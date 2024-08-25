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ЛНЗ – Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 августа 2024 года
ЛНЗ - Карпаты: Прогноз и анонс матча ⋉ 26.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
Интригующее противостояние в Черкассах ожидает болельщиков в четвертом туре УПЛ. Львовские "Карпаты" приедут в гости к ЛНЗ. Обе команды успешно начали нынешний чемпионат.
ЛНЗ (Черкассы) – "Карпаты" (Львов)
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26 августа, Черкассы, стадион "Черкассы Арена", 13:00
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
ЛНЗ: последние новости
В первом туре черкащане не без проблем, но обыграли "Левый Берег" 2:1, а во втором - проиграли "Александрии" 0:2. Неделю назад подопечные Карраско смогли продемонстрировать качественный футбол и дома обыграли "Рух" - 3:1. Игра черкасского коллектива должна была понравиться болельщикам. Футболисты ЛНЗ быстро доставляли мяч в заключительную треть поля, играли за счет коротких-средних передач. Решающим в этом матче стал выход на поле новичка Момо, освежившего игру команды в атаке. Даже несмотря на пропущенный гол, черкасский коллектив не опустил руки, а наоборот еще больше добавил в активности и забил трижды - 3:1. Качество газона в Черкассах было не лучшим, но игра хозяев поля понравилась.
На минувшей неделе к черкасскому клубу присоединился полузащитник Шота Ноникашвили, до этого выступавший за грузинскую "Иберию 1999". Ноникашвили – лучший бомбардир своей команды в текущем сезоне Эровнули Лиги (8 голов в 17 встречах).
Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Муравский, Дайко, Пасич, Яшари, Тилль, Молло, Олейник, Момо
"Карпаты": последние новости
Львовяне на старте сезона производят приятное впечатление. Заметно, что подопечные Лупашко прогрессируют от матча к матчу. После поражения от "Динамо" в УПЛ "Карпаты" в Кубке Украины разобрались с "Черноморцем" – 3:0. Владислав Лупашко сделал шесть замен, но на качество игры это не повлияло. На поле стадиона "Украина" была одна команда, доминировавшая с первой и до последней минуты. Глубина состава "Карпат" позволяет производить ротацию качественно. Вместо Подлепенца, Чачуа и Костенко свой шанс получили Кузык, Шах и Стенио. Вместо Игоря Невеса попробовал силы Устименко.
Стоит отметить Ореста Кузика, который вовремя принимал правильные решения в заключительной трети поля. Быстро адаптировался в новом коллективе Олег Очеретько, который постепенно становится лидером "Карпат". В позиционных атаках "Карпаты" играли по схемам 4-3-3 и 3-4-3. Тактическая гибкость является сильной стороной нынешних "Карпат".
Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин - Мирошниченко, Адамюк, Бабогло (к), Полегенько, Альварес, Очеретько, Подлепенец, Чачуа, Кузык, Игорь Невес
Последние матчи команд
"Карпаты"
21.08. "Карпаты" – "Черноморец" 3:0 (Кубок)
17.08. "Карпаты" - "Динамо" 1:3
11.08. "Карпаты" – "Кривбасс" 3:0 (УПЛ)
03.08 "Верес" - "Карпаты" 0:0 (УПЛ)
17.07 "Карпаты" - "Нива" Тернополь 3:3 (общительный матч)
ЛНЗ
"Оболонь" – ЛНЗ 2:0
ЛНЗ - "Александрия" 2:1
ЛНЗ - "Левый Берег" 2:1
ЛНЗ - "Александрия" 0:2
ЛНЗ - "Рух" 3:1
Личные встречи
Команды между собой сыграли три игры: две победы ЛНЗ и одна ничья. Последний раз соперники встречались в мае 2023 года, тогда в Первой лиге победили футболисты черкасского коллектива - 4:1.
Факты на цифры
Безничейная клубная рекордная серия ЛНЗ длится в УПЛ 10 матчей: 7 побед и 3 поражения;
ЛНЗ на своем поле в УПЛ набрало больше очков (24), чем в гостях (23);
Орест Кузик ("Карпаты") может забить 21-й гол на клубном уровне.
ЛНЗ - "Карпаты": ставки и коэффициенты
ЛНЗ - "Карпаты": ставки и коэффициенты
Прогноз на матч ЛНЗ – "Карпаты" от UA-Футбол
Букмекеры в этом противостоянии отдают предпочтение хозяевам поля. Однако точно не стоит недооценивать "Карпаты". Львовяне доказали, что они могут играть на высоком уровне даже против "Динамо". Ожидаем, что гости смогут навязать борьбу и у них будут шансы зацепиться за очки. Прогноз – "Карпаты" не проиграют (1.82).
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