Кривбасс - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.08.2024

Несмотря на всего лишь два набранных очка в первых трёх турах, "Ингулец" уже успел себя зарекомендовать как команду, которая способна потрепать нервы любому сопернику в нынешнем сезоне. Сломит ли "Кривбасс" в родных стенах сопротивление новичка УПЛ?

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"Кривбасс" – "Ингулец" 18:00

VBET Лига. 4-й тур

25 августа. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Кривбасс": последние новости

Настолько интенсивного начала сезона, как в этом году, у "Кривбасса" не было очень давно. За последние двадцать два дня команда проведт уже седьмой матч (по одной игре почти что каждые три дня).

При этом нельзя сказать, что криворожцы превосходно справляются с таким графиком. На неудобное расписание на одной из пресс-конференций пожаловался и сам Юрий Вернидуб.

В УПЛ "Кривбасс" начал с минимальной домашней победы над "Черноморцем" (1:0), затем неожиданно на выезде потерпел разгромное поражение от "Карпат" (0:3), и на прошлой неделе реабилитировался в игре с "Вересом" (2:0).

Впрочем, по самой игре к "бело-красным" было много вопросов со стороны болельщиков даже после выигранных матчей, учитывая нынешнее состояние "Черноморца" и "Вереса".

В еврокубках "Кривбасс" сперва вылетел с третьего раунда квалификации Лиги Европы, уступив в двух поединках чешской "Виктории" (1:2, 0:1), а в этот четверг без шансов уступил "Бетису" (0:2) уже в отборе Лиги конференции. Явно неудачный жребий для криворожцев.

После удаления в игре с "Вересом" не поможет "Кривбассу" завтра дисквалицированный центрбек Александр Романчук.

Ориентировочный состав: Клищук, Понедельник, Драмбаев, Стецьков, Дибанго, Вакулко, Бизимана, Кузык, Лунев, Соса, Аду.

"Ингулец": последние новости

Своим графиком недовольны и в стане соперника "Кривбасса". После матча с "Полесьем" главный тренер "Ингульца" Василий Кобин пожаловался на долгие переезды между выездными играми. К слову, впервые на домашнем стадионе петровцы в нынешнем сезоне сыграют лишь в шестом туре.

На этой неделе "Ингулец" умудрился уже на стадии третьего предварительного раунда Кубка Украины вылететь из турнира, уступив по серии пенальти "Пробию" из Второй лиги. Правда, смягчающим обстоятельством для коллектива из Кировоградской области можно считать большую ротацию состава.

В чемпионате "Ингулец" в первом туре обидно проиграл на последних минутах "Заре", а затем расписал две мировые ничьи с "Колосом" и "Полесьем".

Ориентировочный состав: Паламарчук, Дубилей, Малыш, Виливальд, Мельничук, Белоцерковец, Петько, Пятов, Богунов, Козак, Волохатый.

"Кривбасс" - "Ингулец". Последние матчи

"Кривбасс":

22.08 "Кривбасс" - "Бетис" 0:2 (квалификация ЛК)

18.08 "Верес" - "Кривбасс" 0:2 (УПЛ)

15.08 "Виктория" Пльзень - "Кривбасс" 1:0 (квалификация ЛЕ)

11.08. "Карпаты" - "Кривбасс" 3:0 (УПЛ)

08.08. "Кривбасс" - "Виктория" Пльзень 1:2 (квалификация ЛЕ)

"Ингулец":

21.08. "Пробий" - "Ингулец" 2:2 (4:2 по пен.) (Кубок Украины)

17.08. "Полесье" - "Ингулец" 1:1 (УПЛ)

10.08. "Колос" - "Ингулец" 0:0 (УПЛ)

04.08. "Заря" – "Ингулец" 2:1 (УПЛ)

23.07. ЛНЗ – "Ингулец" 0:0 (ТМ)

Личные встречи

В рамках официальных матчей команды встречались лишь дважды. Случилось это в сезоне 2022/23. В первом матче домашнюю победу одержал "Кривбасс" со счётом 2:1, а вторая игра завершилась сухой ничьей.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 3 3 0 0 8-4 9 2 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 3 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 4 ЛНЗ 3 2 0 1 4-3 6 5 Заря 3 2 0 1 4-3 6 6 Кривбасс 3 2 0 1 3-3 6 7 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 8 Карпаты 3 1 1 1 4-3 4 9 Полесье 2 1 1 0 2-1 4 10 Рух 2 1 0 1 5-3 3 11 Черноморец 3 1 0 2 1-2 3 12 Колос 3 0 2 1 2-3 2 13 Ингулец 3 0 2 1 2-3 2 14 Верес 3 0 1 2 1-4 1 15 Оболонь 3 0 1 2 2-8 1 16 Левый Берег 3 0 0 3 0-5 0

Ставки и коэффициенты

"Кривбасс" - "Ингулец". Прогноз от UA-Футбол

Предлагаем рискнуть и поставить на очередную ничью "Ингульца" (коэф. - 4,20). В атаке пока ни одна, ни другая команда не блещут, так что дополнительно можно взять и тотал меньше 2,5 (коэф. - 1,78).