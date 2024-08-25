Левый Берег - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.08.2024

Если быть откровенными, то это встреча двух неудачников старта этой кампании. И если в контексте "аистов" - это более чем ожидаемо, учитывая статус новичка элитного дивизиона. То от "моряков" всегда ожидаешь ну немного больше.

В понедельник, в рамках 4-го тура родной УПЛ в очном противостоянии "Левый Берег" Виталия Первака будет принимать одесский "Черноморец" Романа Григорчука.

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4-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 26-е августа

Киевская область, "Арена Левый Берег"

Арбитр: Цыбулько Евгений

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Левый Берег": последние новости

Кажется, что все абсолютно ожидаемо и без сюпризов. Впрочем, все равно старт "Левого Берега" в УПЛ никак по-другому как провальным не назовешь. После уверенной победы над закарпатским "Минаем" (3:0) в финале мини-турнира четырех последовали лишь одни поражения.

Сначала команда Виталия Первака в гостях минимально уступила черкасскому ЛНЗ (0:1), а на своем поле результативно проиграла полтавской "Ворскле" - 0:3. А в прошлом туре "аисты" встречались с действующим чемпионом в лице донецкого "Шахтера" и проиграли...

При этом, вообще не скажешь, что киевляне выглядели ужасно по игре. Особенно, это касается поединка против "горняков". Довольно долгий период того матча "Левый Берег" хорошо и организованно держал структуру, и нивелировал атакующие потуги подопечных Марино Пушича. Но, но. В итоге, все решило индивидуальное мастерство футболистов нидерландского специалиста.

Никто не ожидает от "Левого Берега" каких-то невероятных свершений или нереальной игры в самом начале дебютного сезона в УПЛ. Все же, выступления в Первой лиге и в чемпионате Украины - это очень разные плоскости. Однако, все же нужно просыпаться и переступать через себя. Конечно, если не хочешь вернуться по итогам этой кампании в ту же самую трясину Первой лиги.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Соколов, Якимов, Самар, Дударенко, Дедух, Банада, Синица, Спиваков, И. Когут, Сухоручко.

"Черноморец": последние новости

Александр Бабич стартовал на посту наставника "моряков" не убедительно, это точно. В первых двух турах одесситы потерпели два минимальных поражения: в Кривом Роге от "Кривбасса" Юрия Вернидуба (0:1), а в Одессе - от луганской "Зари" Юрия Коваля (0:1).

Далее все же были первые заработанные очки, и первый триумф для "Черноморца" и самого 45-летнего специалиста. Жертвой одесского коллектива стал такой же в принципе блеклый ковалевский "Колос" (1:0). И казалось, эта победа даст моральный толчок "морякам" и вернет веру в собственные силы. Но, снова. На неделе в матче национального Кубка львовские "Карпаты" не оставили шансов "Черноморцу" - 3:0.

Честно, пока трудно что-то четкое увидеть в этой версии "Черноморца". Как команда Бабича хочет играть, за счет чего добывать результат и почему так часто можно увидеть пассивность в глазах и ногах футболистов одесской команды. На эти все вопросы мы еще узнаем ответ.

Однако, одно можно утверждать точно. "Черноморец" просто не имеет никаких отмазок для того, чтобы не побеждать "Левый Берег". Если не обыгрывать абсолютного новичка и аутсайдера, ну о чем вообще можно говорить? Вопрос риторический.

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Удод, Ермаков, Бутко, Кисель, Шпорн, Янаков, Попов, Хобленко, Габелок, Арсич.

"Левый Берег" - "Черноморец". Личные встречи

Поскольку, этот сезон является лишь первым для киевлян в рамках УПЛ, то и история очных противостояний "аистов" с "моряками" максимально скромная. "Левый Берег" и "Черноморец" встречались лишь однажды - на ранней стадии прошлогоднего розыгрыша Кубка Украины. Тогда триумф праздновали именно одесситы.

Статистика очных поединков:

Победы: 0:1

0:1 Забитые мячи: 1:2

1:2 В среднем голов за матч: 1.00 - 2.00

1.00 - 2.00 Самая большая победа: 1:2

"Левый Берег" - "Черноморец". Последние официальные матчи

"Левый Берег":

"Черноморец":

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Турнирное положение команд

Статистика обеих команд, мягко говоря, не впечатляет. За три тура в украинском элитном дивизионе подопечные Виталия Первака не набрали ни одного пункта и являются абсолютным аутсайдером первенства, а команда Александра Бабича сумела добыть три зачетных балла.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 3 3 0 0 8-4 9 2 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 3 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 4 ЛНЗ 3 2 0 1 4-3 6 5 Заря 3 2 0 1 4-3 6 6 Кривбасс 3 2 0 1 3-3 6 7 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 8 Карпаты 3 1 1 1 4-3 4 9 Полесье 2 1 1 0 2-1 4 10 Рух 2 1 0 1 5-3 3 11 Черноморец 3 1 0 2 1-2 3 12 Колос 3 0 2 1 2-3 2 13 Ингулец 3 0 2 1 2-3 2 14 Верес 3 0 1 2 1-4 1 15 Оболонь 3 0 1 2 2-8 1 16 Левый Берег 3 0 0 3 0-5 0

"Левый Берег" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты

"Левый Берег" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Откровенно говоря, не поняли почему букмекеры считают фаворитом этой пары именно киевлян. Ну да, на стороне "Левого Берега" выступает домашний статус поединка. Но что еще? Худшая игровая форма и результаты, более слабый подбор исполнителей... Несмотря на неудачный старт чемпионата, поставим на победу как раз "Черноморца".