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Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.08.2024

Украина

Александрия - Шахтер. Прогноз и анонс матча ⋉ 24.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.08.2024

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидеры таблицы, команды с атакующей стилистикой с двумя победами в своем активе - идеальная пара для старта очередного тура УПЛ. В субботу донецкий "Шахтер" под руководством Марино Пушича приедет в гости к "Александрии" Руслана Ротаня.

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СОДЕРЖАНИЕ

4-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 24-е августа

Александрия, КСК "Ника"

Арбитр: Романов Виталий

ФК Олександрія "Александрия" 13:00 "Шахтер" Шахтар

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

ФК Олександрія "Александрия": последние новости

У "Александрии", и в частности у Руслана Ротаня, все хорошо. "Горожане" удачно начали этот сезон, одержав сразу две гостевые победы. Команда из одноименного города уверенно и спокойно обыграла черкасский ЛНЗ Андреса Карраско (2:0) и хоть и не без проблем, но обыграла луганскую "Зарю" Юрия Коваля (2:1).

Для капитана Кирилла Ковальца, который красивым ударом со штрафного удвоил счет в той встрече, этот матч стал юбилейным, а именно 200-м в рамках украинского элитного дивизиона. Кроме того, и вполне заслуженно, Руслан Петрович был признан лучшим тренером тура по версии УПЛ.

А уже после самого матча стало известно, что "Александрия" в конце концов на правах свободного агента отпустила своего блудного сына Артура Авагимяна и выиграла конкуренцию у криворожского "Кривбасса" за бывшего лидера "Полесья" Артема Козака. Очень качественное приобретение, которое точно усилит "горожан".

Пока, как было сказано выше, у "Александрии" практически все получается, как по игре, и тем более по результатам. Однако, теперь "горожан" ожидает спарринг с самим чемпионом. И вот это уже будет настоящая проверка запаса прочности этой "Александрии".

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Копина, Кравченко, Шостак, Калюжный, Ковалец, Шулянский, Филиппов, Безерра.

Шахтар "Шахтер": последние новости

"Горняки" пока только набирают игровые кондиции и вкатываются в текущий сезон. Так, стартовал "Шахтер" в этой кампании украинского первенства мощно, сокрушив на выезде полтавскую "Ворсклу" - команда Сергея Долгангского пропустила сразу 5 мячей. Впрочем, далее от донецкого коллектива последовали две максимально блеклые игры.

Сначала, действующий чемпион ничего не сумел предложить житомирскому "Полесью". Судьбу той встречи решил единственный гол Чоботенко на экваторе первого тайма. А в предыдущем туре, "Шахтер" все-таки победил, хоть и выглядел очень неоднозначно.

По сути подопечные Марино Пушича не сумели порадовать игрой своего наставника в его день рождения и 90 минут кружили вокруг штрафной зоны новичка УПЛ в лице "Левого Берега, и не могли конвертировать свое преимущество во владении в голевые моменты. В итоге, три очка в том матче "горнякам" принесло индивидуальное действие Педрийньо. Бразилец прорвался по левому флангу и выкатил на пустые ворота Сикану. Не очень солидно, особенно учитывая статусы и силу команд.

Сам же нидерландский специалист боснийского происхождения даже сумел найти в выступлении своих футболистов позитив.

"В первом тайме мы несколько медленно работали с мячом и в целом медленно осуществляли все атакующие действия. Нам удалось исправить это во второй половине встречи, и, как вы могли заметить, впоследствии это переросло в значительно большее количество моментов. Вообще в такой игре достаточно реализовать один момент, и тогда, как вы знаете, соперник может раскрываться, а у нас появляется гораздо больше свободного пространства.

Конечно, сегодня было сложно играть из-за стилистики нашего оппонента - из-за их низкого блока и плотного нахождения игроков на поле. Это тоже несколько сковывало наш привычный стиль игры. Как я отметил ранее, в первом тайме нам не хватало скорости и реакции на события, происходившие на поле, однако я искренне рад, что моя команда сумела исправить это положение уже во втором тайме. Еще раз отмечу, что после перерыва мы значительно улучшили наш стиль, особенно в поиске свободного пространства и в большей раскованности игры", - поделился мыслями Пушич после поединка с "аистами".

Хочется верить, что у тренера "Шахтера" все и вправду под контролем, потому что скоро уже Лига чемпионов. И там в соперниках будут не "Ворскла" и "Левый Берег", при всем уважении к этим командам.

Ориентировочный состав "Шахтеря": Ризнык, Азаров, Франьич, Бондарь, Конопля, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Кевин, Сикан, Педриньо.

"Александрия" - "Шахтер". Личные встречи

Закономерно и абсолютно ожидаемо, что "горняки" имеют тотальное преимущество над "горожанами" в контексте личных противостояний. При этом, в последнее время "Александрия" сумела подстроиться под стиль "Шахтеря" и добыла три ничьи в четырех поединках.

Статистика очных поединков:

  • Победы: ФК Олександрія 3:25 Шахтар
  • Забитые мячи: ФК Олександрія 30:66 Шахтар
  • В среднем голов за матч: ФК Олександрія 0.86 - 1.89 Шахтар
  • Самая большая победа: ФК Олександрія 2:0 - 5:0 Шахтар

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"Александрия" - "Шахтер". Последние официальные матчи

ФК Олександрія "Александрия":

Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.08.2024 - изображение 15

Шахтар "Шахтер":

Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.08.2024 - изображение 17

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Турнирное положение команд

Сейчас "горожане" и "горняки" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины. У обеих команд по две победы и по шесть зачетных баллов. Однако, подопечные Руслана Ротаня провели на один поединок меньше.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 ФК Александрия ФК Александрия 2 2 0 0 4-1 6
2 Шахтер Шахтер 3 2 0 1 6-1 6
3 Динамо Динамо 2 2 0 0 5-2 6
4 Кривбасс Кривбасс 3 2 0 1 3-3 6
5 Заря Заря 3 2 0 1 4-3 6
6 ЛНЗ ЛНЗ 3 2 0 1 4-3 6
7 Ворскла Ворскла 3 2 0 1 5-5 6
8 Карпаты Карпаты 3 1 1 1 4-3 4
9 Полесье Полесье 2 1 1 0 2-1 4
10 Рух Рух 2 1 0 1 5-3 3
11 Черноморец Черноморец 3 1 0 2 1-2 3
12 Колос Колос 3 0 2 1 2-3 2
13 Ингулец Ингулец 3 0 2 1 2-3 2
14 Верес Верес 3 0 1 2 1-4 1
15 Оболонь Оболонь 3 0 1 2 2-8 1
16 Левый Берег Левый Берег 3 0 0 3 0-5 0

"Александрия" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты

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"Александрия" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Без сюрпризов, именно действующий чемпион является фаворитом этого противостояния. При этом в пользу "горожан" говорит домашний статус поединка и их хорошая текущая игровая форма. "Горняки" должны переигрывать команду Руслана Ротаня. Впрочем, поставим на то, что оба коллектива сумеют отличиться забитыми мячами.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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