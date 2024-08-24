Рух - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 августа 2024

В 4-м туре УПЛ львовский "Рух" на своем домашнем стадионе примет "Зарю".

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Обе команды довольно мощно начали сезон (особенно это касается луганчан), поэтому матч ожидается с интересом.

Впрочем, есть у каждой из команд и свои проблемы. Что ж, разбираемся, с чем соперники подходят к очному поединку.

"Рух" (Львов) – "Заря" (Луганск)

VBET Лига. 4-й тур

25 августа, Львов, стадион "Арена Львов", 15:30

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Рух", последние новости:

Для "Руха" это будет первый домашний матч в текущем сезоне. Игру первого тура льявовяне не играли, после чего последовали два выездных поединка, в первом из которых "Рух" разгромил "Оболонь" 4:0, а затем проиграл ЛНЗ 1:3.

Команда Пономарева за лето не претерпела серьезных изменений – пара точечных трансферов, как на вход (Крансопир), так и на выход (Таллес), так что структура игры команды осталась та же.

Главная и самая серьезная проблема львовян сейчас – черед травм у ряда игроков, которая просто на корню подрезает вариации на усиление игры.

Именно из-за короткой скамейки "Рух" проиграл в прошлом туре ЛНЗ. Забив первым, львовяне не смогли устоять в последние 20 минут, пропустив сразу 3 гола после того, как Карраско смог усилить игру заменами.

Эта же проблема будет стоять перед Пономаревым и в матче с "Зарей". На 11 игроков стартового состава тренер игроков наберет, ну и плюс 1-2 толковых запасных (остальные – необстрелянная молодежь), но вот как дальше варьировать игрой, тем более против такого серьезного соперника… Что ж, посмотрим, в любом случае, поединок ожидается с интересом.

"Сейчас мы готовимся в обычном режиме к игре с "Зарей". "Рух" не должно сбивать то, что в команде много травмированных футболистов. Жаль, что не все ребята могут помочь в команде, но это тоже опыт для нас – мы должны исходить из любой сложной ситуации. Но могу пообещать, что "Рух" в любом случае не будет сдаваться и будет всегда играть на победу", - говорил Виталий Пономарев перед матчем.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Рунич, Пидгурский, Притула, Федор, Карабин, Квасница, Краснопир

"Заря", последние новости:

"Заря" начала сезон мощно, в первых двух турах обыграв "Ингулец" и "Черноморец". Затем, правда, последовало поражение от "Александрии", после чего на неделе в Кубке Украины без проблем одолели "Олимпию" Савинцы.

Из кадровых неприятностей – в кубковом матче получил травму новичок команды Владислав Вакула. Судя по всему, худшего избежать удалось, но 2-3 недели хавбек все равно пропустит.

Также на неделе луганчане провели у себя и серьезный трансфер на усиление – подписали Филиппа Будковского, который недавно покинул "Полесье". Хороший и сильный шаг, учитывая, что на игрока были и другие претенденты в УПЛ.

Тем не менее, не может "Заря" и без скандалов. Панамский нападающий Эдуардо Герреро конфликтует с тренерским штабом луганчан, но, тем не менее, продолжает выходить в основе с надеждой руководства продать скандального игрока.

В целом же, "Заря" на старте сезона выглядит качественно и "Руху" явно будет непросто, особенно учитывая более длинную и вариативную скамейку луганчан.

"Согласен, что "Рух" - серьезный соперник. Но или, например, "Ингулец" не серьезный противник? Сегодня нет откровенно слабых команд. Был на игре "Оболонь" – "Рух". Равный первый тайм. Сейчас много молодых тренеров, вносящих что-то свое. Это молодое поколение играет в агрессивный футбол, вертикальный. Будет непростая игра", - говорил перед матчем главный тренер луганчан Юрий Коваль.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Джордан, Нваезе, Тронтель, Вантух, Башич, Яцик, Мичин, Кирюханцев, Антюх, Герреро

Турнирная таблица

После трех туров, да еще и неполных, давать серьезные расклады по турнирной таблице и амбициям команд еще рановато, но само расположение команд мы дать обязаны.

У "Руха" после двух сыгранных матчей 3 очка и 10-е место в таблице.

У "Зари" 6 набранных очков после трех сыгранных матчей и 5-е место в таблице.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 2 2 0 0 4-1 6 2 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 3 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 4 Заря 3 2 0 1 4-3 6 5 Карпаты 3 1 1 1 4-3 4 6 Полесье 2 1 1 0 2-1 4 7 Кривбасс 2 1 0 1 1-3 3 8 Шахтер 2 1 0 1 5-1 3 9 Рух 1 1 0 0 4-0 3 10 ЛНЗ 2 1 0 1 1-2 3 11 Черноморец 3 1 0 2 1-2 3 12 Колос 3 0 2 1 2-3 2 13 Ингулец 3 0 2 1 2-3 2 14 Верес 2 0 1 1 1-2 1 15 Оболонь 3 0 1 2 2-8 1 16 Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

Последние матчи

В шести последних матчах у "Руха" 3 победы и 3 поражения с разницей мячей 10:6.

"Рух" – "Лутон Таун" 0:1

"Рух" – "Сабах" 1:2

"Рух" – "Хартберг" 2:0

"Рух" – "Агробизнес" 2:0

"Оболонь" - "Рух" 0:4

ЛНЗ – "Рух" 3:1

"Заря" в последних шести матчах добыла 5 побед и 1 матч проиграла с разницей мячей 14:6.

"Заря" – "Аль-Таавун" 2:0

"Заря" – "Ингулец" 2:1

"Черноморец" – "Заря" 0:1

"Заря" - "Диназ" 4:2

"Заря" – "Александрия" 1:2

"Олимпия" - "Заря" 1:4

Всего между собой команды сыграли 8 матчей: 2 победы "Руха", 2 ничьи, 4 победы "Зари", мячи - 6:14.

Из них на поле "Руха" - 5 матчей: 2 победы "Руха", 2 ничьи, 2 победы "Зари", мячи - 6:7.

"Рух" одно из двух своих крупнейших поражений в УПЛ потерпел именно от Зари — 0:4 (25.10.2020 г.)

"Заря" может забить 800-й гол в УПЛ (еще 3 мяча).

Голевая домашняя клубная рекордная серия "Руха" в УПЛ продолжается 7 игр — 11 голов.

Голевая гостевая серия "Зари" в УПЛ длится 6 игр – 7 голов.

Подопечные Юрия Коваля из разных клубов могут одержать 20-ю победу в УПЛ, в том числе 10-ю — из "Зари".

"Рух" при Виталии Пономареве может в 20-й раз сыграть вничью в УПЛ.

"Рух" - "Заря": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Рух" - "Заря" от UA-Футбол

Букмекеры дают примерно равные коэффициенты (с небольшим преимуществом "Руха") на победу каждой из команд, что соответствует ожиданиям – матч ожидается ровным, фактически на 3 исхода.

Львовяне играют дома, но с большими кадровыми проблемами. "Заря" на старте сезона выглядит неплохо и точно готова в этмо мачте бороться за 3 очка.

Интересным кажется вариант с верхним тоталом, ибо "Рух" сейчас и сам старается атаковать, и соперникам дает создавать моменты. Так что можно предполагать, что на двоих команды 2-3 гола смогут забить.

Прогноз UA-Футбол: Тотал больше 2.0 за 1.50.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.