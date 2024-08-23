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Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.08.2024
Александрия - Шахтер. Прогноз и анонс матча ⋉ 24.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Лидеры таблицы, команды с атакующей стилистикой с двумя победами в своем активе - идеальная пара для старта очередного тура УПЛ. В субботу донецкий "Шахтер" под руководством Марино Пушича приедет в гости к "Александрии" Руслана Ротаня.
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- "Александрия" 13:00 "Шахтер"
- "Александрия": последние новости
- "Шахтер": последние новости
- "Александрия" - "Шахтер". Личные встречи
- "Александрия" - "Шахтер". Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Александрия" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты
- "Александрия" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол
4-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 24-е августа
Александрия, КСК "Ника"
Арбитр: Романов Виталий
"Александрия" 13:00 "Шахтер"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Александрия": последние новости
У "Александрии", и в частности у Руслана Ротаня, все хорошо. "Горожане" удачно начали этот сезон, одержав сразу две гостевые победы. Команда из одноименного города уверенно и спокойно обыграла черкасский ЛНЗ Андреса Карраско (2:0) и хоть и не без проблем, но обыграла луганскую "Зарю" Юрия Коваля (2:1).
Для капитана Кирилла Ковальца, который красивым ударом со штрафного удвоил счет в той встрече, этот матч стал юбилейным, а именно 200-м в рамках украинского элитного дивизиона. Кроме того, и вполне заслуженно, Руслан Петрович был признан лучшим тренером тура по версии УПЛ.
А уже после самого матча стало известно, что "Александрия" в конце концов на правах свободного агента отпустила своего блудного сына Артура Авагимяна и выиграла конкуренцию у криворожского "Кривбасса" за бывшего лидера "Полесья" Артема Козака. Очень качественное приобретение, которое точно усилит "горожан".
Пока, как было сказано выше, у "Александрии" практически все получается, как по игре, и тем более по результатам. Однако, теперь "горожан" ожидает спарринг с самим чемпионом. И вот это уже будет настоящая проверка запаса прочности этой "Александрии".
Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Копина, Кравченко, Шостак, Калюжный, Ковалец, Шулянский, Филиппов, Безерра.
"Шахтер": последние новости
"Горняки" пока только набирают игровые кондиции и вкатываются в текущий сезон. Так, стартовал "Шахтер" в этой кампании украинского первенства мощно, сокрушив на выезде полтавскую "Ворсклу" - команда Сергея Долгангского пропустила сразу 5 мячей. Впрочем, далее от донецкого коллектива последовали две максимально блеклые игры.
Сначала, действующий чемпион ничего не сумел предложить житомирскому "Полесью". Судьбу той встречи решил единственный гол Чоботенко на экваторе первого тайма. А в предыдущем туре, "Шахтер" все-таки победил, хоть и выглядел очень неоднозначно.
По сути подопечные Марино Пушича не сумели порадовать игрой своего наставника в его день рождения и 90 минут кружили вокруг штрафной зоны новичка УПЛ в лице "Левого Берега, и не могли конвертировать свое преимущество во владении в голевые моменты. В итоге, три очка в том матче "горнякам" принесло индивидуальное действие Педрийньо. Бразилец прорвался по левому флангу и выкатил на пустые ворота Сикану. Не очень солидно, особенно учитывая статусы и силу команд.
Сам же нидерландский специалист боснийского происхождения даже сумел найти в выступлении своих футболистов позитив.
"В первом тайме мы несколько медленно работали с мячом и в целом медленно осуществляли все атакующие действия. Нам удалось исправить это во второй половине встречи, и, как вы могли заметить, впоследствии это переросло в значительно большее количество моментов. Вообще в такой игре достаточно реализовать один момент, и тогда, как вы знаете, соперник может раскрываться, а у нас появляется гораздо больше свободного пространства.
Конечно, сегодня было сложно играть из-за стилистики нашего оппонента - из-за их низкого блока и плотного нахождения игроков на поле. Это тоже несколько сковывало наш привычный стиль игры. Как я отметил ранее, в первом тайме нам не хватало скорости и реакции на события, происходившие на поле, однако я искренне рад, что моя команда сумела исправить это положение уже во втором тайме. Еще раз отмечу, что после перерыва мы значительно улучшили наш стиль, особенно в поиске свободного пространства и в большей раскованности игры", - поделился мыслями Пушич после поединка с "аистами".
Хочется верить, что у тренера "Шахтера" все и вправду под контролем, потому что скоро уже Лига чемпионов. И там в соперниках будут не "Ворскла" и "Левый Берег", при всем уважении к этим командам.
Ориентировочный состав "Шахтеря": Ризнык, Азаров, Франьич, Бондарь, Конопля, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Кевин, Сикан, Педриньо.
"Александрия" - "Шахтер". Личные встречи
Закономерно и абсолютно ожидаемо, что "горняки" имеют тотальное преимущество над "горожанами" в контексте личных противостояний. При этом, в последнее время "Александрия" сумела подстроиться под стиль "Шахтеря" и добыла три ничьи в четырех поединках.
Статистика очных поединков:
- Победы: 3:25
- Забитые мячи: 30:66
- В среднем голов за матч: 0.86 - 1.89
- Самая большая победа: 2:0 - 5:0
"Александрия" - "Шахтер". Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Сейчас "горожане" и "горняки" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины. У обеих команд по две победы и по шесть зачетных баллов. Однако, подопечные Руслана Ротаня провели на один поединок меньше.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|2
|Шахтер
|3
|2
|0
|1
|6-1
|6
|3
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|4
|Кривбасс
|3
|2
|0
|1
|3-3
|6
|5
|Заря
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|6
|ЛНЗ
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|7
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|8
|Карпаты
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|9
|Полесье
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|10
|Рух
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|11
|Черноморец
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|12
|Колос
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|13
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|14
|Верес
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|15
|Оболонь
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|16
|Левый Берег
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
"Александрия" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты
"Александрия" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 1:2. Без сюрпризов, именно действующий чемпион является фаворитом этого противостояния. При этом в пользу "горожан" говорит домашний статус поединка и их хорошая текущая игровая форма. "Горняки" должны переигрывать команду Руслана Ротаня. Впрочем, поставим на то, что оба коллектива сумеют отличиться забитыми мячами.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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