние матчи команд

"Карпаты"

17.08. "Карпаты" - "Динамо" 1:3

11.08. "Карпаты" – "Кривбасс" 3:0 (УПЛ)

03.08 "Верес" - "Карпаты" 0:0 (УПЛ)

17.07 "Карпаты" - "Нива" Тернополь 3:3 (контрольный матч)

14.07 "Карпаты" - "Буковина" 2:3 (контрольный матч)

"Черноморец"

16.08. "Черноморец" - "Колос" 1:0 (УПЛ)

10.06. "Черноморец" – "Заря" 0:1 (УПЛ)

03.08. "Кривбасс" – "Черноморец" 1:0 (УПЛ)

27.07. "Черноморец" - "Александрия" 0:2 (спарринг)

19.07. "Черноморец" – "Мариуполь" 2:1 (спарринг)

Личные встречи

За всю историю команды сыграли между собой 73 матча: 20 побед "Карпат", 25 побед "Черноморца" и 28 ничьих. В последний раз соперники встречались пять лет назад. Тогда "Черноморец" в УПЛ победил "Карпаты" – 3:1.

"Карпаты" – "Черноморец". Ставка и коэффициенты

"Карпаты" – "Черноморец". Прогноз от UA-Футбол

Букмекеры считают фаворитом противостояния хозяев. С этим можно согласиться, ведь "Карпаты" сейчас смотрятся мощнее. Львовяне смогли навязать борьбу "Динамо" и имеют все шансы пройти дальше в Кубке. Безусловно, Лупашко может произвести существенную ротацию, но на данный момент "Карпаты" все же играют лучше. Прогноз – победа "Карпат" (1.65).